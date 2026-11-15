Dos parejas amigas, una infidelidad y un asesinato de 41 hachazos: cómo Candy Montgomery fue absuelta por “legítima defensa”

Candy Montgomery y Allan Gore mantuvieron una relación clandestina durante diez meses (YouTube)

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Ama de casa, madre dedicada a sus hijos, buena vecina, fiel practicante y miembro del coro de la Primera Iglesia Metodista Unida de Lucas, Candace “Candy” Lynn Montgomery distaba de ser una asesina experimentada, tanto que necesitó 41 hachazos para matar a su amiga Betty Gore y solo con el último pudo acabar con ella. Cuando Betty dejó de respirar tenía la cabeza destrozada y cortes en casi todo el cuerpo porque los hachazos de Candy fueron tan torpes que terminaron siendo extremadamente brutales. Betty sufrió de manera atroz antes de morir.

La escena que encontraron los policías de la apacible ciudad de Wylie, Texas, golpeó hasta al más curtido de ellos: litros de sangre en el piso, gotas rojas formando regueros sobre las paredes, el lavarropas, el freezer y todos los muebles del lavadero, y el cuerpo de Betty, destruido, desparramado, con la cara irreconocible, tanto que la primera impresión fue que le habían disparado con una escopeta, pero no. El arma homicida también estaba allí, aunque no a la vista sino escondida debajo del freezer: un hacha de un metro de largo con mango de madera cuya hoja metálica tenía pegados trozos de carne humana y, claro, sangre.

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Betty Gore fue asesinada de forma brutal por su mejor amiga Candy, quien fue absuelta (YouTube)

Durante el juicio, Candy contó con lujo de detalles cómo y por qué había matado a su amiga. “La golpeé. La golpeé. Y la golpeé. Cayó lentamente, casi hasta quedar sentada. Seguí golpeándola y golpeándola... Me sentí tan culpable, tan sucia. Me sentí tan avergonzada”, dijo al terminar el relato. Para entonces todos los vecinos de Wylie conocían la historia que había tenido un final tan truculento: la de dos matrimonios insatisfechos atravesados subterráneamente por un adulterio inconfesable que había comenzado casi como un juego tentador a la salida de la iglesia. La frutilla del postre llegó cuando Candy fue absuelta porque el jurado consideró que había actuado “en defensa propia”.

Amigos de la iglesia

Candace Wheeler trabajaba como secretaria cuando a principios de los ’70 conoció al ingeniero electrónico Pat Montgomery y se enamoró de él. Soñaba con formar una familia y no tuvo reparos en dejar su empleo para cuidar de su casa y de su marido como Dios mandaba – era una mujer muy religiosa – y luego de sus dos hijos, una niña y un niño, la “parejita” de la típica familia de los cortos publicitarios de alimentos y productos de limpieza. Los Montgomery no pasaban apuros económicos, porque el sueldo de Pat era más que bueno y aumentó cuando en 1977 lo trasladaron a Wylie y todos se mudaron allí. Una de las primeras cosas que hizo Candy en la nueva ciudad fue buscar el templo de la Primera Iglesia Metodista Unida, de la cual ella y Pat eran fieles de los que no se pierden un sermón del pastor. Candy, además, se convirtió en una voz más del coro.

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Betty y Allan Gore en una imagen de los años 70. Las parejas habían entablado amistad en la iglesia a la que asistian (YouTube)

En la iglesia, los recién llegados conocieron a Betty y Allan Gore, un matrimonio de casi treintañeros como ellos, cuya hija tenía la misma edad que Alisa, la hija mayor de los Montgomery. Betty era maestra y Allan viajaba mucho por su trabajo en una empresa de manufacturas, pero también se hacía tiempo para participar del coro. Las dos parejas no tardaron en simpatizar: participaban juntas de muchas de las actividades de la iglesia, se reunían para cenar y sus hijas solían hacer pijamadas en sus casas.

Para afuera, los dos matrimonios eran felices, pero puertas adentro cada uno de ellos soportaba sus pequeños infiernos cotidianos. Candy empezaba a aburrirse en la convivencia con Pat, siempre enfrascado en sus asuntos de trabajo y con poco tiempo para ella. Betty y Allan pasaban por una etapa donde la atracción sexual parecía haber quedado atrás para siempre. No se puede decir que los problemas que los aquejaban fueran graves, porque ni siquiera los discutían, pero a veces el hastío y el silencio son peores que las discusiones y causan estragos.

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Candy comenzó a tener fantasías de romance, de algo que le produjera “adrenalina”, que la sacara del aburrimiento del hogar. Se lo llegó a contar a unas pocas amigas, Betty incluida, pero como algo que imaginaba para emocionarse un rato, que nunca llegaría a consumar. Ni siquiera les ponía caras masculinas a sus fantasías hasta que una noche, mientras ella y Allan Gore jugaban un partido de vóley organizado por la iglesia él la rozó sin querer. Candy contaría mucho después que no fue ese roce involuntario sino el olor del hombre lo que le despertó el deseo. Desde ese momento su fantasía tuvo rostro y comenzó a fantasear con su consumación. No tardó en dar el paso.

Betty Gore junto a sus hijas (YouTube)

Encuentros clandestinos

Fue una noche de 1978, a la salida de un ensayo del coro de la iglesia. Allan se puso al volante de su auto y ya había encendido el motor cuando Candy, armándose de valor, abrió la puerta del acompañante, se subió y le disparó a quemarropa una propuesta: “¿Te interesaría tener una aventura?”. Le dijo que solo quería sexo, que no afectaría a sus parejas y que ante el primer atisbo de enamoramiento cortarían la relación. Allan solo pudo balbucear una excusa para darle a entender que no.

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Sin embargo, la propuesta de Candy había plantado la semilla del deseo y Allan también empezó a fantasear. Pasaron meses antes de que finalmente se decidiera y la llamara. Acordaron encontrarse para almorzar un mediodía de diciembre en el Como Motel, sobre la autopista Central Expressway, un albergue de ruta, pero también de “trampa”, fuera de la ciudad. Comenzaron a verse cada dos semanas: llegaba cada uno en su auto, almorzaban en la confitería o dentro de la habitación que Allan tomaba puntualmente y después a la cama. Desde la primera vez iniciaron el ritual de bañarse juntos después del sexo. Nunca se quedaban más de dos horas: Allan volvía a la oficina y Candy iba a ir a buscar a sus hijos a la escuela. A veces se llevaba también a la hija de los Gore para que jugara con Alisa en su casa.

La relación clandestina duró diez meses y decidieron cortarla de común acuerdo. Candy sentía que se estaba enamorando de Allan y que eso pondría en peligro a su pareja y su familia. Candy, incluso, le confesó la infidelidad a su marido, aunque sin decirle con quien y Pat la disculpó. Para Allan, el nacimiento de Bethany, la segunda hija con Betty, marcó el límite. Se propuso dedicarse a su familia y centrarse en su mujer, que sufría una depresión posparto. En octubre de 1979, los Gore viajaron a un retiro espiritual para parejas en crisis y allí pudieron retomar su vida sexual. Todo parecía como antes, pero no era así.

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Candy Montgomery y su marido Pat, durante el juicio (YouTube)

Nunca se supo cómo Betty se enteró de la infidelidad de Allan porque él nunca se la confesó. Ella tampoco dijo nada, pero entró en un pozo depresivo muy fuerte. Fuera de eso, la vieja rutina de las parejas seguía como siempre: se reunían para comer cada tanto y sus hijas mayores continuaban con su amistad y sus pijamadas.

El asesinato de Betty

Durante las vacaciones de verano de 1980, Alisa estaba pasando unos días en la casa de los Montgomery. El viernes 13 de junio, Candy pasó por la casa de los Gore a buscar un traje de baño que la nena necesitaba para una clase de natación. Betty estaba sola, porque Allan había viajado unos días Dallas para mantener reuniones de trabajo. Las dos mujeres se saludaron y de pronto Betty disparó una pregunta que tomó totalmente por sorpresa a Candy.

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-¿Estás teniendo una aventura con Allan? – la interrogó.

-¡No! – fue la primera respuesta de Candy.

-¡No me mientas! – insistió Betty.

-Fue hace mucho tiempo… - comenzó a explicar Candy.

Betty no la dejó continuar y le hizo un gesto para que se quedara allí, en la sala de estar.

-Esperá un momento – le dijo y entró en otra habitación.

Candy creyó que iba a buscar el traje de baño de Alisa, pero cuando volvió Betty tenía un hacha en la mano. Sin embargo, a Candy no le pareció que tuviera una actitud amenazante.

-Te pido que no vuelvas a ver a Allan – le dijo Betty, con el hacha empuñada flojamente con la mano derecha.

Según en relato de Candy, en ese momento ella se acercó a Betty y trató de abrazarla como una manera de pedir disculpas.

-Betty, lo siento mucho… - alcanzó a decir.

No pudo terminar la frase porque Betty reaccionó con violencia, la empujó hacia el lavadero y una vez allí la atacó con el hacha haciéndole un corte en la cabeza y otro en un dedo del pie.

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-¡Dejame ir, déjame ir! – contó luego Candy que le rogó a su amiga.

-¡Shhh! – le ordenó Betty llevándose un dedo a los labios antes de volver a atacarla.

Según el relato de Candy, forcejearon y ella pudo quitarle el hacha que, cegada, desesperada, contraatacó descargándole un hachazo detrás de otro hasta sumar 41. Nadie la vio salir con las ropas ensangrentadas de la casa de Betty, que quedó muerta sobre el piso del lavadero. Ni siquiera reparó en que Bethany, la bebé de los Gore, había quedado sola, durmiendo en su cuna.

Detención, juicio y absolución

El cadáver de Betty fue descubierto recién esa noche, después de que Allan llamara varias veces a su mujer desde Dallas sin obtener respuesta y le pidiera a un vecino que fuera hasta la casa. Después de tocar el timbre varias veces sin que Betty saliera, el vecino volvió a llamar a Allan y este le pidió que entrara porque todo era muy extraño. El hombre no se animó a hacerlo solo y pidió a otros tres vecinos que lo acompañaran. Al entrar vieron un charco de sangre que salía por debajo de la puerta del lavadero y al abrirla encontraron el cuerpo destrozado de la mujer y manchas de sangre por todas partes. Llamaron a la policía y después a Allan para darle la mala noticia.

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Los investigadores detuvieron a Montgomery tras cotejar una huella digital en el mango del arma homicida (YouTube)

Allan decidió volver de inmediato, pero antes llamó a la casa de los Montgomery para contarles lo que había pasado y pedirles que no le dijeran nada a Alisa, que él se encargaría de contarle que su madre había muerto. Fue Candy quien atendió la llamada y le dijo que había visto a Betty esa mañana cuando fue a buscar el traje de baño de Alisa y que la había encontrado bien, aunque algo apurada porque tenía que salir.

Allan fue descartado casi de inmediato como sospechoso porque estaba en Dallas con muchos testigos para confirmarlo. La policía tampoco sospechó de Candy, aunque era la última persona en ver a la víctima con vida. Solo dos semanas después, cuando Allan les contó que había mantenido un romance clandestino con Candy, los investigadores la pusieron en la mira y le tomaron las huellas digitales. La de uno de sus dedos coincidió con otra, sanguinolenta, encontrada en el mango del hacha. La detuvieron.

Al principio, Candy negó terminantemente haber cometido el crimen, ni siquiera se los confesó a su marido ni a su abogado defensor, Don Crowder. Como las evidencias contra ella eran muchas, Crowder contrató al terapeuta Fred Fason para que evaluara su estado mental. Hipnotizada por Fason, Candy reveló los detalles de su pelea con Betty y del crimen, pero también el trauma que había provocado su salvaje reacción. Relató un episodio de su infancia en el que sintió extremo enojo por perder una competencia escolar, pateó una botella de vidrio y se cortó. Su madre la llevo al hospital, pero lejos de consolarla, no dejó de retarla para que no llore con un cortante “Shhhh”. Fue escuchar otro “¡Shhh!” por parte de Betty lo que le hizo perder el control. El testimonio del psiquiatra y el hecho de que no había evidencia de que el ataque fuera premeditado resultaron claves para definir el veredicto del jurado, que declaró a Candy “no culpable” por haber actuado en “legítima defensa”.

Destinos y miniseries

Candy y Pat Montgomery se separaron en 1981 y ninguno de los dos volvió a casarse. Pat se quedó viviendo en Wylie, pero Candy se fue de la ciudad pocos meses después, estudió psicología y trabajó durante años como profesional de salud mental utilizando su apellido de nacimiento, Wheeler. El viudo Allan Gore se casó dos veces y en el ínterin perdió la custodia de sus dos hijas, que fueron criadas por los padres de Betty.

La serie Love & Death se inspiró en el caso de Candy Montgomery

La historia de la relación clandestina de Candy Montgomery con Allan Gore y sus trágicas consecuencias fue recreada en dos miniseries recientes. En 2022 se estrenó Candy, una serie de cinco episodios protagonizada por Jessica Biel, Melanie Lynskey y Pablo Schreiber, donde se relata el caso real desde el género del horror y se retrata a Candace como alguien de personalidad perturbadora. Un año después, HBO Max produjo la miniserie de siete capítulos Love and Death, con Elizabeth Olsen en el papel de la asesina y un guion basado en una larga crónica publicada en la revista Texas Monthly, el primer medio que llevó la noticia al plano nacional en Estados Unidos.