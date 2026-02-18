Historias

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

Una colaboración inesperada, una final de FA Cup y la transformación de los jugadores en estrellas pop. El proyecto musical que marcó un antes y un después en la cultura deportiva inglesa

La canción 'Come On You Reds', interpretada por el plantel del Manchester United en 1994, alcanzó el número uno en los rankings británicos (YouTube)

En 1994, los jugadores del Manchester United sorprendieron al Reino Unido y al mundo al escalar a la cima de los rankings musicales con un himno que aún resuena en la memoria de los fanáticos: “Come On You Reds”.

Este tema, protagonizado por el plantel de la temporada 1993/94, transformó a los futbolistas en estrellas del pop y consolidó un hito irrepetible: Manchester United se convirtió en el único club de fútbol que ha logrado alcanzar el puesto número uno en las listas de éxitos británicas con un sencillo grabado por sus propios jugadores. La historia detrás de este fenómeno combina la pasión por la música, la camaradería del vestuario y el magnetismo de una época dorada para los Red Devils.

El nacimiento de un hit

La idea surgió en vísperas de la final de la FA Cup de 1994, cuando el club decidió revivir una tradición británica que hoy suena exótica: los equipos de fútbol lanzando canciones para celebrar grandes ocasiones. En este caso, Manchester United se asoció con la legendaria banda de rock Status Quo, quienes adaptaron su éxito de 1988 “Burning Bridges” para crear un himno dedicado a los ídolos de Old Trafford.

La experiencia de grabación mezcló
La experiencia de grabación mezcló nervios, alegría y anécdotas, convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para los futbolistas de Manchester United (Captura/YouTube)

El resultado fue un tema festivo y pegadizo, en el que no solo se mencionan los nombres de los jugadores, sino que también estos participaron activamente en la grabación.

Schmeichel, Parker, Pallister; Irwin, Bruce, Sharpe e Ince; Hughes, McClair, Keane y Cantona… Robson, Kanchelskis y Giggs!” recuerdó Lee Sharpe, exfutbolista del club y una de las voces principales del sencillo, en diálogo con FourFourTwo.

“Todavía se me viene a la cabeza en momentos aleatorios. Fue brillante y Status Quo eran leyendas”, resaltó Sharpe, quien protagonizó el videoclip tocando la guitarra y emulando la actitud de Liam Gallagher frente al micrófono.

La jornada de grabación fue una mezcla de nervios, diversión y camaradería. “Todos los demás chicos se iban al fondo, así que me animé para quitarles presión”, confesó Sharpe entre risas. Y agregó: “Recuerdo que Gary Pallister tenía una voz excelente, pero a Paul Parker, Roy Keane y Denis Irwin no les gustaba nada la experiencia. Ese día fue grandioso y muy divertido. Había cervezas en el estudio y después salimos a celebrar por la ciudad”

De Old Trafford a la cima

El impacto de “Come On You Reds” fue inmediato. El sencillo, lanzado poco antes de la final ante Chelsea, se convirtió en un fenómeno de ventas y logró una hazaña que ningún otro club ha repetido: alcanzar el puesto número uno en las listas del Reino Unido con una canción original interpretada por los propios futbolistas.

A los pocos días, el
A los pocos días, el United ganó la FA Cup venciendo en la final al Chelsea (Manchester United)

El éxito fue tal que los jugadores del Manchester United pueden presumir de contar con más sencillos número uno en el Reino Unido que leyendas de la música como Led Zeppelin, Dolly Parton, Amy Winehouse y Bruce Springsteen juntos. “No está nada mal, considerando que probablemente soy el peor cantante de la historia”, bromeó Sharpe, quien reconoció sentirse orgulloso de haber formado parte de un momento tan singular.

Y reflexionó: “Muchos niños sueñan con ser futbolistas o estrellas pop. Gracias a esa canción, pude disfrutar un poco de ambas cosas”. La canción trascendió el ámbito deportivo y se transformó en un símbolo de la cultura popular británica de los años noventa. El video, en el que los jugadores aparecen acompañando a Status Quo y coreando el estribillo, se convirtió en una pieza de culto entre los hinchas y los amantes de la música.

No obstante, el fenómeno no solo consolidó la imagen de Manchester United como un club innovador, sino que también dejó una huella en la industria musical y en la memoria colectiva de los fanáticos del fútbol.

