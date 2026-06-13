“Tiene derecho a guardar silencio”: la historia del hombre condenado dos veces que cambió para siempre los arrestos en EE.UU.

Un oficial de la guardia fronteriza de los Estados Unidos leyéndole los "derechos Miranda" a una persona arrestada

“Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia...”. La frase, un tanto más larga, reconocida en películas y series estadounidenses y es dicha por agentes de la justicia al momento de detener a una persona. En todos los capítulos de la serie La ley y el orden se la oye, pero detrás de esta advertencia se esconde la historia real que dio nacimiento a las célebres “Derechos Miranda”.

El origen de esta revolución jurídica se remonta a marzo de 1963 en Phoenix, Arizona. Allí, la policía arrestó al joven Ernesto Miranda, quien tras un tenso interrogatorio bajo custodia y sin asesoría legal, firmó una confesión que lo condenó a prisión. Pero su defensa impugnó el veredicto con un argumento que lo cambió todo: el acusado desconocía por completo sus derechos constitucionales.

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Este caso escaló hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, abriendo un debate crucial sobre los límites del poder policial. El histórico fallo final no solo redefinió la protección de los ciudadanos contra la autoincriminación forzada, sino que cambió para siempre las reglas de juego en cada arresto.

La “Advertencia Miranda” (también conocida como “Derechos Miranda”) es un aviso que los agentes de policía en Estados Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada.

Ernesto Miranda, quien tras un tenso interrogatorio bajo custodia y sin asesoría legal, firmó una confesión que lo condenó a prisión

El nacimiento de un derecho

El dictamen escrito por el presidente del tribunal, Earl Warren, estableció un protocolo estricto y obligatorio para todas las detenciones policiales del país. El fallo, emitido el 13 de junio de 1966 con una votación de 5 contra 4, estipuló que, antes de realizar cualquier pregunta, los oficiales deben advertir explícitamente al detenido que tiene derecho a permanecer en silencio y que cualquier declaración que realice puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia.

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La sentencia impuso la obligatoriedad de comunicar al sospechoso su derecho a consultar con un abogado y a que este se encuentre presente durante todo el proceso de interrogatorio. Si la persona no dispone de los recursos económicos para contratar una defensa privada, el Estado tiene la responsabilidad de asignarle un defensor de oficio de manera previa a las preguntas. La jurisprudencia aclaró además que el detenido puede invocar estos derechos en cualquier momento de la interpelación, lo que obliga a suspender el interrogatorio de inmediato.

El razonamiento central de la mayoría descansó en la idea de que el entorno cerrado de una comisaría genera, por su propia naturaleza, una presión psicológica que compromete la libertad del sospechoso para decidir si habla o no. Es por eso que la Corte Suprema determinó que ninguna declaración obtenida bajo custodia —es decir, mientras la persona se encuentra privada de su libertad— puede ser admitida en juicio si la policía no acredita haberle informado de sus garantías constitucionales con anterioridad al interrogatorio. Esta protección alcanzó tanto a la Quinta como a la Sexta Enmienda —dos de las modificaciones constitucionales que protegen los derechos ciudadanos en Estados Unidos—, que resguardan, respectivamente, contra la autoincriminación y garantizan el derecho a la asistencia de un abogado.

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Tras ser identificado en una rueda de sospechosos, Miranda fue trasladado a una sala de interrogatorios cerrada donde dos detectives lo interrogaron durante dos horas

El hombre detrás de la advertencia

El origen de este derecho legal se remonta al 13 de marzo de 1963 en Phoenix, Arizona, con el arresto de Ernesto Miranda, un joven de 23 años de origen humilde y con antecedentes penales, acusado del secuestro y violación de una joven de 18 años. Tras ser identificado en una rueda de sospechosos, Miranda fue trasladado a una sala de interrogatorios cerrada donde dos detectives lo interrogaron durante dos horas. En ese lapso, Miranda confesó verbalmente y luego redactó una declaración a mano.

El documento que firmó incluía un párrafo preimpreso que aseguraba que la confesión se hacía de forma voluntaria y con pleno conocimiento de sus derechos legales. En el juicio posterior, los oficiales admitieron ante el juez que jamás le habían explicado verbalmente cuáles eran esos derechos. A pesar de las protestas de su abogado defensor, quien argumentó que la confesión se obtuvo aprovechando la ignorancia del acusado, Miranda fue declarado culpable y condenado a una pena de entre 20 y 30 años de prisión. El caso escaló hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1966.

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Cuando el máximo tribunal falló a su favor, al dictaminar que la policía no podía usar confesiones obtenidas bajo custodia sin advertencias previas, la Corte no lo declaró inocente: simplemente anuló su condena original por basarse en una prueba ilegal. El estado de Arizona lo juzgó por segunda vez en 1967. En ese nuevo juicio, la fiscalía ya no pudo exhibir la confesión escrita, pero presentó el testimonio de Twila Hoffman, pareja de Miranda, a quien él mismo le había admitido el crimen durante las visitas en prisión. Con ese testimonio y el de la víctima, el jurado lo encontró culpable otra vez y regresó a la cárcel para cumplir su condena.

Un policía leyendo los derechos a un detenido, tarjetita en mano, en 1984 (J. Ross Baughman)

Miranda quedó en libertad condicional en 1972 luego de pasar once años tras las rejas. Al salir, su nombre ya se había convertido en un término legal de uso diario para la policía de todo el país. Lejos de ocultar su pasado, Miranda aprovechó su peculiar fama: comenzó a frecuentar los tribunales y las calles vendiendo, por apenas un par de dólares, tarjetas autografiadas con el texto de la Advertencia Miranda. Su vida terminó de manera trágica e irónica el 31 de enero de 1976, cuando a los 34 años murió luego de ser apuñalado durante una pelea en un bar al finalizar un partido de póker en Phoenix. El sospechoso del homicidio fue arrestado en el acto, pero apelando exactamente a la ley que llevaba el nombre de su víctima, eligió guardar silencio y se negó a declarar; debido a la falta de otras pruebas, fue liberado y el asesinato de Ernesto Miranda quedó impune.

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La decisión de la Corte no se basó en el caso de Miranda de forma aislada. El tribunal unificó su análisis con otras tres causas que presentaban exactamente el mismo patrón: Vignera v. New York, en el que Michael Vignera confesó oralmente el robo de un comercio luego de ser trasladado a distintas dependencias policiales de Nueva York sin recibir ninguna advertencia sobre sus derechos. Otro caso fue Westover v. United States, donde Carl Westover fue interrogado primero por la policía local de Kansas y luego por agentes del FBI durante dos horas y media, durante las cuales firmó confesiones por dos robos en California; y California v. Stewart, donde Roy Allen Stewart fue sometido a nueve sesiones de interrogatorio a lo largo de cinco días sin que nadie le informara de sus garantías constitucionales. La acumulación de estos cuatro expedientes permitió a la Corte establecer una doctrina de alcance nacional en lugar de resolver un caso individual.

La Advertencia Miranda se establece como procedimiento policial de rutina para evitar la violación del derecho constitucional a no auto incriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (derecho a guardar silencio)

La "Advertencia Miranda" es un aviso que los agentes de policía en Estados Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada

El impacto en el sistema judicial y la política

La decisión judicial generó división y una profunda crisis entre los juristas, las fuerzas de seguridad y la clase política. Mientras que los sectores defensores de los derechos civiles consideraron la medida como un avance fundamental para frenar los abusos en los calabozos, los sectores conservadores y diversos departamentos de policía acusaron al tribunal de maniatar a los investigadores. La crítica política fue severa: figuras como Richard Nixon, que entonces era un influyente líder del Partido Republicano en plena campaña para reconstruir su carrera política de cara a las elecciones presidenciales, denunciaron públicamente que el fallo socavaba la eficiencia policial.

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Bajo su famosa promesa de campaña de restaurar la “ley y el orden”, Nixon utilizó el caso para posicionarse contra la criminalidad, comprometiéndose a que, de llegar a la Casa Blanca, nombraría magistrados con una filosofía judicial diferente para revertir lo que consideraba una postura blanda ante el delito.

Los jueces disidentes de la propia Corte Suprema, encabezados por el juez John Marshall Harlan II, también manifestaron un fuerte rechazo en sus votos particulares. Argumentaron que la mayoría cometía un acto de activismo judicial exagerado al inventar reglas estrictas que carecían de un sustento textual explícito en la Constitución del país. Según la minoría del tribunal, la nueva doctrina dificultaría de forma innecesaria la resolución de crímenes graves al descartar confesiones que podían haberse hecho de manera completamente voluntaria.

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Las objeciones no se limitaron al ámbito político. Investigadores y fiscales de todo el país advirtieron que la obligación de leer los derechos antes de cada interrogatorio reduciría drásticamente el número de confesiones utilizables en los tribunales y, con ello, la tasa de condenas en delitos violentos. Estudios posteriores, mostraron que el impacto real sobre los índices de resolución de crímenes fue mucho menor de lo que sus críticos habían anticipado, en parte porque la mayoría de los detenidos continuó hablando con la policía incluso después de recibir la advertencia.

“Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a consultar con un abogado y a tenerlo presente con usted durante el interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le nombrará uno antes de cualquier interrogatorio, si así lo desea. ¿Comprende cada uno de estos derechos que le acabo de leer?”, dice la Advertencia Miranda

Elenco de la legendaria serie "la ley y el orden", sin dudas, una las producciones audiovisuales que más hicieron conocida la "Advertencia Miranda!"

El legado

La Advertencia Miranda trascendió las fronteras del sistema legal estadounidense y se convirtió en un referente para las democracias occidentales. Naciones como Canadá, Australia y varios países de Europa incorporaron versiones adaptadas a sus propios marcos jurídicos, reconociendo en ella un piso mínimo de protección para cualquier persona detenida por el Estado. Su presencia en miles de producciones audiovisuales, como la legendaria serie La ley y el orden, la transformó además en la expresión más reconocida del derecho penal en todo el mundo.

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Pero la consolidación definitiva de la doctrina llegó recién en el año 2000, cuando la Corte Suprema resolvió en el caso Dickerson contra Estados Unidos con una mayoría de 7 contra 2. En ese fallo, el tribunal rechazó un intento del Congreso de reemplazar la advertencia por un criterio más flexible y declaró que los “Derechos Miranda” constituyen una norma de rango constitucional que ninguna ley ordinaria puede dejar sin efecto. Esa decisión cerró el debate sobre la reversibilidad de la doctrina y la consolidó como parte permanente del sistema legal estadounidense.

Sesenta años después del fallo original, la frase “tiene derecho a guardar silencio” sigue siendo la frontera más reconocible entre el poder del Estado y las garantías del individuo. Cada vez que un oficial la pronuncia en una detención, repite, casi palabra por palabra, el mandato que Earl Warren fijó en 1966 a partir del arresto de un joven de Phoenix que nunca supo que tenía derechos.