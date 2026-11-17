Cuatro empleados del restaurante Burger Chef en Speedway desaparecieron durante el cierre del local en noviembre de 1978 (Dominio público)

Guardar

La noche del 17 de noviembre de 1978, cuatro empleados de un restaurante Burger Chef en Speedway, Indiana, estaban cerrando el local y desaparecieron.

No hubo pelea, no hubo testigos, no hubo despedida. Simplemente dejaron atrás sus pertenencias y toda la vida que les quedaba por delante.

PUBLICIDAD

Dos días después, sus cuerpos aparecieron en un campo remoto del condado de Johnson. Ningún arresto se produjo entonces. Ninguno se produjo desde entonces.

Los cuatro empleados desaparecidos

Jayne Friedt, de 20 años, era la encargada del turno esa noche. Trabajaba como asistente de gerente. Con ella estaban Ruth Shelton, de 17 años, a pocas semanas de cumplir 18; Mark Flemmonds, también de 17, y Daniel Davis, de 16. Los tres últimos eran estudiantes de secundaria que complementaban su semana con un trabajo de fines de semana.

Alrededor de las 00:30 del sábado, un empleado que estaba de franco pasó por el Burger Chef de Crawfordsville Road y encontró algo inusual: las puertas abiertas, el local vacío y la puerta trasera entreabierta unos ocho centímetros. Las cajas registradoras estaban abiertas. El efectivo había desaparecido, pero las monedas seguían ahí. Los ladrones se habían llevado cerca de USD 500.

PUBLICIDAD

La primera hora decisiva, desperdiciada por la policía

Un letrero comercial de la cadena Burger Chef permanece instalado sobre una base de hormigón en un estacionamiento al aire libre (Dominio público)

Cuando el empleado llamó al gerente y este avisó a la policía de Speedway, los agentes que llegaron no convocaron a técnicos forenses. No tomaron fotografías del lugar. No relevaron huellas dactilares. Según el sargento retirado de la Policía Estatal de Indiana (ISP), Stoney Vann, quienes investigaron esa madrugada dieron por sentado que los jóvenes habían decidido tomarse la noche libre con el dinero robado.

“Pensaban que eran irresponsables y que iban a aparecer en unas horas”, dijo Vann en declaraciones a WRTV, canal de televisión de Indianápolis. “Así que no se hizo mucha investigación”, añadió.

PUBLICIDAD

El hecho de que las dos mujeres hubieran dejado sus carteras fue ignorado. El FBI recién fue convocado unas 11 horas después de producidas las desapariciones. Para entonces, la escena del crimen ya no existía como tal.

El hallazgo de los cuerpos, dos días después

Ruth Shelton aparece en un retrato vinculado a la investigación sobre los homicidios de Burger Chef en Estados Unidos (Indiana State Police)

El domingo 19 de noviembre, un vecino que paseaba a su perro por un campo del condado de Johnson encontró dos cuerpos, uno al lado del otro. Eran los de Ruth Shelton y Daniel Davis. Ambos habían recibido múltiples disparos de un arma calibre .38, confirmó Vann.

A unos 68 metros de distancia estaba el cuerpo de Jayne Friedt. Había sido apuñalada varias veces. La hoja del cuchillo todavía estaba clavada en su pecho; el mango se había roto.

PUBLICIDAD

A unos 45 metros más allá, boca arriba junto a un árbol, encontraron a Mark Flemmonds. Tenía sangre en la cara. La autopsia determinó que había muerto por asfixia: los investigadores creen que corrió a toda velocidad en la oscuridad y golpeó el árbol con la cabeza, cayó de espaldas y se ahogó con su propia sangre.

Daniel Davis, una de las víctimas de los crímenes de Burger Chef de 1978, aparece en un retrato en blanco y negro (Indiana State Police)

“¿Pensaron acaso que se había escapado cuando en realidad chocó con ese árbol?”, se preguntó Vann en la entrevista con WRTV. Si Flemmonds hubiera caído de costado, habría sobrevivido. Hubiera podido contar lo que vio.

La incertidumbre de los familiares

Theresa Jefferies tenía doce años cuando sus padres entraron al comedor de su casa y dieron la noticia. Ella era hermana de Ruth Shelton.

“Entró y me miró y dijo: ‘Ruth está en el cielo con tu abuela y tu abuelo’”, recordó Jefferies en declaraciones al canal.

Cuatro décadas y media después, Jefferies ya no espera con la misma intensidad de antes. “Siempre tuve algo de esperanza, pero supongo que hay una diferencia entre esperar y creer”, dijo. “Sé que siempre existe la posibilidad de que esto pueda resolverse. Pero no voy a contener la respiración”, agregó.

PUBLICIDAD

Jefferies insiste en que sus seres queridos no deben ser reducidos a víctimas. “Ninguno de ellos tenía escrito ‘víctima’ en su cartelito de trabajo”, dijo.

La teoría de Vann: sospechosos identificados, caso sin probar

Un retrato en blanco y negro documenta a Mark Flemmonds, empleado de 16 años asesinado durante el asalto a un restaurante Burger Chef en 1978 (Indiana State Police)

Vann asumió la investigación del caso Burger Chef en 1998, 20 años después de los crímenes, y la llevó hasta su retiro en 2018. Es quien más tiempo estuvo a cargo del expediente. Y aunque dice tener una teoría firme sobre los responsables, también admite que nunca pudo construir un caso suficientemente sólido para hacer un arresto.

Según Vann, los asesinos formaban parte de un grupo de cinco personas sospechosas de haber cometido una serie de robos a cadenas de comida rápida —incluidos otros locales de Burger Chef— durante los años setenta. El método era siempre el mismo: llegar en pareja, esperar detrás del local antes del cierre, emboscar a algún empleado que sacara la basura, ingresar por la puerta trasera, vaciar las cajas y huir, a veces en un vehículo robado que luego abandonaban cerca de su auto.

PUBLICIDAD

La banda había utilizado un arma calibre .38 en al menos otro crimen anterior. Nunca habían matado hasta esa noche.

Vann cree que todo cambió porque Friedt reconoció a uno de los ladrones: lo había visto como cliente cuando trabajaba en otro local de la cadena. Ante el riesgo de ser identificados y detenidos, los asaltantes habrían tomado la decisión de no dejar testigos.

“Había mucha información que coincidía exactamente con el robo al Burger Chef de Speedway”, dijo Vann en declaraciones a WRTV.

Una confesión a medias, tres sospechosos muertos

Décadas después de los crímenes, Vann entrevistó a uno de los sospechosos del grupo. El hombre admitió que su banda podría haber sido responsable de los asesinatos del Burger Chef de Speedway, pero se detuvo antes de confesar. “Lo que dijo fue: ‘No sé si fueron, y yo no estaba ahí’”, relató Vann al canal.

PUBLICIDAD

Tres de los cinco integrantes del grupo sospechoso están muertos: uno falleció de un ataque cardíaco, otro se suicidó y el tercero fue asesinado. Vann cree que los otros dos siguen con vida y residen en el condado de Johnson.

46 años de un caso sin cerrar

Jayne Friedt aparece en un retrato fotográfico vinculado al caso de los homicidios de Burger Chef ocurridos en 1978 en Estados Unidos (Indiana State Police)

Tras el retiro de Vann en 2018, la ISP asignó un nuevo investigador al expediente. El portavoz de la fuerza, el sargento John Perrine, confirmó que el caso permanece abierto y bajo investigación activa.

La ISP trabaja en convertir los miles de documentos manuscritos del expediente en una base de datos digital para facilitar las búsquedas. Además, Vann señaló que hay dos elementos de prueba que espera sean sometidos periódicamente a análisis de ADN: una campera de jeans con forro de lana y una camiseta del uniforme de Burger Chef, de color marrón y naranja, hallada cerca —pero no sobre— uno de los cuerpos. Estas prendas podrían haber sido tocadas o vestidas por uno de los asesinos.

PUBLICIDAD

“La tecnología cambió mucho en los últimos 45 años y sigue mejorando”, dijo Perrine en declaraciones a WRTV. “Esperamos estar en el umbral de tecnología que nos dé pistas sustanciales para poder darle cierre a estas familias”, agregó.

Vann, ya retirado, no puede sacarse el caso de la cabeza. “Pienso en esto seguido. A veces lo sueño”, dijo a WRTV.