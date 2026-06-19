“Ahora aprecio cada instante”: Jon Bon Jovi reveló cómo la adversidad transformó su vida y su manera de ver el mundo

Jon Bon Jovi contó en People que la cirugía de cuerdas vocales incluyó un implante de Gore-Tex tras la atrofia de un músculo vocal (YouTube: @People)

En una entrevista para el canal de People, Jon Bon Jovi relató el impacto que tuvo la cirugía de cuerdas vocales en su vida y carrera. El músico habló sobre la recuperación, el valor de la familia y cómo los nuevos desafíos lo inspiraron a redefinir sus prioridades.

Bon Jovi explicó que antes vivía absorto en el trabajo, sin tiempo para los pequeños placeres. Tras su recuperación, aprendió a disfrutar el presente y valoró más cada instante, una actitud que, según él, le permite afrontar los desafíos con mayor serenidad y gratitud.

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La recuperación de su voz

Afirmó que durante su carrera siempre cuidó su salud vocal, pero la afección avanzó hasta que “un médico me explicó que una de las cuerdas estaba atrofiándose. Debimos recurrir a un implante de Gore-Tex para intentar recuperar el tono y el rango”. Según reveló en People, el procedimiento fue complejo y le hizo pensar en la ciencia ficción.

La recuperación de Jon Bon Jovi después de la operación de cuerdas vocales demandó meses de rehabilitación, paciencia y ensayos progresivos con su banda (REUTERS/Kevin Lamarque)

El artista de 64 años comparó su recuperación con la de un deportista tras una lesión grave: “El médico me dijo: ‘No prometo nada, pero si te esfuerzas, habrá avances con el tiempo’. Mantuve la fe y, aunque fue lento, cada paso traía una mejoría”. Subrayó la importancia de la paciencia y el apoyo espiritual: “Dios fue mi copiloto durante la recuperación. Todo tardó más de lo previsto, pero debía estar bien hecho”.

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Después de la cirugía, midió sus progresos con ensayos junto a la banda. “Empecé ensayando un día al mes, luego varios días seguidos, hasta tres horas por jornada”, relató. Ese esfuerzo, sumado al respaldo de sus compañeros, lo llevó a concluir: “Todos coincidimos en que debíamos regresar a tocar en vivo”.

El regreso a los escenarios

Prepararse para volver al público implicó también una transformación personal. “De no haber estado enfermo, quizá nunca habría vivido un cambio tan profundo. Esto me forzó a reinventarme”, confesó en la entrevista. El cantante destacó la lealtad del grupo: “Ellos nunca dudaron, nunca buscaron otro rumbo ni se plantearon la retirada. Los sacrificios que hicieron por mí nos han unido aún más”.

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Jon Bon Jovi afirmó que está completamente recuperado y que prepara su regreso a los escenarios con más de 50 canciones listas para el show (Disney/Hulu vía AP)

Bon Jovi anticipó el reencuentro con el público: “Pronto se cumplirán cuatro años desde mi último gran concierto, pero estoy completamente recuperado. Me siento genial. Contamos con más de 50 canciones listas para el espectáculo. Solo queda esperar el momento de volver al escenario”, explicó durante la charla.

Acerca de su motivación, destacó: “Conozco artistas que viven para el aplauso, pero siempre antepuse la composición y la grabación. El mayor placer es ver cómo esas canciones encuentran un lugar en la vida de la gente, incluso después de décadas”.

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Para el futuro, recalcó el cambio de perspectiva: “Ya no habrá giras de 240 conciertos, eso no tiene sentido. Pero salir con una banda experimentada puede ser un renacimiento. Siento que este regreso puede ser lo mejor que hemos hecho”.

Jon Bon Jovi sostuvo que ser de Nueva Jersey marcó su identidad y su forma de trabajar cerca de la influencia de Nueva York (REUTERS/Isabel Infantes)

La vida familiar

El cantante habló con emoción sobre los cambios familiares. “Mis hijos ya han crecido. Nadie te advierte sobre estas etapas de la vida”, evocó. “Romeo se gradúa de la universidad el mes próximo. Los otros ya están en el mundo adulto. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos”, afirmó ante el canal.

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Las reuniones familiares se centran ahora en los nietos: “Jake y Millie estuvieron hoy con el bebé; Jesse llegó hace dos semanas también con la pequeña. Y yo, como abuelo, no puedo estar más feliz. Llevo una pulsera que dice Papa John. Como la pizzería”, bromeó. “Ver a los nietos y a mis hijos junto a sus parejas es pura magia. Solo deseo lo mejor para ellos, rezo por su salud y espero que su futuro sea brillante”, expresó el músico.

Jon Bon Jovi habló de su vida familiar, del crecimiento de sus hijos y de su felicidad como abuelo en una nueva etapa personal (Foto: REUTERS/Aaron Josefczyk)

El proyecto solidario familiar

Dorothea Hurley, esposa de Bon Jovi desde hace 37 años, fue reconocida recientemente por la James Beard Foundation por su aportación al proyecto solidario Soul Kitchen. El cantante celebró el logro: “Dorothea fue premiada como Trailblazer del año por su trabajo con Soul Kitchen. Viajaremos con todos los empleados a Chicago para acompañarla en este momento”.

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Bon Jovi resaltó el valor del proyecto: “Siempre fue importante ayudar, pero hacerlo a través de la comida nos mostró que no se necesita un científico para encontrar soluciones. Ahora contamos con 4 restaurantes y pronto abriremos un quinto restaurante. El gran sueño de Dorothea es que algún día el proyecto deje de ser necesario, aunque la demanda sigue creciendo”.

El impacto social se amplió más allá de la alimentación. “Logramos limpiar los antecedentes penales de 45 personas solo esta semana gracias al proyecto. También financiamos refugios para emergencias e incluso construimos hasta 1.000 viviendas sociales”, subrayó.

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Bon Jovi destacó el trabajo solidario de Dorothea Hurley en Soul Kitchen, un proyecto con restaurantes, viviendas sociales y apoyo a 45 personas con antecedentes penales (EFE/EPA/NEIL HALL)

Su nueva mirada

Tras superar las dificultades, compartió: “Ahora lo que más valoro es estar presente, sentir el sol, jugar al tenis, mirar las nubes. Antes vivía absorto en el trabajo y el futuro. Ahora aprecio cada instante”. El músico explicó que este cambio llegó después de su recuperación, cuando debió detenerse y reevaluar sus prioridades.

Contó que solía tener la “cabeza agachada”, concentrado solo en los compromisos profesionales, sin tiempo para disfrutar los pequeños placeres. Ahora, aseguró que disfruta el presente junto a su familia y que esta actitud le permite encarar nuevos desafíos con mayor serenidad y gratitud.

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