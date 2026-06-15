Historias

Decenas de desaparecidos, un juicio sin condena y una leyenda sangrienta: la historia real de la noble más temida de Europa

Elizabeth Báthory gobernó castillos y tierras en la Hungría del siglo XVII, acumuló acusaciones de crímenes atroces y terminó encerrada en su propio castillo por razones que los historiadores vinculan tanto a la justicia como a la conveniencia política

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La figura de Elizabeth Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, mezcla mito y realidad en la historia europea
La figura de Elizabeth Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, mezcla mito y realidad en la historia europea

Durante siglos, la figura de Elizabeth Báthory, conocida como la Condesa Sangrienta, intrigó y sembró temor en el imaginario colectivo. Los relatos de asesinatos atroces, supuestos baños de sangre y una reputación vinculada al horror la convirtieron en un fenómeno legendario.

Sin embargo, al analizar los testimonios y documentos originales, surge la pregunta: ¿fue realmente la mayor criminal de la historia o la leyenda superó la realidad de la aristócrata húngara?

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En esa tensión, el portal de divulgación histórica de National Geographic, propone ir más allá de los rumores y desentrañar las profundas raíces del relato.

Origen y contexto de Elizabeth Báthory

Isabel Bathory
El análisis de testimonios y documentos originales siembra dudas sobre la magnitud real de los crímenes de Báthory

Báthory nació en 1570 en una de las familias más poderosas del reino de Hungría. A diferencia de otras mujeres de su época, recibió una educación excepcional. “Era una de las mujeres mejor educadas de su tiempo, y estaba preparada para gobernar”, subrayan los investigadores citados por National Geographic.

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La condesa gestionaba tierras, castillos y justicia, y detentaba un poder real poco común entre la nobleza femenina de Europa Central.

En 1575, Elizabeth Báthory contrajo matrimonio con Ferenc Nádasdy. El contexto donde vivía se caracterizaba por la violencia y la jerarquía extrema.

Tras la muerte de Nádasdy en 1609, Báthory quedó al frente de todo, consolidando una posición de poder excepcional justo en el momento en que la autonomía femenina suponía una amenaza para el orden vigente.

Acusaciones y juicio

Isabel Bathory
El juicio a Elizabeth Báthory estuvo marcado por rumores, confesiones bajo tortura y testimonios indirectos

Los rumores sobre desapariciones y muertes de jóvenes junto al castillo de Čachtice se intensificaron tras la viudez de Báthory. “Campesinos que hablaban de jóvenes que habían sido enviadas al castillo para servir y que habían desaparecido. Sacerdotes que empezaban a notar un número inusual de muertes entre chicas muy jóvenes”, recoge National Geographic.

Durante un tiempo, nadie intervino. “No porque no se sospechase que algo siniestro estaba pasando en el castillo de Čachtice, sino porque las presuntas víctimas eran campesinas. Sirvientas. Chicas pobres y, por tanto, casi invisibles a ojos de la ley”.

El giro ocurrió cuando las jóvenes desaparecidas incluían miembros de la pequeña nobleza. Las historias sobre cuerpos transportados de noche y entierros apresurados consolidaron el patrón inquietante.

El mito de los baños de sangre de la condesa Báthory no aparece en documentos contemporáneos y surge de relatos posteriores
El mito de los baños de sangre de la condesa Báthory no aparece en documentos contemporáneos y surge de relatos posteriores

El rey Matías II dispuso una investigación oficial cuando los rumores alcanzaron la corte. György Thurzó, palatino del reino y máxima autoridad judicial después del monarca, recibió el encargo de esclarecer los hechos: “Su misión no era escribir una crónica de terror, sino resolver un problema político”, indica el informe de National Geographic.

Durante la pesquisa, se recopilaron más de 300 testimonios. “La mayoría de esas declaraciones no procedían de testigos directos. Eran rumores, historias contadas de oídas”, indica el podcast del medio.

No obstante, existían narraciones directas de sirvientes que afirmaban haber sufrido o presenciado castigos extremadamente crueles. Funcionarios que describían cuerpos con signos evidentes de violencia. Sacerdotes que hablaban de entierros apresurados y muertes sospechosas.

La autonomía y el poder de Elizabeth Báthory representaron una amenaza para el orden patriarcal en la Hungría del siglo XVII
La autonomía y el poder de Elizabeth Báthory representaron una amenaza para el orden patriarcal en la Hungría del siglo XVII

El 30 de diciembre de 1609, Thurzó arrestó a la condesa y a sus principales sirvientes en el castillo de Čachtice. Durante el juicio, Báthory intentó responsabilizar a sus cuatro sirvientes principales.

Las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, lo que genera dudas sobre su veracidad. “La tortura contamina cualquier declaración. Puede inducir exageraciones, falsedades o relatos adaptados a lo que el interrogador quiere oír. Aun así, hay un matiz que nos obliga a no desestimarlas: las confesiones coincidían entre sí y con otros testimonios independientes”.

Tres sirvientes fueron ejecutados públicamente. El caso de la condesa fue distinto. Nunca tuvo que escuchar a la justicia declararla culpable. Esto no significaba que la justicia no supiera que lo era. Su castigo fue el encierro en su propio castillo, donde murió en 1614.

Conspiraciones políticas y poder

La condesa sangrienta - VisualesIA
La caída en desgracia de Báthory involucró tensiones políticas y riesgos para las familias más influyentes del reino de Hungría (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silencio oficial respondía a intereses de alto nivel. La caída de Báthory podía desatar tensiones políticas, al involucrar a dos de las familias más poderosas del reino. “La caída en desgracia podía ser catastrófica para su entorno y sus aliados”, advierte National Geographic.

Hubo reuniones y negociaciones para evitar un escándalo capaz de poner en riesgo el patrimonio y la influencia de sus descendientes.

En la Hungría del siglo XVII, una mujer con recursos y autonomía resultaba una anomalía y una posible amenaza al orden patriarcal. Se planteó la probabilidad de una conspiración política en torno a su caída, lo que añade más interrogantes sobre la interpretación de los hechos.

Del mito a la leyenda

Erzsébet Bathory, la condesa sangrienta
Tras la muerte de la condesa, el relato popular exageró el número de víctimas y sumó elementos fantásticos a la leyenda (Wikipedia)

Tras la muerte de la condesa, los relatos populares crecieron en extravagancia: “Décadas después de su muerte, comenzaron a circular relatos cada vez más extremos. Se hablaba de cientos de víctimas. De diarios secretos. De rituales de sangre. De baños rejuvenecedores”.

El relato no tiene base documental actual. Surge mucho después, a finales del siglo XVII, en textos literarios y moralizantes. El mito se asentó sobre relatos tardíos y poco fiables, mientras que los documentos originales sugieren que las víctimas reales fueron decenas, quizá.

Pese a este desfase, la imagen de la condesa como monstruo sigue presente en el folclore eslavo y la cultura popular.

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