Un motor con fallas, confusiones y 52 muertos: cómo fue el accidente que cambió las reglas de la aviación

Los restos del Douglas DC-4 Clipper Endeavour de Pan American fueron hallados frente a Puerto Rico después de más de 70 años en el océano Atlántico (AirSea Heritage Foundation/Deep Sea Vision)

Guardar

Más de siete décadas después de su desaparición en el océano Atlántico, los restos del avión Douglas DC-4 “Clipper Endeavour” de la extinta aerolínea Pan American World Airways fueron encontrados frente a las costas de Puerto Rico, dónde tuvo un trágico accidente aéreo.

El hallazgo se produjo el 2 de junio de 2026, cuando un equipo internacional de exploradores y científicos localizó el fuselaje de la aeronave a unos 600 metros de profundidad mediante el uso de un dron submarino equipado con sonar y cámaras de alta resolución. La operación estuvo a cargo de la Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con la empresa Deep Sea Vision, Eco Minerals y el canal Discovery Channel, que documentó la expedición para su programa “Expedition Unknown”.

PUBLICIDAD

La identificación de los restos fue posible gracias a imágenes que mostraron el logotipo alado de Pan Am y el nombre de la aeronave aún legibles sobre el fuselaje, a pesar de los daños sufridos durante más de 70 años bajo el agua. El hallazgo fue considerado un avance para la historia de la aviación y abre la puerta a nuevas investigaciones sobre accidentes aéreos ocurridos en el océano.

Cómo fue el accidente del Clipper Endeavour

La tragedia ocurrió el 11 de abril de 1952, cuando el Douglas DC-4 “Clipper Endeavour” de Pan American despegó de San Juan, Puerto Rico, con destino a Nueva York. A bordo viajaban 64 pasajeros y cinco tripulantes. Pocos minutos después del despegue, dos de los motores de la aeronave fallaron, lo que obligó al capitán John C. Burn a realizar un amerizaje de emergencia en el océano Atlántico, a unos 18 kilómetros de la costa de Puerto Rico. Según la BBC, el piloto optó por alejarse del aeropuerto para evitar un aterrizaje forzoso sobre una zona poblada o arrecifes y, dada su experiencia en vuelos transoceánicos, decidió amerizar en el mar.

PUBLICIDAD

Dos motores del Douglas DC-4 fallaron tras el despegue y el capitán John C. Burn realizó un amerizaje de emergencia a 18 kilómetros de la costa (AirSea Heritage Foundation)

A pesar del riesgo de la maniobra y del impacto, todos los ocupantes sobrevivieron inicialmente. Sin embargo, la situación se tornó crítica en los minutos siguientes. El fuselaje del avión se fracturó y comenzó a hundirse rápidamente. De acuerdo con The Guardian, el pánico y la confusión se apoderaron de los pasajeros, quienes tuvieron dificultades para localizar los chalecos salvavidas y las balsas. Muchos permanecieron atados a sus asientos, desobedeciendo la orden del capitán de evacuar la aeronave.

En menos de tres minutos, el avión se hundió. Según la investigación de la Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos citada por BBC, la falta de instrucciones claras y la barrera idiomática contribuyeron a que 52 de los 69 ocupantes murieran ahogados. Solo 17 personas lograron sobrevivir, algunas de ellas rescatadas por la Guardia Costera después de permanecer flotando en el mar durante cerca de una hora. La tragedia fue agravada por la imposibilidad de desplegar todas las balsas salvavidas y por la ausencia de procedimientos adecuados de evacuación para los pasajeros.

PUBLICIDAD

El accidente que cambió por completo la aviación

La catástrofe marcó un antes y un después en la seguridad aérea mundial. Las investigaciones realizadas por la Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos revelaron que, más allá de las fallas mecánicas, la falta de información para los pasajeros y la ausencia de procedimientos claros de evacuación fueron determinantes en el alto número de víctimas. Según la BBC, hasta ese momento no existían normas que obligaran a las aerolíneas a informar verbalmente sobre la ubicación y el uso de los chalecos salvavidas, ni sobre las salidas de emergencia y las balsas, en vuelos sobre el agua.

El avión se hundió en menos de tres minutos y la investigación atribuyó 52 muertes a la falta de instrucciones claras, la barrera idiomática y las fallas en la evacuación (Pan Am Historical Foundation/John Johnson Collection)

A raíz del accidente, los reguladores estadounidenses introdujeron una serie de reformas. Se exigió que los chalecos salvavidas y las balsas estuvieran accesibles y no guardados bajo llave, y que en todos los vuelos de largo recorrido sobre el mar se brindara una explicación verbal a los pasajeros sobre cómo utilizarlos, además de una demostración práctica antes del despegue. Como detalla The Independent, la intención era que los pasajeros tuvieran presentes los procedimientos de seguridad y pudieran reaccionar de forma efectiva en caso de emergencia.

PUBLICIDAD

Estas recomendaciones se incorporaron a la legislación aeronáutica civil estadounidense en 1965 y luego fueron adoptadas por la industria aérea internacional, convirtiendo las charlas de seguridad y la demostración del uso de los equipos de emergencia en una rutina previa a cada vuelo. Este fue un cambio que representó un paso fundamental para reducir los riesgos en situaciones críticas, consolidando estándares que hoy se consideran imprescindibles para la seguridad de los pasajeros.