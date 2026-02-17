El pase que podría revolucionar la Premier League: Manchester United está interesado en el fichaje de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister es un objetivo clave para el Manchester United en el próximo mercado de fichajes

Una noticia generó impacto en la Premier League y el resto del mundo del fútbol. Es que en las últimas horas, medios británicos indicaron que Manchester United analiza la posibilidad de sumar a Alexis Mac Allister si el mediocampista de Liverpool decide buscar un nuevo destino tras la Copa del Mundo. La directiva de Old Trafford considera que fichar al número 10 de Anfield, decisivo en el título que logró la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, sería un verdadero golpe en el mercado, aunque la rivalidad histórica entre ambos clubes complica cualquier negociación.

En los últimos años, trasladar a un futbolista directamente desde Liverpool a Manchester United fue prácticamente imposible. Desde la transferencia de Phil Chisnall en 1964 no se registra un pase directo entre los dos grandes rivales del fútbol inglés. El antecedente de Michael Owen, quien jugó en ambos equipos, es uno de los pocos casos que integran esta breve lista junto al de Paul Ince. En medio de este contexto, Mac Allister tiene contrato con Liverpool hasta 2028, aunque según informa el diario Mirror, el jugador está atravesando una difícil temporada en Liverpool, algo que le sucede al equipo en general.

El reconocido periódicoo británico indicó que los Diablos Rojos también siguen de cerca a otros futbolistas para sumar en la zona del mediocampo. Ellos son Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) y Elliot Anderson (Nottingham Forest), pero la posibilidad de incorporar a Mac Allister interesa especialmente al nuevo coopropietario Sir Jim Ratcliffe. Según Mirror, Ratcliffe busca dejar todas las puertas abiertas durante el próximo verano, aunque sabe que el fichaje del volante surgido en Argentinos Juniors solo sería viable si el club asegura la clasificación a Champions League. En todo caso, el mediocampista que tuvo un paso por Boca Juniors ya mencionó su deseo de emigrar a España en algún momento de su carrera.

Otro de los medios ingleses que se hicieron eco de la novedad fue el diario Express. En este caso, se plantean la chance de un trueque entre futbolistas del United que podrían entrar en la negociación por el futbolista celeste y blanco. De los jugadores contemplados, Kobbie Mainoo se posiciona como la opción más atractiva para Liverpool, por su juventud y el potencial que ya mostró en la presente temporada. El mediocampista central es uno que ofrece características futbolísticas similares a las de Mac Allister e incluso podría aportar un perfil adaptable a largo plazo. Sin embargo, el crecimiento del jugador bajo la conducción de Michael Carrick y su vínculo de raíz con el United (es hincha del club) dificultarían su salida, especialmente a un rival directo como Liverpool.

¿Cambiará de camiseta Mac Allister después del Mundial? (REUTERS/Phil Noble)

Entre las alternativas más realistas figura Manuel Ugarte, quien no logró consolidarse desde su llegada a Old Trafford hace dos años. El volante uruguayo suma pocos minutos en el primer equipo y su permanencia en la plantilla no parece prioritaria. Pese a ello, Express advierte que Ugarte no parece el candidato ideal para los de Anfield, ya que sus cualidades y rendimiento distan de lo que el club busca como recambio para Mac Allister.

La tercera opción señalada es Mason Mount, cuyo talento entregó destellos de brillantez esta temporada con los Red Devils. El centrocampista inglés no terminó de explotar todo su potencial en Manchester, y contemplaría un cambio de aires como modo de relanzar su carrera.

A sus 27 años, Maca, como lo llaman desde su desembarco a la Premier League, llegó a Liverpool desde Brighton en 2023 a cambio de 55 millones de libras esterlinas (USD 69,5 millones) y de inmediato fue clave para la obtención de la Premier League. Reconocido a nivel mundial en su posición, forma parte del selecto grupo que levantó la Copa del Mundo con Argentina tras la final ganada a Francia. La situación actual del conjunto que tiene a Arne Slot en el banco de suplentes, podría ser un condicionante para el futuro cercano de su número 10.

Ubicados en la sexta posición del torneo con 42 puntos, a 15 del líder Arsenal y, por ahora, fuera de la clasificación a la Champions League, el panorama debe cambiar en relación a las intenciones de un Liverpool que viene siendo claro protagonista de la que para muchos es la mejor liga de fútbol del mundo. ¿Se dará un pase entre dos clásicos rivales después de más de seis décadas?