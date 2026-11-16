Avena obligatoria, relojes en hora de Detroit y una revuelta obrera: la utopía fallida de Henry Ford en el Amazonas

Fordlandia tenía caminos de concreto iluminados por lámparas, casas con cercas blancas de estacas, una piscina comunitaria, un hospital, escuelas, un aserradero, una torre de agua, tiendas, restaurantes, un campo de golf de 18 hoyos, canchas de tenis y un salón donde se proyectaban películas de Hollywood y se organizaban bailes

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En el verano de 1928, dos buques remontaron el río Tapajós, en el estado brasileño de Pará, cargados con generadores, picos, palas, libros, medicinas, botes, ropa, edificios prefabricados en Michigan y una reserva de carne congelada para que los gerentes estadounidenses no tuvieran que probar la comida tropical.

El destino era un claro en la selva amazónica donde Henry Ford, el hombre más rico del mundo, quería levantar una ciudad a imagen del medio oeste de Estados Unidos. La bautizó con su propio apellido: Fordlandia. Diecisiete años y unos USD 20 millones después (equivalentes a USD 370 millones de hoy), su nieto vendería todo al gobierno brasileño por USD 244.200, sin haber extraído una sola gota de látex para sus automóviles.

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La Ford Motor Company controlaba a mediados de los años 20 casi todas las materias primas que necesitaba para fabricar sus vehículos. Eso incluía vidrio, madera y hierro. Pero el caucho estaba en manos de plantaciones europeas en el sudeste asiático. Desde 1879 hasta 1912, la Amazonia había dominado el comercio mundial de caucho, hasta que el explorador británico Henry Wickham sacó de contrabando miles de semillas de Hevea brasiliensis hacia las colonias en India.

Los británicos lograron cultivar el árbol en plantaciones organizadas, con los ejemplares plantados cerca unos de otros y sin las plagas nativas que los acosaban en Brasil. Para 1922, las colonias británicas producían el 75% del caucho mundial. Ese año, Gran Bretaña aprobó el Plan Stevenson, que limitaba las exportaciones y elevaba los precios.

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Ford quería romper esa dependencia. En 1927 consiguió una concesión gratuita de 2,5 millones de acres a orillas del Tapajós en el Amazonas

Ford quería romper esa dependencia. En 1927 consiguió una concesión gratuita de 2,5 millones de acres a orillas del Tapajós, según documentó el Henry Ford Museum. A cambio, prometió pagar el 7% de las ganancias anuales al gobierno de Brasil y el 2% a los municipios locales, pero solo después de 12 años de operación. Gastó cerca de USD 2 millones en los suministros iniciales. En 1928 le dijo a The Magazine of Business: “Vamos a Sudamérica a desarrollar esa tierra maravillosa y fértil. No a ganar dinero”.

Para supervisar la obra designó a Willis Long Reeves Blakeley. este hombre fue conocido por pasearse desnudo por el balcón de su habitación y se acostaba con su esposa a la vista de los vecinos notables de la ciudad, según el relato del historiador Greg Grandin en Fordlandia: The Rise and Fall of Henry Ford’s Forgotten Jungle City. Blakeley no sabía nada de caucho. Ford lo reemplazó antes de que terminara 1928 por un capitán noruego, Einar Oxholm, que tampoco tenía experiencia en agricultura tropical.

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Un pueblo con relojes en hora de Detroit crece en el Amazonas

La ciudad tomó forma con diseño de cuadrícula. Tenía caminos de concreto iluminados por lámparas, casas con cercas blancas de estacas, una piscina comunitaria, un hospital, escuelas, un aserradero, una torre de agua, tiendas, restaurantes, un campo de golf de 18 hoyos, canchas de tenis y un salón donde se proyectaban películas de Hollywood y se organizaban bailes.

Los relojes estaban puestos en hora de Detroit. Los gerentes estadounidenses vivían en un barrio aparte llamado Villa Americana, con agua corriente. Los trabajadores brasileños ocupaban otro sector, separado, con casas más modestas.

Los relojes estaban puestos en hora de Detroit. Los gerentes estadounidenses vivían en un barrio aparte llamado Villa Americana, con agua corriente

Ford estaba convencido de que el modelo que lo había convertido en un ícono industrial funcionaría en cualquier rincón del planeta. En 1914 había proclamado un salario mínimo de cinco dólares diarios para sus obreros en Dearborn, Michigan, el doble de lo que pagaba la industria. Creía que las empresas debían asegurarse de que sus empleados pudieran comprar los productos que fabricaban. Esa misma lógica, pensaba, transformaría la vida de los brasileños del Tapajós.

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Avena obligatoria, 35 centavos al día y la Isla de la Inocencia

Miles de brasileños llegaron buscando trabajo. La región amazónica, que antes producía el 95% del caucho del mundo, cubría para 1928 apenas el 2,3% de la demanda global. La economía local estaba destruida. La noticia de que Ford venía a reactivarla fue recibida con entusiasmo. Pero los trabajadores esperaban ganar los cinco dólares diarios que Ford pagaba en Michigan. En cambio recibieron 35 centavos por jornada. Debían vivir dentro de la propiedad de la compañía y someterse a las reglas del dueño.

Alcohol, tabaco y prostitución estaban prohibidos. La dieta era avena, arroz integral, pan de trigo entero y duraznos en lata. “Ford tenía ideas muy particulares sobre lo que debía ser una dieta apropiada”, escribió Grandin. Los pasatiempos permitidos eran la jardinería, el golf, las lecturas de poesía y los bailes country de cuartetos. Ford repudiaba lo que llamaba “baile sexual”, la moda que recorría Estados Unidos. Los trabajadores debían usar ropa al estilo estadounidense.

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El horario de trabajo iba de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, calcado de Detroit. En el Amazonas, donde el calor del mediodía era insoportable, los trabajadores locales acostumbraban salir al campo antes del alba, descansar durante las horas centrales y volver al crepúsculo. Fordlandia les exigía trabajar bajo el sol tropical sin pausa. La maquinaria pesada dejaba surcos profundos en el suelo blando que acumulaban agua estancada y se convertían en criaderos de mosquitos portadores de malaria.

Los brasileños encontraron una salida. Varios emprendedores montaron bares y burdeles en un enclave cercano que bautizaron la “Isla de la Inocencia”, fuera de los límites de la ciudad de Ford. Dentro de Fordlandia se obedecía. Fuera, la selva imponía sus propias reglas.

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La rotación de gerentes fue constante y brutal. En los primeros dos años, varios directivos sufrieron crisis nerviosas y abandonaron el puesto. Uno se ahogó en el río durante una tormenta. Otro se marchó después de que tres de sus hijos murieran de fiebres tropicales.

Los brasileños encontraron una salida. Varios emprendedores montaron bares y burdeles en un enclave cercano que bautizaron la “Isla de la Inocencia”, fuera de los límites de la ciudad de Ford

Los trabajadores cortan las líneas telefónicas y persiguen a los directivos hasta el río

En diciembre de 1930, John Rogge, el cuarto gerente de Fordlandia, tomó dos decisiones. Despidió a todos los meseros que servían la comida a los trabajadores e instaló una línea de cafetería en su lugar. Después descontó el costo de las comidas del salario de los empleados.

Fue el punto de quiebre. Los trabajadores estallaron. Cortaron las líneas telefónicas, prendieron fuego a instalaciones, destruyeron maquinaria y suministros, y persiguieron a los directivos estadounidenses fuera del pueblo. La revuelta se conoció como Quebra-Panelas (rompe-ollas). La gerencia escapó en barco por el Tapajós. Los directivos apelaron al dueño de la aerolínea Pan Am para que trasladara personal militar brasileño hasta la zona. El ejército intervino y dispersó a los trabajadores.

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Nadie murió en la revuelta, pero algo se rompió en Fordlandia que no volvería a repararse. El gobierno brasileño, que ya miraba con recelo cualquier inversión extranjera en la Amazonia, ofreció poca ayuda a partir de entonces.

750 toneladas donde hacían falta 38.000

El problema de fondo no era solo humano. Los árboles de caucho habían sido plantados demasiado juntos, imitando el modelo de las plantaciones británicas en Asia. Pero en la Amazonia, donde el Hevea brasiliensis había evolucionado durante milenios junto con sus plagas, la cercanía entre ejemplares fue una invitación al desastre. Orugas, tizón y hongos nativos arrasaron los cultivos. Las semillas tuvieron que importarse de Asia porque los productores locales se negaron a vendérselas a Ford. El mismo clima que hacía florecer los árboles favorecía las enfermedades que habían coexistido con ellos durante siglos.

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Uno de los galpones abandonados de Fordlandia

En 1933, Ford trasladó la mayor parte de sus operaciones 70 millas río abajo, a una nueva plantación llamada Belterra. Para 1940, solo 500 empleados quedaban en Fordlandia. La extracción comercial de látex en Belterra no comenzó hasta 1942. Ese año produjo 750 toneladas, una fracción de las 38.000 que Ford necesitaba anualmente para fabricar sus vehículos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las plantaciones británicas en Asia dejaron de exportar y el gobierno estadounidense necesitaba caucho para la producción bélica. Pero una epidemia de enfermedad foliar golpeó las plantaciones de Ford en Brasil. El desarrollo del caucho sintético hacia 1945 terminó de sellar la suerte del proyecto.

En 1939, los trabajadores de las plantaciones de Ford en Brasil lograron sindicalizarse. Lo hicieron años antes de que el sindicato United Auto Workers consiguiera un contrato con la planta de River Rouge en Michigan. Ford, que se oponía con ferocidad a los sindicatos en su propio país, no pudo impedirlo a 5.000 kilómetros de Detroit.

Henry Ford se retiró de la presidencia de Ford Motor Company en septiembre de 1945. Nunca había pisado Fordlandia

Henry Ford se retiró de la presidencia de Ford Motor Company en septiembre de 1945. Nunca había pisado Fordlandia. Su nieto, Henry Ford II, asumió el cargo y una de sus primeras decisiones fue vender ambas plantaciones al gobierno brasileño por USD 244.200. La compañía había invertido unos USD 20 millones en el proyecto. Ningún automóvil Ford rodó con caucho de aquella selva.

Entre las ruinas, los relojes ya no marcan la hora de Detroit

El pueblo que Ford diseñó para albergar a 10.000 trabajadores tiene hoy entre 2.000 y 3.000 habitantes. Las casas prefabricadas, el hospital, la torre de agua y el depósito principal siguen en pie, tomados por la vegetación y ocupados en parte por familias que se instalaron allí por su cuenta. Una empresa brasileña llamada Latex Pastore continuó produciendo caucho en Belterra, pero no a niveles comercialmente viables. Fordlandia permanece abandonada como proyecto industrial.

El escritor Aldous Huxley se inspiró en el experimento para Un mundo feliz, la novela donde los personajes veneran a Henry Ford como una figura divina y basan su calendario en el año en que el Modelo T salió al mercado. El hombre que quiso trasplantar el medio oeste estadounidense a la selva amazónica encontró allí una cultura robusta que no se dejó moldear por cercas blancas ni relojes ajenos.