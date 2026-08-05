Juan Pablo II fue el único Papa que visitó Argentina: de la tensión de la guerra a la esperanza democrática

Juan Pablo II fue el único papa que visitó Argentina y realizó dos viajes, en 1982 durante la Guerra de Malvinas y en 1987 en democracia (Europa Press)

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Juan Pablo II fue el único Papa que visitó la Argentina y lo hizo dos veces, en 1982 y 1987, en contextos políticos y sociales distintos que marcaron su paso por el país. La primera visita ocurrió en junio de 1982, en los últimos días de la Guerra de Malvinas, y la segunda llegó casi cinco años después, ya en democracia, con una gira de seis días que incluyó varias ciudades argentinas.

La llegada de Juan Pablo II a la Argentina el 11 de junio de 1982 quedó atada al tramo final del conflicto bélico con Gran Bretaña. El viaje se organizó después de su paso por el Reino Unido, una escala que había generado lecturas políticas en medio de la guerra. La respuesta del Vaticano fue sumar una visita a territorio argentino con un mensaje centrado en la paz.

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La multitudinaria misa de Juan Pablo II en la 9 de Julio

El pontífice polaco aterrizó a las 9 de la mañana, bajo una lluvia intensa, para una estadía de unas 30 horas. En ese lapso, recorrió la Avenida de Mayo en un Papamóvil adaptado para reforzar su seguridad, después del atentado que había sufrido en mayo de 1981 en la plaza San Pedro.

Durante esa visita, Juan Pablo II se reunió con Leopoldo Fortunato Galtieri y con los otros miembros de la Junta Militar, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo. También celebró una misa en la Catedral y encabezó una ceremonia masiva en Luján, donde, según la estimación consignada en el cable, se reunieron unas 700.000 personas.

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El Papa Juan Pablo II visitó la Argentina con motivo de la Guerra de Malvinas y fue recibido por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri

En esa homilía, el Papa afirmó: “Mi presencia acá quiere hoy significar la prueba de ese amor en un momento histórico tan doloroso para vosotros como lo es el actual”. También sostuvo: “Mi visita quiere estar marcada por el mismo carácter pastoral y eclesial que la colocan por encima de toda intencionalidad política. Es simplemente un encuentro del padre en la fe con los hijos que sufren”.

En el mismo mensaje, el pontífice pidió “la paz de Cristo sobre las víctimas de ambos bandos del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña” y también oró por “las familias que lloran la pérdida de un ser querido”. Dos días después de su partida, las fuerzas argentinas firmaron la rendición ante el Reino Unido.

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Juan Pablo II volvió a Argentina el 6 de abril de 1987, fue recibido por Raúl Alfonsín y abrió una gira de seis días en Buenos Aires y otras ciudades

Antes de dejar el país en 1982, Juan Pablo II encabezó otro acto masivo en el Monumento de los Españoles, donde reunió a dos millones de personas, de acuerdo con los datos incluidos en el material aportado. Allí cerró su visita con una frase breve: “¡Hasta pronto, Argentina!”

La segunda y última visita del Papa a la Argentina ocurrió el 6 de abril de 1987. Esta vez, el escenario era otro: Raúl Alfonsín ocupaba la Presidencia desde diciembre de 1983 y el país transitaba la recuperación democrática. El pontífice llegó a Aeroparque, donde lo recibió el mandatario, y luego mantuvo una reunión privada en la Casa Rosada.

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La actividad central de ese viaje fue el encuentro por la III Jornada Mundial de la Juventud, que presidió sobre la avenida 9 de Julio y Santa Fe. Según el cable, un millón de personas lo escuchó allí. También celebró una misa en la cancha de Vélez ante unas 30.000 personas y desarrolló una agenda que incluyó escalas en Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Viedma, Salta, Paraná y Rosario.

Juan Pablo II con un poncho salteño. El sumo pontífice visitó 10 provincias argentinas durante su viaje

Durante esa gira, Juan Pablo II habló ante jóvenes, sindicalistas, trabajadores, empresarios, representantes de pueblos originarios y referentes de otras religiones. En Córdoba, en medio del debate por la Ley de Divorcio, dejó una de las definiciones más citadas del viaje al señalar que veía “signos preocupantes de degradación en relación con algunos valores fundamentales del matrimonio y la familia”.

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El segundo viaje terminó con otra despedida, distinta de la de 1982. “¡Hasta siempre!”, dijo el Papa polaco antes de partir. Esa fue su última visita al país. Después de él, ni Benedicto XVI ni Francisco viajaron a la Argentina durante sus pontificados.