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“Spielberg siempre está cerca, retando y escuchando tus ideas”: Colman Domingo recordó el rodaje de El día de la revelación

El actor habló en el pódcast Good Hang with Amy Poehler sobre el método del cineasta, lo definió como un colaborador entusiasta que involucra a su equipo, y confesó que la película lo hizo llorar

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Steven Spielberg fortaleció su vínculo con Colman Domingo desde Lincoln hasta El día de la revelación, donde el actor destacó su método colaborativo y creativo

La entrevista con Colman Domingo en el pódcast Good Hang with Amy Poehler reveló aspectos de su vida profesional y personal, y resaltó el impacto de figuras como Oprah Winfrey y Steven Spielberg, además de su recorrido por teatro, cine y televisión.

Oprah Winfrey, Don Johnson y Steven Spielberg influyeron de distintas maneras en la trayectoria de Colman Domingo. Winfrey representa el sostén emocional y la inspiración, mientras Johnson está ligado a vivencias en la televisión. Spielberg, por su parte, se convirtió en un socio que reconoció abiertamente el talento y la humanidad del actor.

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Colman Domingo: raíces, autoestima y el respaldo de Oprah Winfrey

“La mayor parte de lo que soy tiene que ver con cómo mi madre me enseñó a creer en mí mismo”, confesó Colman Domingo en el pódcast Good Hang. Creció en Filadelfia, Estados Unidos, donde su familia compartía la alegría a través de la música y las celebraciones en el sótano de su casa.

Colman Domingo contó en Good Hang with Amy Poehler que el respaldo de su madre y la influencia de Oprah Winfrey marcaron su autoestima y su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)
Colman Domingo contó en Good Hang with Amy Poehler que el respaldo de su madre y la influencia de Oprah Winfrey marcaron su autoestima y su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su infancia, Domingo enfrentó episodios de asma y recordó cómo su madre, Edith, le hacía sentir especial con detalles como hacerle creer que las luces navideñas de la ciudad brillaban para darle la bienvenida tras salir del hospital. Mi madre decía siempre: “Eres inteligente, eres útil, puedes lograr lo que te propongas”.

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Edith no solo reforzó su autoestima, sino que mantuvo la fe en su potencial. “Mi madre le escribía cartas a Oprah porque creía que ella podía ayudarme”, relató Domingo en Good Hang. Años después, durante un paseo con Winfrey en Maui, ella le dijo: “No sé si recibí las cartas, pero recibí el mensaje”.

De la pelea con Don Johnson a la versatilidad de Colman Domingo

Domingo interpretó desde personajes en teatro hasta roles en la pantalla chica. “Si no logras salir en Law & Order, te sientes como basura”, bromeó, y destacó la importancia de esos papeles para iniciarse en la actuación en Nueva York.

Colman Domingo recordó que creció en Filadelfia, donde su familia celebraba con música y su madre Edith reforzaba su confianza pese a los episodios de asma (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Colman Domingo recordó que creció en Filadelfia, donde su familia celebraba con música y su madre Edith reforzaba su confianza pese a los episodios de asma (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El actor compartió una experiencia durante el rodaje de Nash Bridges: “En Nash Bridges, Don Johnson me pateó durante una escena; ahora lo cuento riendo”. En ese set, Domingo llevó un suéter Coogi mientras hacía ejercicio, lo que convirtió el momento en una anécdota de sus inicios.

Recordando sus años en San Francisco, describió cómo compaginó trabajos y la escritura de obras como Up Jump Springtime. Vivió en un pequeño apartamento con amigos y asumió múltiples roles laborales y artísticos. “Hacía de todo, de bartender en un bar de ambiente hasta abogado; eso es actuar”, explicó en Good Hang.

Steven Spielberg y el fenómeno de El día de la revelación

La relación entre Domingo y Steven Spielberg comenzó con un proyecto sobre los Gershwin y se afianzó cuando el cineasta lo dirigió en Lincoln y, recientemente, en El día de la revelación. “Spielberg es colaborativo y generoso, te hace sentir que ‘todo es posible’”, afirmó Domingo.

Steven Spielberg y Colman Domingo afianzaron su relación profesional tras colaborar en Lincoln y en El día de la revelación (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)
Steven Spielberg y Colman Domingo afianzaron su relación profesional tras colaborar en Lincoln y en El día de la revelación (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

El método de Spielberg consiste en involucrarse directamente, escucha ideas y alienta la creatividad. “Cuando trabajas con Spielberg, siempre está cerca, retando y escuchando tus ideas. Es como un niño entusiasta creando algo con su equipo favorito”, expresó el actor.

El día de la revelación se estrena esta semana y, según Domingo, “es una película que necesitamos ahora. La vi dos veces y lloré ambas”. Spielberg elogió en el pódcast la empatía y autenticidad de Domingo, resaltando que trabajar con él “es el sueño para cualquier director”.

La filosofía de liderazgo y empatía de Colman Domingo

La filosofía profesional de Domingo gira en torno al servicio, la empatía y el liderazgo. “Todo lo que hago, lo hago con amor y dedicación”, explicó en Good Hang. Durante su discurso en Temple University hizo énfasis en el valor de servir y motivar a los jóvenes a crear su propio camino.

La carrera de Colman Domingo estuvo marcada por la resiliencia ante el rechazo y por la idea de desear todo sin aferrarse al resultado (REUTERS/Mario Anzuoni)
La carrera de Colman Domingo estuvo marcada por la resiliencia ante el rechazo y por la idea de desear todo sin aferrarse al resultado (REUTERS/Mario Anzuoni)

Domingo considera que la empatía es fundamental, tanto al interpretar personajes como al dirigir equipos. “Hay que acercarse a cada personaje desde la humanidad, incluso cuando se trata de villanos. Eso implica amar el trabajo y a los compañeros”.

La resiliencia también marcó su carrera. “Durante mucho tiempo no obtenía los papeles que quería, pero aprendí a aceptar el rechazo. Hay que estar preparado sin aferrarse al resultado.” Compartió el consejo recibido al cumplir 50 años: “Desea todo, pero no te aferres a nada”.

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