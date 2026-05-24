La tragedia personal que llevó a Samuel Morse a inventar el telégrafo eléctrico y achicar el mundo

Samuel Morse (Capturas de video)

“¿Qué ha hecho Dios?”. Esa fue la frase, tomada del Libro de los Números de la Biblia, que el 24 de mayo de 1844 cambió la historia de la humanidad para siempre. A través de un cable de cobre, estas cuatro palabras conectaron dos ciudades y achicaron el mapa del mundo, transformando la sala de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington en el escenario del nacimiento de las telecomunicaciones modernas.

Frente a una audiencia compuesta por científicos, políticos y funcionarios, el inventor Samuel Morse se paró ante su rudimentario aparato de metal y madera. Con manos firmes, accionó una pequeña palanca que traducía letras en una secuencia de impulsos eléctricos cortos y largos. Su objetivo era demostrar que la información, por primera vez, podía viajar más rápido que los trenes, a la velocidad de la electricidad.

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A unos sesenta kilómetros de allí, en la terminal de trenes de Baltimore, su socio Alfred Vail vigilaba el receptor electromagnético que completaba la hazaña. De pronto, la máquina comenzó a imprimir puntos y rayas sobre una cinta de papel en movimiento, transcribiendo de forma exacta el mensaje enviado desde la capital. Aquella transmisión formal inauguró la primera línea telegráfica comercial de Estados Unidos y marcó el inicio de una revolución mundial.

El arte: "La Cámara de Representantes" (1822), de Samuel Morse, en la Galería Nacional de Arte, Washington

La tragedia personal detrás del invento

Antes de convertirse en el pionero de las telecomunicaciones, Samuel Morse era un reconocido pintor retratista. Había nacido en Charlestown, un barrio de Boston. Fue el primer hijo del geógrafo y pastor Jedidiah Morse y de Elizabeth Ann Finley Breese. Comenzó sus estudios en la Phillips Academy de Andover, luego pasó a Yale, donde se formó en Filosofía Natural, Matemáticas y Química. También aprendió electricidad con Benjamin Silliman y Jeremiah Day. Gracias a su talento en la pintura se mantuvo económicamente y, en 1810, se graduó con honores. Fue admitido en la sociedad Phi Beta Kappa.

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A los 27 años se casó con Lucretia Pickering Walker, una joven de 19 años con la que tuvo tres hijos. Pero su vida cambió de manera drástica en febrero de 1825, mientras trabajaba en Washington. En esa época, las noticias dependían exclusivamente de mensajeros a caballo. Un día, Morse recibió una carta urgente de su padre informándole que su esposa estaba gravemente enferma tras el nacimiento de su tercer hijo, ocurrido semanas atrás. Al día siguiente recibió una segunda misiva con la noticia devastadora: Lucretia había muerto de forma repentina. Morse interrumpió su trabajo y viajó de inmediato a Connecticut, pero la lentitud de los transportes de la época le jugó en contra; el trayecto le tomó cuatro días y llegó cuando su esposa ya había sido enterrada, sin poder asistir al funeral ni despedirse de ella.

Eso lo devastó. El trauma de no haber sabido a tiempo el estado de gravedad de su esposa marcó a Morse para el resto de sus días. Aunque siguió pintando durante un tiempo más para subsistir, se obsesionó con encontrar un método para enviar mensajes de manera instantánea a larga distancia. La inspiración definitiva llegó en 1832, durante un viaje en barco de regreso desde Europa, donde había estado perfeccionando su arte. Tras charlar con otros pasajeros sobre los avances del electromagnetismo, Morse entendió el verdadero potencial de la electricidad para transmitir información.

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Durante la década de 1830, trabajó de forma constante junto al científico Leonard Gale y al maquinista Alfred Vail. Juntos diseñaron un prototipo capaz de enviar impulsos eléctricos a través de cables. Sin embargo, el mayor desafío no era solo la máquina, sino crear un lenguaje universal y práctico para interpretar esos impulsos. Así nació el Código Morse, un sistema desarrollado en colaboración con Vail que asignaba combinaciones de puntos y rayas a cada letra del alfabeto y que fijó las bases técnicas de la revolución comunicacional.

El Código Morse y su alfabeto, el sistema de puntos y rayas que transformó la comunicación a distancia en todo el mundo

La batalla en el Congreso y el tendido del cable

Con el invento listo en sus manos, Morse chocó de frente con la falta de financiamiento, un obstáculo habitual para los creadores del siglo XIX. Durante años, caminó por los pasillos del Congreso de Estados Unidos en busca de apoyo para instalar una línea experimental que demostrara la utilidad real del telégrafo. Sin embargo, la mayoría de los legisladores se mostraba escéptica y consideraba que la propuesta era una fantasía sin sentido o un derroche de dinero público.

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El escenario cambió en marzo de 1843. Luego de una votación muy ajustada, el Congreso aprobó un presupuesto de 30.000 dólares para construir una línea telegráfica de 64 kilómetros entre el Capitolio en Washington y la estación de trenes de Baltimore. Con estos fondos, Morse, Vail y Gale tuvieron por fin la oportunidad de bajar su proyecto a la realidad.

La construcción del tendido eléctrico comenzó con la ayuda del ingeniero Ezra Cornell, quien años más tarde fundaría la reconocida universidad que lleva su apellido. Primero, siguiendo un diseño del propio Morse, el equipo intentó enterrar los cables dentro de tuberías de plomo, pero la humedad del suelo arruinó el aislamiento antes de avanzar demasiado, provocando fallas graves.

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Ante el fracaso del plan subterráneo, optaron por colgar los cables en postes de madera utilizando aislantes de vidrio, una alternativa que Gale ya había considerado. Cornell realizó ese cambio de estrategia a la perfección y, siguiendo la ruta de las vías del tren, las cuadrillas completaron el trabajo en tiempo récord. Para mayo de 1844, la conexión entre ambas ciudades estaba lista para su examen final.

La innovación de Samuel Morse revolucionó las comunicaciones, permitiendo por primera vez transmitir mensajes de forma rápida y eficiente entre ciudades y países (El País)

El éxito de mayo y la demostración ante el mundo

La mañana del 24 de mayo de 1844, la sala de la Corte Suprema en el Capitolio estaba colmada de dignatarios nerviosos y ansiosos. Annie Ellsworth, hija del comisionado de patentes de Estados Unidos, fue la encargada de elegir la frase bíblica del Libro de los Números que pasaría a la posteridad: ¿Qué ha hecho Dios? (What hath God wrought).

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Morse tecleó el mensaje en código y lo envió hacia Baltimore. Allí, en la estación de trenes de Mount Clare, Alfred Vail recibió los impulsos eléctricos que activaron el receptor y marcaron la cinta de papel; tradujo el texto y lo retransmitió de inmediato a Washington. El éxito fue rotundo y la audiencia estalló en aplausos de asombro.

Despues de casi 20 años de espera para Morse, durante lo que restó de ese mayo, el telégrafo demostró su utilidad práctica y revolucionaria. El aparato transmitió en tiempo real los acontecimientos de las convenciones políticas que se celebraban en Baltimore, informando sobre las nominaciones presidenciales. Esto permitió a los políticos y diarios de Washington conocer las votaciones y los resultados casi al instante, mucho antes de que el tren con las actas oficiales llegara a la estación, transformando las dinámicas de la información pública.

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A partir de ese momento, la invención de Morse transformó para siempre el comercio, el periodismo y la estrategia militar. Las empresas y los mercados empezaron a conocer precios y datos financieros al instante. De esta manera, la electricidad dejó de ser un simple fenómeno de laboratorio para convertirse en el motor principal de la integración nacional.

Más allá de su uso técnico, el código Morse transformó para siempre el comercio, el periodismo y la estrategia militar, y las artes (Teltronic)

El mapa se achica: de los postes al cable transatlántico

La inauguración de la línea entre Washington y Baltimore desató una verdadera fiebre de expansión telegráfica. En menos de diez años, Estados Unidos ya contaba con más de 30.000 kilómetros de cables que conectaban la costa este con el interior del territorio. Para octubre de 1861, la línea transcontinental unió el Atlántico con el Pacífico; este avance dejó de lado al famoso servicio de mensajería Pony Express, que requería de unos diez días para atravesar el país sobre el lomo de un pobre caballo.

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El siguiente gran desafío fue máximo: cruzar los océanos. En agosto de 1858, tras varios intentos fallidos y muy costosos, se logró tender el primer cable telegráfico transatlántico entre Irlanda y Terranova, lo que permitió un intercambio histórico de mensajes entre la reina Victoria y el presidente James Buchanan. “Europa y América están unidas por la comunicación telegráfica. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”, escribió la reina y agregó su deseo de que ese logro sirviera como un vínculo adicional para fortalecer la amistad y la estima recíproca entre ambas naciones. A lo que Buchanan respondió: “Es un triunfo más glorioso, porque es mucho más útil para la humanidad, que cualquier otro ganado por un conquistador en el campo de batalla. Que el telégrafo del Atlántico, bajo la bendición del Cielo, demuestre ser un lazo de paz y amistad perpetua entre las naciones hermanas...”.

Aunque este primer cable operó solo unas semanas debido a fallas de aislamiento, demostró que la comunicación entre continentes era viable. En 1866, el tendido de un cable mucho más resistente consolidó la conexión permanente entre Europa y América.

Samuel Morse haciendo una demostración pública de su sistema de telégrafo, en 1871

La expansión del telégrafo revolucionó por completo el periodismo y dio nacimiento a las primeras agencias de noticias, como Associated Press. Además, obligó a los diarios a redactar textos más breves, directos y precisos para ahorrar los altos costos de transmisión por palabra. Al mismo tiempo, los imperios europeos utilizaron la red para coordinar sus colonias a la distancia, mientras que las empresas ferroviarias mejoraron drásticamente la seguridad y la puntualidad de sus trenes. La red de cables acortó las distancias y cambió la forma en que las personas percibían el tiempo en su vida cotidiana.

A casi dos siglos de la transmisión inaugural de Morse, el impacto de su invento sigue vivo en el corazón del mundo digital actual. El sistema de pulsos y silencios del código Morse representó el primer gran paso hacia la digitalización de la información, anticipando la lógica de codificación que utiliza la informática contemporánea. Aquella modesta línea experimental de cobre abrió las puertas a la era de la información globalizada. El correo electrónico, el teléfono, Internet y las aplicaciones de mensajería instantánea que usamos hoy son herederos directos de esa primera conexión eléctrica.

El 24 de mayo de 1844 nació la era de la información. El telégrafo de Morse no solo aceleró el flujo de las noticias, sino que transformó la economía, la política y las relaciones sociales en todo el mundo que, aquella mañana de mayo, se hizo mucho más pequeño. Esa mañana, por primera vez, la humanidad aprendió a hablar a la velocidad de la luz.