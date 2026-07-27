Tenía 16 años y lo asesinaron de 11 puñaladas tras una pelea en la que no participó

El asesinato de Ben Kinsella en Londres se convirtió en uno de los casos de violencia con armas blancas más recordados del Reino Unido

Un adolescente de 16 años que no participó en ninguna pelea fue rodeado, golpeado y apuñalado 11 veces en las calles de Londres la madrugada del 29 de junio de 2008. Su nombre era Ben Kinsella, y su asesinato conmocionó al Reino Unido y reavivó el debate sobre la violencia juvenil con armas blancas.

Según recogió el canal Crime+Investigation, Ben había salido esa noche con amigos a festejar el fin de sus exámenes en el bar Shillibeers Brasserie, en el barrio de Islington. Allí se originó una discusión entre uno de sus acompañantes y un hombre llamado Osman Ozdemir.

PUBLICIDAD

El conflicto escaló cuando un amigo de Ozdemir, Jade Braithwaite, hizo comentarios amenazantes. “Decile a tu chico que si quiere pelea, tengo mi herramienta y te va a abrir”, dijo, según testimonios recogidos por Crime+Investigation. El grupo aparentó retirarse, pero regresó al lugar acompañado por dos jóvenes, identificados como Michael Alleyne y Juress Kika, con la intención de vengarse.

Ben Kinsella, de 16 años, había salido con amigos a celebrar el fin de sus exámenes en Islington cuando comenzó el conflicto

Ben y sus amigos decidieron irse a casa, pero durante el camino se dieron cuenta de que los seguían. Sus amigos corrieron. Ben no lo hizo: no había formado parte en la pelea y no creyó estar en peligro. Braithwaite, Kika y Alleyne lo rodearon. “¿Por qué vienen hacia mí? Yo no hice nada“, dijo, según testigos del caso.

PUBLICIDAD

Lo golpearon hasta tirarlo al suelo y lo apuñalaron 11 veces en la espalda y el pecho. Ben murió por pérdida de sangre a las 7:24 de la mañana del 29 de junio de 2008.

El juicio y las condenas

Los tres acusados se declararon no culpables ante la justicia. El juicio comenzó el 27 de abril de 2009 y se extendió durante 7 semanas. El 11 de junio de 2009, un jurado los declaró culpables de asesinato.

PUBLICIDAD

Los agresores apuñalaron 11 veces a Ben Kinsella en la espalda y el pecho, y el adolescente murió por pérdida de sangre el 29 de junio de 2008

Los tres recibieron cadena perpetua con un mínimo de 19 años de prisión. Las pruebas en su contra incluyeron pruebas de circuito cerrado de televisión, declaraciones de testigos y manchas de sangre de Ben en la ropa de los condenados, según detalló Crime+Investigation.

El caso generó un impacto considerable dentro de la opinión pública de todo el Reino Unido durante un periodo en el que la violencia ejercida con armas blancas entre adolescentes ya había alcanzado niveles que eran altos para la sociedad. Antes de fallecer, Ben ya había advertido acerca de ese problema.

PUBLICIDAD

Quién era Ben Kinsella

El juicio por el asesinato de Ben Kinsella terminó con la condena a cadena perpetua de Jade Braithwaite, Juress Kika y Michael Alleyne

Ben tenía 16 años, asistía como estudiante a la Holloway School, ubicada en el barrio de Islington, y tenía el sueño de dedicarse profesionalmente como diseñador gráfico. Había creado el diseño de un logotipo, que consistía en una letra “K” coronada, que varios años después se transformó en el símbolo oficial de la organización Ben Kinsella Trust.

Después de haber sido amenazado con un cuchillo mientras desempeñaba un empleo a tiempo parcial en un café, Ben redactó una carta dirigida al entonces primer ministro Gordon Brown, como parte de una tarea que le habían asignado en la escuela, en la que sugería medidas para abordar la situación: creación de clubes juveniles, aplicación de toques de queda y realización de cursos orientados a padres.

PUBLICIDAD

Brooke Kinsella, la hermana mayor de Ben, quien es conocida por haber interpretado un papel en la serie EastEnders, asumió el papel de principal promotora del Ben Kinsella Trust (BKT), una organización enfocada en trabajar contra la violencia provocada por armas blancas en el país.

Las pruebas del caso Ben Kinsella incluyeron cámaras de seguridad, testimonios y manchas de sangre halladas en la ropa de los condenados

El Ben Kinsella Trust diseñó talleres de concientización que recibieron reconocimiento en todo el país y organizó muestras itinerantes centradas en esa problemática. Este grupo continúa desarrollando actividades.

PUBLICIDAD