Desde las anomalías de 1492 hasta barcos y aviones perdidos: las teorías que rodean al Triángulo de las Bermudas

Más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves desaparecieron en la franja del Triángulo de las Bermudas desde el siglo XIX -(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico se extiende una franja del océano Atlántico Norte que, sin figurar en ningún mapa oficial, acumula uno de los registros más inquietantes de la historia marítima y aérea: más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves desaparecidas sin dejar rastro confirmado.

El llamado Triángulo de las Bermudas —o “Triángulo del Diablo”, como también se lo conoce— ha inspirado teorías que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta hipótesis sobre portales dimensionales, aunque las autoridades científicas sostienen que sus aguas no son estadísticamente más peligrosas que cualquier otra zona del océano.

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La región no tiene fronteras precisas. Distintos investigadores le asignan una superficie que oscila entre 1,3 millones y casi 4 millones de kilómetros cuadrados (entre 500.000 y 1,5 millones de millas cuadradas), lo que complica el análisis sistemático de los incidentes que se le atribuyen. Aun así, el número de casos documentados y la ausencia de restos en muchos de ellos han alimentado décadas de especulación, según HistoryExtra.

Cristóbal Colón anotó alteraciones en la brújula y destellos de luz al cruzar la región durante su travesía de 1492 - (Wikipedia)

Cristóbal Colón fue el primero en documentar anomalías en la zona, en 1492

Los registros más antiguos asociados al Triángulo datan del primer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. El navegante genovés anotó en su bitácora perturbaciones (también designadas como anomalías) en las lecturas de su brújula y la aparición de luces brillantes de origen desconocido mientras cruzaba esa región del Atlántico. Estos apuntes, reinterpretados siglos más tarde, se convirtieron en uno de los puntos de partida de la mitología del lugar.

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Sin embargo, fue durante el siglo XIX cuando comenzaron a acumularse los reportes de barcos desaparecidos o hallados a la deriva sin tripulación. En 1952, el escritor George X. Sand publicó en la revista Fate un artículo titulado “Misterio marítimo a nuestras puertas”, en el que sistematizó varios de esos incidentes y trazó los límites que hoy se reconocen como los del Triángulo, aunque sin bautizarlo todavía.

El escritor Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo para la revista Argosy en 1964 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre “Triángulo de las Bermudas” nació en 1964, en las páginas de una revista popular

Fue el escritor Vincent Gaddis quien acuñó el término en 1964, en un artículo publicado en la revista Argosy, en el que describía la zona como una región que “ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro”.

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La expresión alcanzó difusión masiva una década después, cuando Charles Berlitz publicó su libro El Triángulo de las Bermudas (1974), que vendió millones de ejemplares en todo el mundo y presentó varias hipótesis sobre las causas de las desapariciones, incluida la posibilidad de que los restos de la mítica Atlántida siguieran activos en las profundidades, interfiriendo con la navegación y la aviación, según detalla Britannica.

El buque de carga USS Cyclops de la Armada de Estados Unidos navegó antes de desaparecer en la región del Triángulo de las Bermudas

El USS Cyclops es la mayor pérdida de vidas en la historia naval de Estados Unidos fuera del combate

El caso más grave registrado en la zona ocurrió en marzo de 1918. El USS Cyclops, un buque de la Armada de Estados Unidos que transportaba miles de toneladas de mineral de manganeso desde Brasil hacia Baltimore, hizo una parada no programada en Barbados y nunca llegó a destino.

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Los 306 tripulantes y pasajeros a bordo desaparecieron sin que se emitiera ninguna señal de socorro y sin que se hallaran restos del naufragio. El capitán George Worley había notificado una grieta en uno de los cilindros del motor, lo que pudo haber acelerado un hundimiento, en particular si la embarcación estaba sobrecargada. Otras hipótesis apuntan a un motín o a una acción enemiga en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

Los aviones comerciales Star Tiger y Star Ariel de British South American Airways se perdieron en la ruta hacia las Bermudas entre 1948 y 1949 - Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos

25 años después, el 5 de diciembre de 1945, el Vuelo 19 se convirtió en otro de los episodios más citados. Cinco bombarderos torpederos Avenger despegaron de Fort Lauderdale, Florida, en una misión de entrenamiento rutinaria bajo el mando del teniente Charles Carroll Taylor.

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Las condiciones meteorológicas eran adversas y, según las transmisiones de radio captadas antes de la pérdida de contacto, Taylor informó que su brújula fallaba y, creyendo estar desorientado, dirigió el escuadrón hacia el mar abierto.

Otros pilotos se escucharon pidiéndole que virara al oeste. No hubo más señales. Dos hidroaviones Mariner enviados en su búsqueda también desaparecieron. En total, se perdieron seis aeronaves y 27 hombres, según la reconstrucción publicada por Smithsonian Magazine.

El USS Cyclops, buque carbonero de la Marina de Estados Unidos, navegó en el océano Atlántico antes de desaparecer en la zona del Triángulo de las Bermudas.

Otros incidentes sumaron decenas de víctimas en las décadas siguientes

En enero de 1948, el avión de pasajeros Star Tiger, de British South American Airways (BSAA), desapareció en su ruta hacia las Bermudas con 31 personas a bordo. Al año siguiente, el Star Ariel —también de BSAA— se perdió al partir de las Bermudas, con un saldo de 20 fallecidos.

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En 1967, la pequeña embarcación Witchcraft, que salió a navegar frente a las costas de Miami con Dan Burack y Patrick Horgan a bordo, transmitió una señal de socorro indicando que había chocado con algo y necesitaba remolque. Cuando la Guardia Costera llegó al punto señalado, no encontró ni la embarcación ni a los dos hombres.

En 1970, el piloto Bruce Gernon relató uno de los pocos testimonios de supervivencia en la zona. Según su versión, el cielo se oscureció de forma repentina, sus instrumentos dejaron de funcionar y, al salir de lo que describió como una “niebla electrónica”, había cubierto una distancia mayor de la que el tiempo transcurrido hacía posible.

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Las hipótesis científicas señalan factores naturales como olas de 30 metros de altura, tormentas y emanaciones submarinas de gas metano - (Original Caption) Map of the Atlantic Ocean, showing the southeast United States, Cuba, Haiti, Jamaica, the Dominican Republic and Puerto Rico, with the Bermuda Triangle highlighted.

Las explicaciones más probables son el mal tiempo, los errores humanos y las corrientes oceánicas

Las teorías que intentan dar cuenta de las desapariciones abarcan un espectro amplio. Entre las más especulativas figuran la existencia de un portal extraterrestre, una distorsión espacio-temporal o la interferencia de la tecnología sumergida de la Atlántida.

En un plano más científico, investigadores han señalado la posible acumulación de bolsas de gas metano en el fondo marino, cuya erupción podría hundir embarcaciones al reducir la densidad del agua; aunque ese mecanismo no explicaría la caída de aeronaves.

También se ha mencionado la línea agónica —el trayecto geográfico donde el norte magnético y el norte verdadero coinciden— como causa de errores de navegación, si bien se trata de un fenómeno conocido y considerado en los procedimientos estándar. Tormentas, huracanes, trombas marinas y olas gigantes que pueden superar los 30 metros de altura completan el catálogo de factores naturales posibles, según Britannica.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos descarta que la zona presente una tasa de siniestros superior a otras rutas marítimas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos descarta que sea una zona de alto riesgo

A pesar de su reputación, el Triángulo de las Bermudas no figura entre las aguas más peligrosas del mundo. Un estudio realizado en 2013 —encargado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)— analizó las principales rutas marítimas globales y no incluyó la zona en su lista de los diez cuerpos de agua más riesgosos para la navegación comercial.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos fue aún más directa: “No hay pruebas de que las desapariciones misteriosas ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra zona extensa y muy transitada del océano”, señaló el organismo, citado por HistoryExtra.

La inmensa mayoría de los buques y aeronaves que cruzan la región lo hacen sin contratiempos. La persistencia del mito, coinciden los historiadores, se explica en parte por el clima cultural de la segunda mitad del siglo XX, marcado por un creciente interés popular en lo paranormal y las teorías de la conspiración.