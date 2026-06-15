Incendios, cárcel y misterio: cómo fue la trágica historia de Malcolm Shabazz, el nieto de Malcolm X

Malcolm Shabazz, nieto de Malcolm X, vivió una infancia atravesada por la ausencia paterna, mudanzas constantes y conflictos familiares en Estados Unidos

Malcolm X fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Nacido como Malcolm Little en 1925, se convirtió en un destacado líder afroamericano, conocido por su elocuencia y su enfoque directo en la denuncia de la discriminación racial y la desigualdad.

Como portavoz de la Nación del Islam, defendió la autosuficiencia de la comunidad afrodescendiente y la resistencia frente a la opresión, diferenciándose de otros líderes de la época por su retórica firme y, en ocasiones, confrontativa.

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La vida de Malcolm X estuvo marcada por la transformación personal y política. Su asesinato en 1965, años antes del nacimiento de su nieto Malcolm Shabazz, dejó una huella profunda en la historia del activismo social estadounidense.

Malcolm X se consolidó como un líder afroamericano del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y dejó un legado central en la lucha contra el racismo y la desigualdad (Archivio Storico Olycom/Lapresse)

Marcado desde niño por el peso del apellido Malcolm X, el nieto vivió una existencia turbulenta, marcada por la violencia, el paso por instituciones de reclusión y tentativas de redención. Su vida concluyó abruptamente a los 28 años en la Ciudad de México, envuelta en controversias y preguntas sin respuesta definitiva.

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Quién fue Malcolm Shabazz, nieto de Malcolm X

Malcolm Shabazz tuvo una vida plagada de dificultades familiares, problemas legales y esfuerzos por hallar un propósito. Desde una infancia marcada por la ausencia paterna y traslados continuos, enfrentó sucesivas crisis personales y judiciales. Su caso refleja tanto las luchas internas de un joven perseguido por su linaje como las irregularidades en la investigación de su muerte.

Heredero de la memoria de su abuelo, nació en 1984 en Estados Unidos. Era hijo de Qubilah Shabazz, y creció sin una figura paterna estable, acompañando a su madre en constantes mudanzas entre París, Los Ángeles y Nueva York, según recogió All That Interesting.

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Desde pequeño manifestó conductas problemáticas; a los tres años, llegó a provocar incendios. Estas dificultades se agudizaron durante su juventud, generando una dinámica conflictiva con su madre.

En 1997, tras una agresión a Qubilah, un tribunal dispuso que el menor viviera a cargo de su abuela, Betty Shabazz, en Nueva York. Sin embargo, esa nueva etapa no trajo calma. Shabazz reconoció, en palabras recogidas por The New York Times, que había actuado mal con el fin desesperado de regresar con su madre.

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El incendio que marcó su destino

Un evento que marcó un antes y un después en su vida ocurrió en la noche del 1 de junio de 1997. El adolescente incendió de forma intencionada el apartamento de su abuela Betty Shabazz. Ella sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y falleció tres semanas después, a los 62 años, reportó CNN.

El joven de 12 años se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciado a 18 meses en un centro para menores, aunque CNN indica que la reclusión se prolongó hasta cuatro años. Durante su confinamiento, buscó señales de perdón por parte de su abuela, pero afirmó que ese alivio nunca llegó.

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En 1997, Malcolm Shabazz incendió el apartamento de Betty Shabazz en Nueva York y el ataque causó la muerte de la viuda de Malcolm X semanas después

Cuando quedó en libertad, Shabazz se unió a los Bloods, una pandilla, y comenzó a vender drogas desde los 14 años. Su apellido le confería notoriedad en aquel entorno violento, pero también sumó nuevas detenciones. En 2002, fue arrestado por intentar robar 100 dólares y recibió una condena de tres años y medio de prisión. Tras salir en 2005, acumuló otros incidentes menores.

Sin embargo, empezó a buscar un rumbo diferente, realizando la peregrinación a La Meca en 2010 y dando charlas a jóvenes sobre adicciones y violencia, intentando inspirar un cambio.

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“La gente suele describirme como una persona problemática. No voy a negar que lo soy. Pero no estoy loco. Tengo problemas. Muchos los tenemos. Pero es necesario que comprendan mi situación y por qué soy como soy”, dijo en palabras recogidas por All That Interesting.

En los últimos años de su vida, Malcolm Shabazz aspiró a seguir el legado de su abuelo y convertirse en una voz para los jóvenes marginados. En entrevistas de 2010 comentó que, a pesar de provenir de un entorno distinto, se había sentido atraído por la vida en la calle, pero trabajaba para transformar ese destino.

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En 2013, viajó a México para visibilizar los derechos de trabajadores migrantes, enfocándose en quienes enfrentaban deportaciones y precariedad laboral en Estados Unidos, indicó All That Interesting.

La muerte de Malcolm Shabazz en Ciudad de México

La noche del 8 de mayo de 2013, junto con Miguel Suárez acudieron al bar The Palace Club, cerca de la Plaza Garibaldi, informó CNN. Tomaron varias cervezas, y al recibir la cuenta, se les exigió el pago de 15.000 pesos mexicanos (USD 1.200), una suma mucho mayor a lo esperado. Al negarse a pagar se originó una discusión con los empleados del bar.

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Su compañero relató luego que ambos fueron separados; Shabazz fue golpeado por varios trabajadores del local. El informe forense documentó fracturas en cráneo, mandíbula y costillas, lesiones compatibles con una agresión severa, aunque la policía solo confirmó heridas por golpes.

Malcolm fue hallado en la calle y trasladado al hospital de Balbuena, donde murió la mañana del 9 de mayo de 2013, conforme a la versión oficial informada en CNN.

Pocas horas después, las autoridades locales detuvieron a tres empleados del bar: David Hernández Cruz, Manuel Alejandro Pérez de Jesús y Juan Dircio Guzmán, quienes recibieron una condena inicial de 27 años de prisión. Sin embargo, la investigación estuvo plagada de irregularidades. Las cámaras del local solo grababan paredes, el recinto aparecía intacto y no se halló sangre en el lugar.

La muerte de Malcolm Shabazz ocurrió tras una agresión en el bar The Palace Club de Ciudad de México, después de una disputa por una cuenta de 15.000 pesos mexicanos

Se presentaron testimonios alternativos en los que se afirmaba que Shabazz saltó desde la terraza del bar para evitar pagar la cuenta, una versión que explicaría que las heridas estuvieran en un solo lado del cuerpo. Asimismo, un análisis forense indicó presencia de benzodiacepinas en su sangre, lo que generó dudas acerca de un posible consumo de sustancias.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal concluyó que la Procuraduría “no aportó evidencia que señalara directamente a David Hernández Cruz en el asesinato” y que “tampoco aportan elementos para acreditar la responsabilidad del quejoso en su declaración ministerial”.

Después de casi siete años, los acusados fueron liberados y la defensa sostuvo que la Procuraduría había construido un caso sin pruebas sólidas. El abogado Ángel David Arellano Mariscal solicitó que la Fiscalía de la Ciudad de México ofreciera una disculpa pública y reparase los daños ocasionados.

Hasta la fecha, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha ofrecido una disculpa pública oficial ni ha otorgado una indemnización económica completa a los tres hombres absueltos por el caso de Malcolm-Latiff Shabazz.