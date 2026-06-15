El campeón de violín que mató a su madre y a su hermano, y la intimidad de una familia que prohibía la TV y las citas románticas

Jacob Stockdale se declaró culpable en mayo de 2021 por los asesinatos de su madre y su hermano menor

Jacob Stockdale mató a su madre y a su hermano menor con una escopeta calibre 20 el 15 de junio de 2017, dentro de la casa familiar en Beach City, Ohio, Estados Unidos. Kathryn Stockdale, de 54 años, recibió un disparo en la nuca y otro en la cara. James Stockdale, de 21, murió de un tiro en el rostro. Cuando terminó, Jacob volvió el arma contra sí mismo.

Los agentes del condado de Stark llegaron al domicilio de la calle Dolphin SW después de recibir una llamada al 911 que se había cortado. Al acercarse a la vivienda, escucharon un único disparo desde adentro. Cuando entraron, encontraron a Jacob en el suelo con una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Al avanzar por la casa los agentes encontraron los cadáveres de la madre y el hermano de Jacob.

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Jacob fue trasladado de urgencia al MetroHealth de Cleveland. Sobrevivió. La familia pidió que no se difundiera información sobre su estado.

Un vecino llamado Harry McNutt Jr. contó que había escuchado los disparos pero no sospechó nada fuera de lo común. “Fue rápido: boom, boom, boom, boom, boom, boom. Después tiempo suficiente para recargar, y otros cinco o seis disparos. Pensé que era práctica de tiro”, declaró. Luego explicó que los Stockdale usaban armas con regularidad, así que no le llamó la atención. Dijo que conocía a la familia de nombre, pero no los trataba personalmente.

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Antes del crimen, los Stockdale eran una familia con presencia pública en el condado de Stark y en los condados vecinos de Wayne y Holmes. Tenían una banda de bluegrass, un género musical tradicional estadounidense derivado del country, con la que actuaban en ferias y eventos locales. Jacob era el violinista del grupo y en 2012 se había consagrado campeón estatal de violín en Ohio. James y él habían grabado y lanzado un álbum juntos el año anterior al crimen.

Jacob Stockdale mató a su madre Kathryn y a su hermano James con una escopeta calibre 20 el 15 de junio de 2017 en la casa familiar de Ohio y luego intentó suicidarse. Los tres aparecen en la foto

La banda incluía al padre, Timothy Stockdale, y a lo largo de los años también a los hermanos mayores. Kathryn era quien administraba el grupo. En el sitio web de la banda figuraba el lema de la familia: “Puede ser una vida dura, pero es una buena vida”.

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Pero la exposición más amplia que tuvieron los Stockdale llegó en 2008, cuando participaron en el reality show Wife Swap, emitido por la cadena estadounidense ABC. El formato del ciclo consistía en intercambiar madres entre dos familias con estilos de vida opuestos durante dos semanas.

Los Stockdale —Kathy, Timothy y sus cuatro hijos: Calvin, Charles, Jacob y James— representaban el polo conservador del intercambio. Los chicos eran educados en casa. Las citas románticas estaban prohibidas. La televisión, los videojuegos y cualquier forma de entretenimiento secular estaban vedados. Para ganarse privilegios tan básicos como escuchar la radio, los hijos tenían que trabajar.

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“No permitimos malas palabras”, decía Kathy en el programa. “Creo que las citas tienen peligros físicos, como el embarazo. No vale la pena. Es importante que tengamos control sobre el carácter y la educación de nuestros hijos”, agregó.

Los chicos crecieron en relativo aislamiento, según describía el propio programa, con el objetivo de protegerlos de “malas influencias”. La fe cristiana era el eje de la vida cotidiana. La música, el trabajo y la religión estructuraban cada día.

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La familia Stockdale alcanzó notoriedad nacional en 2008 por su participación en Wife Swap, donde expuso un estilo de vida conservador, religioso y con reglas estrictas para sus hijos.

La familia que intercambió lugar con los Stockdale fue la de los Tonkovic, de Illinois: Laurie, su marido John y sus hijos T-Vic y Meghan. Su filosofía era la opuesta. Laurie era despreocupada y afectuosa, bailaba con sus hijos, llevaba hamburguesas a casa y repartía dinero con generosidad. “Solo tienes poco tiempo, así que disfruta cada día como viene”, decía en el programa.

Cuando Laurie llegó a la casa de los Stockdale, intentó darles a los chicos algo de libertad: televisión, videojuegos, experiencias que nunca habían tenido. La reacción de Jacob fue inmediata: temía que la libertad que les otorgaban terminara en algún tipo de castigo.

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Años después de los crímenes, Laurie habló con el medio estadounidense TMZ y describió con detalle lo que había presenciado durante esas dos semanas en la casa de los Stockdale. “Iba a dejarlos divertirse: televisión, videojuegos, experimentar la vida un poco”, contó. “Pero Jacob salió de la casa llorando”.

Cuando Laurie fue a buscarlo para preguntarle qué le pasaba, él le explicó por qué estaba aterrado. “Me dijo que su mamá y su papá le decían que se iba a 'quemar en el infierno‘“, relató. “Estaba preocupado porque sus padres se enojaran. Vivía en un ambiente muy controlado. Su mamá y su papá le decían qué hacer”.

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Laurie fue más lejos en su análisis. “Dios te da libre albedrío. Libre albedrío, ellos no tenían. No les permitían tomar decisiones. Creo que todo eso lo alcanzó”, dijo, y especuló con que la crianza tan estricta lo llevó a “quebrarse”.

Laurie Tonkovic dijo que durante el reality show Wife Swap Jacob Stockdale lloró y le contó que temía que sus padres se enojaran y que le decían que se iba a quemar en el infierno

La fiscalía del condado de Stark nunca identificó públicamente un motivo de los asesinatos. El sheriff George T. Maier fue escueto en sus declaraciones tras las muertes: “Es difícil determinar cuál pudo haber sido el móvil. Hay especulaciones, pero no queremos entrar en eso. Seguiremos investigando el caso e intentaremos determinar si hay un motivo. Por ahora, no lo sabemos”.

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En los días posteriores al crimen, los Stockdale no quisieron hablar con la prensa. Sin embargo, emitieron comunicados escritos.

Calvin Stockdale, el hijo mayor, se refirió a James en su declaración pública. “James, nuestro hermano menor, siempre fue un catalizador de la diversión familiar. Además de ser un músico talentoso, James disfrutaba del baile y tenía un amor innato por la gente. Estaba estudiando administración de empresas y esperaba dedicarse al lado comercial del entretenimiento. Deja atrás a muchos amigos y a una familia que lo quiere muchísimo”.

En el mismo comunicado, Calvin mencionó a Jacob. Dijo que su hermano seguía en estado crítico y que rezaban por su recuperación mientras la familia hacía los preparativos del funeral y comenzaba el proceso de sanación.

Timothy Stockdale, el padre, habló de Kathy. “Ha sido mi amada esposa durante 32 años y una madre maravillosa para nuestros cuatro hijos. Amaba ser madre y abuela. Tenía una gran pasión por aprender, por su fe cristiana, por la salud natural y la agricultura orgánica”, escribió en su declaración.

En privado, según trascendió más tarde, la familia pidió al juez que tratara el caso de Jacob con clemencia.

Los agentes del condado de Stark llegaron tras una llamada al 911 cortada, escucharon un disparo dentro de la vivienda y encontraron a Jacob Stockdale herido junto a los cuerpos de Kathryn y James

Jacob Stockdale fue imputado formalmente en octubre de 2018, más de un año después de los hechos. El retraso se debió a las graves lesiones cerebrales que se autoinfligió cuando intentó suicidarse: requirió tratamiento médico extenso antes de poder enfrentar cargos. Tras su alta, recibió atención ambulatoria en el Ohio State University Wexner Medical Center.

En enero de 2019, su abogado defensor, Wayne Graham, compareció ante el Tribunal de Primera Instancia del condado de Stark y solicitó al juez Frank Forchione una segunda evaluación psicológica. El objetivo era determinar si Jacob era competente para ser juzgado. Al mismo tiempo, Graham anunció que presentaría una declaración de inocencia por razones de insanía mental, lo que implicaba un peritaje separado para establecer si Jacob había estado en sus cabales al momento de los disparos.

Una primera evaluación, ordenada por la fiscalía, ya había concluido que Jacob era capaz de comprender el proceso legal y de colaborar en su propia defensa. El juez debía resolver la cuestión tras el segundo peritaje. El juicio quedó fijado para el 9 de abril de ese año.

Jacob fue internado en una institución psiquiátrica después de los disparos y permaneció allí durante casi tres años, período en el que fue declarado incompetente para ser juzgado. Durante ese tiempo intentó escapar dos veces de los establecimientos donde estaba alojado.

El proceso judicial contra Jacob Stockdale se demoró por las lesiones cerebrales autoinfligidas, incluyó pericias sobre su competencia mental y dos intentos de fuga de instituciones psiquiátricas

Finalmente, en mayo de 2021, pocas semanas antes de que comenzara el juicio oral, Stockdale se declaró culpable de los dos asesinatos. Tenía entonces 29 años.

El tribunal le impuso dos condenas de 15 años a cadena perpetua, una por cada víctima, que se cumplirían de manera simultánea. El resultado práctico fue una pena mínima de 30 años de prisión antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Jacob cumple su condena en una cárcel estatal de Ohio.

James tenía 21 años cuando murió. Cursaba administración de empresas en los campus de la universidad pública Kent State University en Stark y Tuscarawas, con la intención de dedicarse al lado comercial del mundo del espectáculo. Kathryn tenía 54 y era el motor administrativo de la banda familiar, además de la cara visible del episodio de Wife Swap.

Antes del crimen, la familia Stockdaleera conocida en Ohio por su banda de bluegrass, en la que Jacob era violinista y James había grabado un álbum junto a él. Jacob y James sonríen para la foto

Calvin, el mayor de los hermanos, dijo en los días posteriores al crimen que no sabía por qué Jacob había matado a su madre y a su hermano menor. Agregó que la familia lo amaba y que lo perdonaba, y pidió oraciones por su recuperación física.

La banda familiar dejó de existir. El sitio web con el lema sobre la vida dura pero buena desapareció de la red. Y la única imagen que quedó de los Stockdale como familia unida fue la de ese episodio de Wife Swap de 2008, donde Kathy explicaba ante las cámaras por qué era tan importante tener control sobre el carácter y la educación de sus hijos.