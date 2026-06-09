Michael J. Fox cumple 64 años: el viaje del chico de oro que conquistó a una generación y aprendió a domar sus propios temblores

Michael J. Fox interpretando al eterno Marty Mc Fly

La imagen es imborrable. Se transformó en un póster mental para los fanáticos de una de las trilogías más importantes de la historia del cine: un joven menudo, de mirada pícara y carisma magnético que se sube de un salto a un DeLorean y viaja en el tiempo para cambiar el destino de su familia. En los años ochenta, Michael J. Fox no solo interpretaba el futuro; él era el futuro de Hollywood y tenía la carrera más prometedora. Convertido en un ícono de una generación, su rostro empapelaba las habitaciones de millones de adolescentes y su nombre era sinónimo de un éxito comercial que parecía no tener límites.

Sin embargo, mientras terminaba de filmar Volver al Futuro III, el destino le estaba escribiendo un guion inesperado, mucho más complejo y difícil de comprender que la misión de recuperar un viejo almanaque deportivo. La energía inagotable que lo caracterizaba en la pantalla grande pronto se enfrentaría a un giro dramático fuera de escena: en 1991, a los 29 años, fue diagnosticado con párkinson.

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Pese a ello, decidió que la enfermedad no definiría el final de su camino. Se convirtió en una figura cuya huella trascendió las pantallas: un hombre que, tras perder el control de sus movimientos, descubrió cómo mantenerse verdaderamente firme. Hoy cumple 64 años.

Michael J. Fox toca Johnny B. Goode en Volver al futuro I

Los orígenes de un futuro ícono

Michael Andrew Fox nació el 9 de junio de 1961 en Edmonton, Alberta, Canadá. Era hijo de Phyllis Piper, actriz y empleada administrativa, y de William Fox, policía y miembro de las Fuerzas Armadas canadienses. Debido a la carrera de su padre, la familia pasó sus primeros años mudándose entre distintas ciudades del país hasta establecerse definitivamente en 1971, en Burnaby, cuando William se retiró del servicio.

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Fue allí en esa localidad ubicada al este de Vancouver, donde Michael descubrió su vocación artística y encontró en la actuación un espacio donde podía sobresalir gracias a su energía, carisma y facilidad para conectar con el público. Durante la adolescencia comenzó a participar en producciones escolares: eso le hizo descubrir a que quería dedicar su vida a los escenarios y las cámaras.

Su primer paso profesional llegó a mediados de los años setenta, con un papel en la serie canadiense Leo and Me. Tenía apenas quince años y esa experiencia le permitió conocer de cerca cómo era el misterioso mundo de la producción televisiva. Por primera vez, el sueño de convertirse en actor parecía una posibilidad real.

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Cuando su rostro comenzó a ser un poster en las habitaciones de las adolescentes

Convencido de que debía apostar por una carrera profesional, en 1979 se trasladó a Los Ángeles para intentar abrirse camino en la industria estadounidense. Como tantos jóvenes aspirantes, llegó a la ciudad sin garantías de éxito, dispuesto a aceptar cualquier oportunidad que le permitiera acercarse a su objetivo.

Poco después consiguió sus primeros trabajos en televisión y cine. Uno de ellos fue el telefilme Letters from Frank, donde apareció acreditado como Michael Fox. Sin embargo, al intentar registrarse en el Sindicato de Actores descubrió que ese nombre ya pertenecía a otro intérprete. Obligado a buscar una alternativa, decidió incorporar una inicial en homenaje al actor Michael J. Pollard. Así nació el nombre artístico que lo acompañaría durante el resto de su carrera: Michael J. Fox.

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Su debut cinematográfico llegó con Midnight Madness (1980), pero el verdadero cambio de rumbo estaba aún por llegar. A comienzos de la década de 1980 logró una oportunidad que transformaría para siempre su vida y lo convertiría en uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense.

Michael Fox y el elenco de Family Ties, la serie que lo catapultó a la fama

El fenómeno de Family Ties

En 1982 fue elegido para interpretar a Alex P. Keaton en Family Ties (Lazos familiares), una comedia familiar de la cadena NBC. Curiosamente, el papel llegó después de que otro joven actor, Matthew Broderick, no pudiera aceptarlo por superposición de agenda.

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En un principio, los productores imaginaban la serie centrada en los padres de familia. Sin embargo, la interpretación de Fox conquistó rápidamente al público y se convirtió en el protagonista aclamado. Su personaje, un joven conservador, ambicioso e irónicamente encantador, se convirtió en el corazón de la producción y terminó redefiniendo el rumbo de la historia.

El éxito fue rotundo. Lazos familiares (Family Ties) se convirtió en uno de los programas más vistos de Estados Unidos y transformó a Michael J. en una estrella nacional. Entre 1986 y 1988 ganó tres premios Emmy consecutivos por su trabajo, y en 1989 ganó un Globo de Oro.

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Michael y su esposa se conocieron grabando la serie "Lazos familiares", donde Fox eligió personalmente a Pollan como su pareja en la ficción (imdb)

Paradójicamente, algunos ejecutivos de NBC habían dudado de él al comienzo. Brandon Tartikoff, una de las figuras más influyentes de la cadena, consideraba que era demasiado bajo —medía 1,63— para ser el hijo de padres altos y que no tenía la apariencia típica de una estrella televisiva. “Esa no es el tipo de cara que encontrarás en una lonchera“, dijo el empresario. Pero cuando el programa se convirtió en un fenómeno cultural, Fox le regaló una lonchera con una dedicatoria, con su clásico humor, que recordaba aquella equivocada primera impresión. “Para Brandon: esto es para que pongas tus alardes. Saludos, Michael J. Fox”. Tartikoff guardó ese objeto en su oficina durante el resto de su carrera en la NBC.

Esa serie también fue determinante en su vida personal. En 1985 conoció a la actriz Tracy Pollan, quien se incorporó al elenco para interpretar a Ellen, la novia de Alex Keaton. Lo que comenzó como una relación profesional terminaría convirtiéndose en una de las historias de amor más sólidas de Hollywood.

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Una escena que no necesita presentación: Volver al futuro, Marty y el Doc (1985)

Marty McFly y la cima de Hollywood

Para mediados de los años ochenta, Michael J. Fox ya era una de las estrellas consagradas de la televisión estadounidense gracias al éxito de Family Ties. Aunque el papel que terminaría convirtiéndolo como una estrella mundial todavía estaba por llegar.

El director Robert Zemeckis tenía claro desde el inicio que él era el actor ideal para interpretar a Marty McFly, el adolescente que viaja accidentalmente en el tiempo a bordo de un auto DeLorean modificado por el excéntrico científico Doc Brown. El problema era que el actor estaba comprometido con la exigente agenda de Family Ties y el productor de la serie, Gary David Goldberg, se negaba a liberarlo para grabar la película.

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Ante ese panorama, los productores comenzaron el rodaje con otro joven actor, Eric Stoltz, en el papel principal. Después de varias semanas de filmación, Zemeckis notó que el tono dramático que imponía Eric no encajaba con el humor y la energía que requería el personaje. Cuando finalmente le permitieron negociar con NBC, el director no dudó y volvió a contactar a Fox.

La solución fue tan extraordinaria como agotadora. Durante unos dos meses, Fox grabó la serie durante el día y Volver al Futuro durante la noche. Sus jornadas comenzaban alrededor de las diez de la mañana en los estudios de televisión y terminaban de madrugada en el set cinematográfico. Apenas dormía unas pocas horas antes de volver a empezar.

Una de las clásicas escenas de "Volver al futuro 2", de 1989 (Prime Video)

El esfuerzo valió la pena. Estrenada en 1985, Volver al Futuro se convirtió en un fenómeno y en una de las películas más exitosas de la década. La química entre Fox y el excepcional Christopher Lloyd cautivó al público, mientras que la historia de viajes temporales conquistó a espectadores de todas las edades y amantes de esa posibilidad.

Estrenada en julio de ese año, la película estuvo durante ocho semanas consecutivas en lo más alto de la taquilla estadounidense. Fue desplazada unas semanas y regresó a la cima por tres semanas más, completando once semanas de éxitos. Eso consolidó a Fox como una de las mayores estrellas de Hollywood. Lo que había comenzado como una arriesgada apuesta terminó transformándose en una franquicia legendaria.

El éxito dio origen a dos secuelas, Volver al Futuro II (1989) y Volver al Futuro III (1990), filmadas de manera prácticamente simultánea para optimizar tiempos y costos de producción. Aunque ninguna alcanzó el impacto de la original, ambas fueron éxitos comerciales y terminaron de convertir a Marty McFly en uno de los personajes más emblemáticos y queridos de la historia del cine.

Paralelamente, Fox encadenó otros éxitos cinematográficos como Muchacho lobo (Teen Wolf) (1985), El secreto de mi éxito (1987), Doc Hollywood (1991) y The Frighteners (1996), demostrando una versatilidad que iba mucho más allá de la comedia juvenil que lo había hecho famoso. A finales de los años ochenta parecía tenerlo todo: fama internacional, reconocimiento de la crítica, éxito económico y una carrera que no mostraba señales de desaceleración. Pero mientras Hollywood celebraba su ascenso meteórico, un giro inesperado comenzaba a gestarse fuera de escena.

La trilogía de "Volver al Futuro" que aún puede verse en las plataformas

La fama y el matrimonio

Mientras su carrera alcanzaba una dimensión internacional tras el éxito de Volver al Futuro, Michael intentaba sostener una vida personal lo más estable posible dentro del ritmo vertiginoso de Hollywood. En paralelo a su creciente popularidad, consolidó su relación con la actriz Tracy Pollan y se casaron el 16 de julio de 1988 en una ceremonia íntima en Vermont, iniciando una etapa de estabilidad familiar en medio de una industria marcada por la exposición constante.

Con el tiempo, formaron una familia con cuatro hijos: Sam Michael, las gemelas Aquinnah Kathleen y Schuyler Frances, y la menor, Esmé Annabelle. La vida familiar se convirtió en un eje fundamental de su día a día, incluso cuando su imagen pública ya era la de una de las estrellas más reconocidas del cine y la televisión.

A finales de los años ochenta, Fox combinaba el éxito profesional con una creciente necesidad de preservar espacios privados lejos del foco mediático. Aunque su carrera continuaba en ascenso, la estabilidad personal comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en sus prioridades.

Sin embargo, en ese período de plenitud aparente, comenzaron a aparecer los primeros signos de un cambio que aún no tenía explicación clara.

Algunas de las producciones que protagonizó

El despertar del temblor

En 1990, durante el rodaje de una película, Michael J. Fox notó por primera vez un leve temblor persistente en su mano izquierda. Al principio no le dio mayor importancia, atribuyéndolo al cansancio propio de su intensa actividad laboral. Sin embargo, el síntoma se repitió, lo que lo llevó a consultar a un especialista.

En 1991 recibió el diagnóstico: párkinson de inicio temprano. Tenía 29 años y se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su carrera. El impacto fue profundo. Según él mismo contó tiempo después, atravesó un período de negación y confusión, marcado por la dificultad de procesar una noticia que contrastaba con su realidad profesional. Durante un tiempo recurrió al alcohol como mecanismo de evasión, mientras intentaba comprender el alcance de la enfermedad.

Decidió mantener el diagnóstico en secreto durante varios años. Durante los rodajes desarrolló estrategias discretas para ocultar los síntomas que comenzaban a hacerse evidentes: desde sostener objetos de forma constante hasta modificar sus gestos para disimular los temblores que le costaba controlar. Mientras el público seguía viéndolo como a una estrella en plena forma, él enfrentaba en privado una realidad completamente distinta, y que le seguía costando aceptar.

Con el paso del tiempo, especialmente durante su trabajo en Spin City, la progresión de la enfermedad hizo cada vez más difícil sostener el secreto. Finalmente, en 1998 decidió hacerlo público. La reacción fue muy distinta a la que temía. Lejos de significar el fin de su carrera, la revelación generó una ola de apoyo y empatía, marcando el inicio de una nueva etapa centrada en la aceptación y en una causa mucho más amplia que su propia trayectoria actoral. Lo que comenzó fue un camino de resiliencia y militancia en pos de una causa.

Michael J. Fox en un evento de la revista Time en Nueva York, en abril de 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

La fundación

En el año 2000, el actor fundó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, una organización destinada a financiar la investigación científica sobre la enfermedad. Con el tiempo, se convirtió en una de las principales entidades privadas del mundo dedicadas al estudio del párkinson, impulsando avances en diagnóstico, comprensión y desarrollo de tratamientos.

Desde su creación, la fundación adoptó un enfoque innovador, priorizando la financiación de proyectos con impacto potencial directo en los pacientes y acelerando procesos que tradicionalmente avanzaban de forma lenta en el ámbito académico. Este modelo permitió canalizar recursos hacia líneas de investigación consideradas clave para el desarrollo de terapias más efectivas.

En paralelo a su labor institucional, Fox construyó una filosofía personal basada en la aceptación. En distintas entrevistas que dio resumió esa mirada con una idea recurrente: la felicidad no depende de la ausencia de dificultades, sino de la forma en que se las enfrenta. Para él, el párkinson dejó de ser únicamente una enfermedad para convertirse en una forma distinta de habitar el presente. Con el avance de los síntomas, su actividad actoral se fue reduciendo progresivamente. En 2020 anunció su retiro de la actuación debido a las crecientes dificultades para memorizar y sostener diálogos extensos. Sin embargo, continuó participando en proyectos puntuales, apariciones públicas y campañas de concientización.

Christopher Lloyd, Michael J. Fox y Lea Thompson juntos en un encuentro por el 25º aniversario de "Volver al futuro" en Nueva York, el 25 de octubre de 2010 (AP/Peter Kramer)

Entre sus últimas apariciones más significativas se destacó su participación en eventos de la industria del entretenimiento, donde fue recibido con ovaciones que trascendieron lo artístico para convertirse en reconocimientos a su trayectoria vital. En una de ellas, reapareció junto a su hijo Sam, en un gesto que combinó memoria, familia y legado.

En 2023, el documental Still: A Michael J. Fox Movie volvió a poner su historia en el centro de la escena pública, mostrando cómo es su vida con la enfermedad y su recorrido personal y profesional. La obra reforzó su estatus no solo como figura del cine y la televisión, sino como referente mundial de resiliencia.

Dejó en claro que su legado trasciende su filmografía. Su impacto no se mide únicamente en películas o series, sino en la forma en que transformó una adversidad personal en una nueva manera de salir al mundo, porque donde el diagnóstico parecía marcar un final, construyó una nueva forma de continuidad: la de una vida redefinida por la acción, la familia y el compromiso con otros.

“Mucha gente diría que el párkinson fue un final, pero yo lo vi como un comienzo”, escribió en sus memorias. “Me obligó a estar presente en cada momento de mi vida”, dijo y aseguró que el párkinson dejó de ser únicamente una enfermedad para convertirse en una nueva manera de relacionarse con el presente.

Harrison Ford y Michael J. Fox en la tercera temporada de la serie Shrinking (Terapia sin filtro) de Apple TV: la escena tiene un gran peso emotivo porque marcó el regreso oficial de Michael a la actuación. Interpreta a Gerry, un paciente con Parkinson, quien entabla una relación muy particular con el Dr. Paul Rhoades (Harrison Ford)

A medida que la enfermedad avanzaba, enfrentó caídas, fracturas y múltiples complicaciones físicas. En 2018 se sometió a una cirugía para extirpar un tumor benigno en la médula espinal, seguida de una larga recuperación. Sin embargo, continuó participando activamente en campañas de concientización y en iniciativas destinadas a promover la investigación científica.

Su influencia trascendió el mundo del espectáculo. Convertido en una de las voces más reconocidas en la lucha contra el párkinson, ayudó a cambiar la percepción pública de la enfermedad y contribuyó a impulsar avances científicos que hoy benefician a millones de personas. Esta incansable batalla sumó un hito televisivo histórico a principios de este año, cuando Fox decidió interrumpir su retiro actoral para unirse a la tercera temporada de la aclamada comedia dramática de Apple TV+, Shrinking (Terapia sin filtro).

En este emotivo regreso a la pantalla, interpretó a Gerry, un paciente con un diagnóstico avanzado de párkinson que entabla una profunda y ácida complicidad frente al personaje de Harrison Ford, quien también lidia con la enfermedad en la ficción. El arco argumental no solo fue aplaudido por la crítica por su brillante humor negro y vulnerabilidad, sino que se convirtió en una poderosa declaración de resiliencia real ante los ojos del mundo. En esa decisión de seguir adelante construyó un legado que trasciende el cine, la televisión y la fama: el de un hombre que convirtió la adversidad en una herramienta para cambiar la vida de otros.