A 75 años del tratado que nació tras la Segunda Guerra Mundial y hoy protege a mujeres y niñas que huyen de la violencia

Refugiados en La Gleize, Bélgica, el 2 de enero de 1945, mientras esperan ser transportados desde la ciudad devastada por la guerra (Peter J. Carroll /AP Photo)

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Durante décadas, millones de personas refugiadas y apátridas quedaron atrapadas en un vacío legal. Quienes huían de la guerra, la persecución o la violencia cruzaban fronteras en busca de seguridad, pero no existía un marco jurídico internacional que les garantizara protección real. Esa falta de normas dejaba su destino sujeto a la voluntad de cada Estado a los que llegaban.

Ese escenario cambió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La enorme crisis humanitaria que desplazó a millones de personas en Europa, llevó a la Organización de las Naciones Unidas a impulsar un instrumento internacional que respondiera a esa realidad, hasta entonces sin precedentes. El 28 de julio de 1951 se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un tratado internacional que se convirtió en punto de inflexión al reconocer el derecho de asilo y establecer garantías fundamentales para quienes lo habían perdido todo.

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En sus inicios, la Convención estuvo limitada a los acontecimientos ocurridos en Europa antes de 1951. Sin embargo, ese alcance restringido no impidió que se convirtiera en la base del sistema internacional de protección de las personas refugiadas. La adopción del Protocolo de 1967 eliminó las limitaciones geográficas y temporales, dando al tratado un alcance mundial. Con el paso del tiempo, su interpretación se amplió para responder a nuevas formas de persecución y violencia. Así, mujeres y niñas que huyen de la violencia de género, al igual que personas desplazadas por conflictos armados y otras graves violaciones de derechos humanos, pueden acceder a la protección internacional que garantiza la Convención.

Mapa de los Estados parte en la convención relacionada con el estatus de refugiados: los Estados parte solo en la convención de 1951, en verde claro; los Estados parte en el protocolo de 1967, en amarillo; los estados parte en ambos en verde oscuro: los no-miembros en gris (Refugeeconvention)

El escenario tras la devastación: Europa frente a la crisis de los desplazados

A mediados del siglo XX, Europa atravesaba una de las mayores crisis humanitarias de su historia. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la paz no significó el regreso a la normalidad. El continente quedó devastado, las fronteras fueron redibujadas y millones de personas se encontraron lejos de sus hogares, sin un lugar al que volver.

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Entre los desplazados había supervivientes de los campos de concentración, trabajadores sometidos al régimen nazi, prisioneros de guerra y minorías étnicas expulsadas de sus territorios. Para muchos, el retorno era imposible. Sus comunidades habían desaparecido bajo la violencia del conflicto o sus países de origen habían quedado bajo regímenes autoritarios que los señalaban como enemigos del Estado.

La nacionalidad pasó entonces a ser mucho más que un vínculo jurídico: se convirtió en la diferencia entre tener derechos o quedar completamente desprotegido. La desaparición de antiguos Estados y la reorganización política de Europa del Este dejaron a miles de personas sin ciudadanía o sin forma de demostrarla. Sin documentos de identidad, muchas quedaron apátridas (personas que no son reconocidas como ciudadanas por ningún país) o sin posibilidad de acreditar su nacionalidad. No podían cruzar fronteras legalmente, acceder a un empleo, recibir atención médica o reclamar la protección de ningún gobierno.

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Hasta ese momento, la respuesta internacional era insuficiente. Cada país gestionaba la llegada de refugiados según sus propias normas o mediante acuerdos temporales que variaban de una frontera a otra. La falta de un sistema común prolongaba el limbo jurídico de millones de personas, expuestas a expulsiones arbitrarias y privadas de garantías básicas.

Frente a esa realidad, la recién creada Organización de las Naciones Unidas comprendió que la asistencia humanitaria, por sí sola, no bastaba. Era necesario construir un marco legal que definiera quién debía ser protegido y qué obligaciones asumirían los Estados. Con ese objetivo, en julio de 1951 se convocó en Ginebra una conferencia diplomática destinada a redactar un tratado que cambiaría para siempre el derecho internacional.

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Delegados gubernamentales y representantes diplomáticos firmando la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en Ginebra el 28 de julio de 1951 bajo el amparo de las Naciones Unidas (Archivos de la ONU)

La arquitectura del tratado y el principio de no devolución

La Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas reunió en Ginebra a delegaciones de veintiséis Estados. El desafío era ambicioso: establecer una definición común de refugiado y fijar un conjunto mínimo de derechos que ningún país pudiera desconocer.

El resultado fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Por primera vez, el derecho internacional definió quién podía ser reconocido como refugiado: alguien que, debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese Estado.

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El corazón del tratado está en su artículo 33, que consagró el principio de non-refoulement o no devolución, o sea, la prohibición de enviar a una persona a un país donde su vida o su libertad corran peligro. Desde entonces, los Estados tienen prohibido expulsar (o devolver) a una persona de regreso al territorio donde pueda ser perseguida por alguna de las causas previstas en la Convención. Con esta disposición, el asilo dejó de depender exclusivamente de la voluntad política de cada gobierno y pasó a constituir una obligación jurídica internacional.

La Convención también reconoció otros derechos esenciales para quienes obtenían la condición de refugiado. Entre ellos: acceso al trabajo, a la educación, a la justicia, a la documentación de identidad y, en determinadas condiciones, a la libertad de circulación y a la protección social.

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Su adopción marcó un cambio profundo en la manera en que la comunidad internacional entendía las migraciones forzadas. Por primera vez, la soberanía de los Estados encontró un límite claro cuando estaba en juego la protección de personas perseguidas.

Mujeres refugiadas sudanesas caminan por el campamento de refugiados de Tulum (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo)

De la posguerra a la incorporación de la perspectiva de género

Con el paso de las décadas, la Convención de 1951 tuvo que adaptarse a una realidad que había cambiado. El desplazamiento forzado dejó de estar asociado únicamente a la crisis europea de la posguerra y comenzó a aparecer en distintos continentes como consecuencia de guerras, procesos de independencia y crisis políticas.

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Como en sus primeros años, el tratado solo se aplicaba a los acontecimientos ocurridos en Europa antes de 1951, fue necesario superar esa limitación. Por eso, el 31 de enero de 1967 se aprobó en Nueva York el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, un instrumento que eliminó las restricciones geográficas y temporales de la Convención. A partir de entonces, sus normas pudieron aplicarse a personas refugiadas de cualquier región del mundo, sin importar cuándo o dónde hubieran ocurrido los hechos que las obligaron a huir.

Con esa ampliación, la protección internacional comenzó a responder a nuevas formas de persecución. Sin embargo, durante décadas, el texto original de la Convención no contempló de manera expresa la violencia basada en el género. Las solicitudes de asilo se analizaban principalmente desde una perspectiva centrada en persecuciones por motivos políticos, religiosos o ideológicos, lo que dejaba fuera muchas experiencias de violencia que afectaban especialmente a mujeres y niñas.

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El cambio comenzó a consolidarse en la década de 1990, cuando tribunales y organismos internacionales ampliaron la interpretación de la expresión “pertenencia a determinado grupo social” (una de las categorías de protección previstas por la Convención para personas perseguidas por compartir una condición o característica común). Esta evolución permitió reconocer que ciertas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia sexual sistemática, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, podían constituir persecución y justificar una solicitud de refugio.

Las pautas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, la agencia de la ONU encargada de proteger a las personas refugiadas) consolidaron esta interpretación y ayudaron a que los Estados incorporaran una mirada más específica sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas. Así, un tratado creado para responder a una crisis histórica logró adaptarse a nuevas formas de violencia y continúa siendo una herramienta fundamental para proteger a quienes huyen de situaciones que ponen en peligro sus vidas.