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Luego de la publicación de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que puso en duda la magnitud de la reducción de la pobreza informada por el Indec y advirtió que la tendencia prácticamente desaparece e incluso se revierte cuando se utilizan metodologías alternativas, el Gobierno defendió las estadísticas oficiales y rechazó que la mejora responda a cambios metodológicos o problemas en la captación de los ingresos.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la desaceleración de la inflación permitió una recuperación real de los ingresos de los hogares y que las cifras del organismo estadístico siguen siendo la referencia válida para evaluar la evolución del indicador.

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Según el Indec, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país.

El último dato del Indec

Más en detalle, de acuerdo con la medición oficial, la pobreza alcanzó el 34,4% en el segundo trimestre de este año, mientras que las dos estimaciones alternativas de la UCA ubicaron la tasa en un rango de entre 37,5 y 42,4 por ciento. La diferencia responde, según la universidad, a dos factores que habrían llevado a sobreestimar la reducción: los cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la desactualización de la Canasta Básica Total (CBT).

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Fuentes del Gobierno afirmaron: “Las estadísticas oficiales del Indec siguen siendo la referencia para medir la pobreza: se elaboran con una metodología uniforme, pública y comparable en el tiempo. La discusión sobre la magnitud de la caída no alcanza para negar la reducción observada ni constituye evidencia de falta de integridad en la información”.

“La fuerte desaceleración de la inflación tiene un impacto significativo en la reducción de la pobreza. Cuando los precios dejan de subir aceleradamente, los ingresos de los hogares, en especial los de menores recursos, dejan de perder poder adquisitivo. Esa mejora de los ingresos reales es la que registra la medición oficial. Esto a su vez, es particularmente relevante ya que en contextos de alta inflación el subregistro de ingresos es más pronunciado”, explicaron.

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Según el Indec, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3%

En el Ejecutivo sostienen que, cuando los precios cambian a un ritmo acelerado, a los hogares les resulta más difícil recordar y declarar con precisión sus ingresos. Esto puede afectar la captación de esos datos, incluso si el cuestionario utilizado no presenta modificaciones. En ese sentido, una desaceleración de la inflación podría mejorar por sí misma la medición de los ingresos declarados.

Por otro lado, aseguraron que el Indec no modificó la metodología de medición de la pobreza, sino que incorporó preguntas para caracterizar mejor el empleo y la formalidad, sin cambios relevantes en las preguntas de ingresos laborales.

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Desde el Ejecutivo sostuvieron que la desaceleración de la inflación permitió una recuperación real de los ingresos de los hogares

“La mayor variación de captación se da, precisamente, en los ingresos asalariados, donde el cuestionario no cambió. Captar de forma más integral los ingresos de los hogares, incluidos el trabajo informal y las transferencias, es un avance técnico que vuelve el indicador más preciso, no un sesgo. La caída en la pobreza no es atribuible a un cambio metodológico, sino a una mejora macroeconómica real, precisaron.

“Mantener la canasta vigente responde al principio de sostener la comparabilidad de las series históricas. La oportunidad de actualizar los ponderadores existió desde mediados de 2020 cuando se publicaron los microdatos de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18, pero desde la pandemia los patrones de consumo cambiaron de forma significativa. Lo razonable es consolidar primero la desinflación y avanzar luego en una nueva encuesta de gastos que refleje esos cambios”, señalaron.

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También aseguraron que otros centros de investigación, realizaron sus estimaciones con una canasta actualizada. Si bien esa metodología puede arrojar distintos valores en la tasa de pobreza, no modifica la tendencia que muestran los datos. “Ninguno de estos factores niega la baja de la pobreza en el último período”, afirmaron.