La foto acertijo: ¿Quién es esta estrella de Hollywood que creció en Nueva York y trabajó nueve años como seguridad de discotecas?

El niño, que fue extrovertido, ya sabía que quería ser actor

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Nació en California, pero creció en Greenwich Village, Nueva York, en una familia vinculada al mundo artístico. Su padrastro era gerente de teatro y profesor de arte dramático; su madre combinaba la astrología con la psicología. En ese ambiente de músicos, pintores, escultores y bailarines, descubrió muy pronto que quería dedicarse a la actuación.

A los siete años consiguió su primer papel remunerado en un teatro experimental. La actuacion la había descubierto por sí mismo. “Me volví ambicioso muy pronto. Era un extrovertido del más alto calibre”, contó en una oportunidad. Tenía una energía que lo hacía sobresalir entre los chicos del barrio. Sin embargo, crecer en una ciudad como Nueva York durante los 80, sin demasiado dinero, también significaba aprender a defenderse.

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A los 17 años empezó a trabajar como portero, seguridad en discotecas de Manhattan. Durante nueve años estuvo en dos emblemáticos clubes nocturnos, The Tunnel y Mars, en el distrito de Meatpacking. Vivió cientos de peleas. Contó que ese trabajo le enseñó mucho: “Tenés que ejercer la diplomacia y interpretar a las personas de formas que son imprescindibles para tu existencia. No sos policía, no tenés pistola ni chaleco antibalas. Tenés que decidir cuándo ser físico y cuándo ser diplomático”.

En aquella época, todos los porteros tenían un apodo. El suyo surgió de ese ambiente y terminó acompañándolo mucho más allá de las puertas de los boliches. Cuando comenzó a abrirse camino en el cine, decidió conservarlo como nombre artístico, separado de su identidad familiar.

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Mientras trabajaba de noche, aprovechaba los días libres para presentarse a audiciones. No conseguía demasiados papeles y pasaba largas horas en el gimnasio. Su físico esculpido y su voz grave, que según contó adquirió alrededor de los 13 años, terminarían convirtiéndose en dos de sus marcas personales.

El niño nació en California el 18 de julio de 1967

Pero Hollywood no parecía tenerle reservado un lugar. En Los Ángeles le dijeron que era demasiado negro o no lo suficiente, demasiado italiano o demasiado hispano. Cansado de escuchar negativas, decidió que, si nadie iba a ofrecerle una oportunidad, tendría que crearla por su cuenta.

Con apenas 3.000 dólares realizó un cortometraje de 20 minutos que escribió, dirigió, produjo y protagonizó. La historia abordaba las dificultades de un actor para conseguir trabajo por su origen y su apariencia. Lo llamó Multi-Facial y lo presentó en el Festival de Cannes, donde llamó la atención de un director que cambiaría su destino.

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Antes de eso, había escrito y dirigido otra película independiente, Strays, que llegó a la competencia dramática del Festival de Sundance. Su trabajo despertó el interés de Robert Redford, quien se acercó personalmente para felicitarlo por la película.

En 1998, Steven Spielberg lo convocó para interpretar al soldado Caparzo en Rescatando al soldado Ryan. Durante el rodaje, el actor se atrevió a sugirle una puesta de cámara al célebre director.

—Oye, Steven, ¿dónde está tu cámara C?.

—¿Qué? ¿Por qué?“

— Poné una cámara C en esa ventana del segundo piso.

Luego, Spielberg puso una cámara C en la ventana, y la toma fue tan buena que la incluyó en el tráiler de la película.

A partir de entonces, su carrera tomó una dirección inesperada. El hombre que había pasado casi una década trabajando en la puerta de las discotecas se convirtió en uno de las caras más reconocibles del cine de acción. También encontró un lugar en la producción y la dirección, sin abandonar aquella ambición que lo había acompañado desde pequeño.

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Respuesta: El chico de la foto es Mark Sinclair Vincent, más conocido por su nombre artístico Vin Diesel