Tiene distrofia muscular, le dijeron que no volvería a caminar y lanzó un reto de pasos que llegó a Duki, Lit Killah y Coscu

El objetivo de Leandro Brizuela es caminar sin ayuda de un bastón y convertirse en un ejemplo de superación

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A los 22 años, Leandro Brizuela desafía los pronósticos médicos que marcaron su adolescencia. Conocido en las redes sociales como “Amigo de YouTube”, el joven de Pilar convive con una distrofia muscular que lo llevó a utilizar una silla de ruedas. Sin embargo, después de años de dificultades, logró pasar a un andador y posteriormente a un bastón. Ahora, su objetivo es volver a caminar sin asistencia.

“Me descubrieron distrofia muscular a principios de 2021. Siempre tuve problemas de movilidad y musculares. Antes de eso, pasé por tres fracturas de brazo por caídas y siempre me dijeron que era por torpeza”, relata Leandro en diálogo con Infobae. Aquel proceso fue largo y frustrante, marcado por consultas médicas que no ofrecían respuestas claras sobre un padecimiento que, aunque genético, se manifestó gradualmente.

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A principios de 2026 comenzó un desafío que consiste en sumar un paso por cada día transcurrido. La iniciativa llamó la atención de figuras como Duki, Lit Killah, Flor Álvarez, Juli Savioli, La Tanqueta, Benja Calero, Juli Manzotti y Frankillo, quienes participaron de su reto.

Los cantantes y la creadora de contenido y bailarina se sumaron al desafío en el día 275

Detrás de los videos hay una historia atravesada por diagnósticos difíciles, problemas de salud y una pérdida familiar que transformó su manera de afrontar la enfermedad.

Un diagnóstico que cambió su vida

El diagnóstico, recibido en 2021, llegó después de años de incertidumbre clínica. Leandro recuerda que, en el punto más crítico de su salud, incluso las actividades más cotidianas suponían un riesgo cardiovascular severo. “Estornudaba y el corazón se me iba a picos de 180 latidos por minuto. Tuve muchos problemas de la parte del corazón”, detalla el creador de contenido.

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Con el tiempo, la transición gradual de la silla de ruedas al andador, y posteriormente al bastón, permitió una estabilización cardíaca notable.

Leandro Brizuela, conocido en redes como "Amigo de YouTube", pasó de una silla de ruedas a un bastón y quiere convertirse en un ejemplo de superación (Crédito: @amigo.de.youtube)

Sin embargo, el cuerpo siguió enviando señales de la progresión de la enfermedad. A las complicaciones musculares se sumó una asimetría mandibular, una manifestación física que el joven asocia directamente con la evolución de su cuadro genético.

Más allá de eso, en diciembre de 2021, los médicos llegaron a pronosticarle apenas meses de vida. Aquella sentencia lejos de paralizarlo, se transformó en el combustible para su lucha. “Decidí pelearla”, afirma con determinación.

“Los médicos tenían la certeza de que nunca iba a dejar la silla de ruedas. Le dijeron a mi mamá que me quedaban meses de vida”, agregó.

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Pese al impacto de aquella noticia, decidió continuar buscando alternativas para mejorar su movilidad.

El asesinato de su hermano y la promesa de seguir adelante

El 2 de octubre de 2023, su hermano mayor, Kevin, fue asesinado. La pérdida representó un golpe emocional profundo, pero también reforzó una motivación: intentar recuperar la capacidad de caminar, algo en lo que Kevin siempre había confiado. “Él confiaba en mí y en que iba a poder volver a caminar. A partir de eso, volví a salir poco a poco”, expresa.

Leandro Brizuela perdió a su hermano Kevin en 2023 y, desde entonces, no bajó los brazos para continuar por su sueño que es volver a caminar sin ayuda (Crédito: @amigo.de.youtube)

El papel de la familia ha sido determinante en este recorrido. Además del apoyo constante de su madre y su otro hermano Matías, Leandro destaca el rol de su padre de corazón, quien lo acompaña desde hace años, mientras mantiene vivo el recuerdo de su padre biológico, Pedro Brizuela, fallecido en 2014.

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Esta red de contención familiar, sumada a la solidaridad de figuras del stream como Momo y Santutu, quienes colaboraron para que pudiera renovar su silla de ruedas en 2023, ha permitido que “Amigo de YouTube” mantenga el foco en su meta.

El reto de un paso por día que llegó a los famosos

Inspirado por la metodología de disciplina del creador de contenido Gero Arias, quien popularizó el desafío de las dominadas en redes sociales, Leandro decidió implementar su propio reto de pasos. Lo que comenzó con una lenta adaptación en la que tardaba una hora en recorrer apenas un kilómetro con el andador, ha evolucionado significativamente. Su objetivo actual es claro: ganar la estabilidad necesaria para dejar el bastón y lograr caminar sin ninguna clase de soporte externo.

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Este desafío ha convocado a destacadas figuras de la escena digital y musical, como Duki, Lit Killah, Flor Álvarez, Juli Savioli, La Tanqueta, Benja Calero, Juli Manzotti y Frankillo, entre otros. “Todos los que se coparon me ayudaron. Una de ellas, la que más me sorprendió, fue Juli Manzotti, que fue quien me abrió las puertas a muchas cosas”, destaca.

La novia del streamer Coker aceptó el reto y acompañó a Amigo de YouTube

Ahora espera concretar antes de fin de año una participación de Coscu, quien ya aceptó la invitación en una entrevista que le hizo el propio Leandro, aunque todavía no hay fecha confirmada.

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Los sueños de conocer a Paulo Londra y Lionel Messi

La visión de Leandro apunta mucho más allá de su propia recuperación. Su intención es orientar su carrera digital hacia el ámbito motivacional, demostrando que la entrega a una enfermedad no es una opción. “Quiero dar el mensaje de que se puede; si te esforzás, se puede, no hay que darse por perdido”, asegura.

Entre sus próximos objetivos, el joven de Pilar espera que Coscu se sume a su reto antes de que termine el año. También mantiene la ilusión de colaborar con Gero Arias y con artistas como Paulo Londra, cuya música —en especial la canción “Homerun”— lo acompañó en algunos de sus días de mayor fatiga.

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"Amigo de YouTube" quiere sumar a Gero Arias y Paulo Londra, a quienes toma como fuente de inspiración (Crédito: @amigo.de.youtube)

En el horizonte, aunque reconoce que es un anhelo ambicioso, aparece el nombre de Lionel Messi. “Lo relaciono con mi proceso de vida”, explica sobre el impacto que la historia del capitán de la Selección Argentina ejerce sobre su propia resiliencia.

Mientras continúa trabajando en su estabilidad física tras haber abandonado retos anteriores como el de la pedalera en 2025 por fatiga muscular, “Amigo de YouTube” reafirma su lema personal: “El recorrido es anécdota y los logros son historia”.

Con cada paso que da, busca conectar con una sola persona a la que su mensaje pueda servirle de refugio, transformando su dolor privado en una fuente de inspiración colectiva. Su camino, aunque complejo, se ha convertido en una narrativa de superación que desafía los límites impuestos por la medicina y celebra la persistencia del espíritu humano.

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