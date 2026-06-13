La foto acertijo: ¿Quién es este niño que quería ser meteorólogo y revolucionó las sitcoms con un personaje inolvidable?

El chico no se consideraba especialmente brillante sino más bien promedio e interesado en las artes

“Nací en Houston y ambos de mis padres nacieron en Houston. Crecí aquí. No me fui hasta que tenía 27 años, así que viví allí toda mi vida. Fui a la universidad de pregrado en la Universidad de Houston, y realmente fue allí donde empecé a actuar. Hasta el día de hoy, probablemente he hecho la mayor parte de mis actuaciones en Houston”, contó el actor sobre la ciudad texana que lo vio nacer un 24 de marzo de 1973.

Su madre era maestra y su padre tenía un negocio de plomería. Desde pequeño se sintió atraído por la actuación, participando a los seis años en una obra escolar interpretando al pájaro Kola-Kola en The Elephant’s Child. En una oportunidad dijo que su interés por el teatro surgió gracias a las obras escolares, ya que su familia no tenía experiencia en el mundo artístico y no sabía cómo apoyarlo profesionalmente en ese ámbito.

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En entrevistas, explicó que no fue un niño especialmente brillante ni un estudiante destacado, como muchos imaginan. Se consideraba un niño promedio con gusto por las artes y poca inclinación por los deportes. Su interés por el teatro fue detectado por sus profesores. Al terminar la secundaria, pensó en estudiar meteorología o comunicación, pero terminó inclinándose por el teatro en la Universidad de Houston.

Relató que su madre tenía dudas respecto a que él eligiera la actuación como carrera, pero su padre la convenció que lo dejara intentarlo, argumentando que no tenía sentido enviarlo a la universidad si luego no le permitían seguir su vocación.

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Allí obtuvo una licenciatura. Durante sus años universitarios mantuvo una intensa actividad artística: se presentó en diecisiete obras de teatro a lo largo de tres años. Fue miembro fundador de Infernal Bridegroom Productions, una compañía de teatro sin fines de lucro, que cerró en 2007 por problemas económicos después de catorce años y una larga lista de premios.

En esa ciudad, también tuvo varios trabajos para ganarse la vida, uno de ellos en Microsoft Sidewalk. A los 28 años se mudó a Nueva York después de completar su maestría en teatro clásico en la Universidad de San Diego, experiencia que finalizó en 2001.

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Al principio formó parte de producciones de bajo presupuesto en Broadway y participó de numerosos pilotos que nunca fueron comprados por las cadenas de televisión. Hasta que audicionó para un personaje, que en principio no lo motivó.

Cuando participó del casting, gracias a un malentendido, nunca se dio cuenta que estaba frente al creador de la serie Chuck Lorre y lo deslumbró, igual que al co-creador Bill Prady. Chuck Lorre dudó de que pudiera repetir esa actuación y pidió una segunda prueba. Al día siguiente, volvió a impresionar con su interpretación, lo que despejó cualquier duda y aseguró su elección para el papel protagónico.

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Gracias a su interpretación, el personaje se consolidó como un ícono de la televisión y le valió a cuatro premios Emmy y un Globo de Oro.

Respuesta: el niño de la foto es Jim Parsons