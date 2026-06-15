La vida de Ella Fitzgerald, el milagro de Harlem: la adolescente sin hogar que se convirtió en reina del jazz

La cantante interpreta "Georgia on my mind"

La voz que parecía no tener límites se apagó en silencio. Durante décadas había llenado teatros, clubes nocturnos y auditorios de todo el mundo con una precisión que desafiaba cualquier lógica. Era capaz de recorrer tres octavas con una naturalidad desconcertante, improvisar melodías imposibles y convertir canciones conocidas en piezas completamente nuevas. Sin embargo, en sus últimos años, aquella mujer cuya herramienta de trabajo había sido el cuerpo debió enfrentarse a la fragilidad más absoluta.

La diabetes la dejó casi ciega. La enfermedad obligó a amputarle ambas piernas por debajo de las rodillas. Los escenarios, que habían sido su casa desde la adolescencia, quedaron cada vez más lejos. Y el 15 de junio de 1996, en su residencia de Beverly Hills, murió rodeada por sus seres queridos. Tenía 79 años. El mundo despedía a Ella Fitzgerald.

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El origen de la leyenda

Pero para comprender por qué su muerte fue considerada el adiós a una de las mayores voces del siglo XX, hay que volver muchas décadas atrás, cuando nadie imaginaba que aquella niña tímida y pobre se convertiría en una leyenda.

Ella Jane Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 en Newport News, Virginia (Photo by Irv Kline/Redferns)

Ella Jane Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 en Newport News, Virginia. Sus padres, William Fitzgerald y Temperance “Tempie” Henry, nunca llegaron a casarse. La relación terminó cuando Ella era todavía muy pequeña y su papá desapareció prácticamente de su vida. Entonces su madre decidió mudarse con la niña a Yonkers, en el estado de Nueva York. Allí intentó construir una vida más estable junto a Joseph Da Silva, un inmigrante portugués que ejerció como figura paterna.

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Ella fue una alumna aplicada. Le encantaba bailar. Admiraba a los artistas del vodevil y soñaba con convertirse en bailarina profesional. Pasaba horas escuchando discos y tratando de imitar los pasos de sus ídolos. Quienes la conocieron entonces recordaban a una chica alegre, educada y extremadamente tímida. Pero la estabilidad duró poco. En 1932, cuando Ella tenía apenas 15 años, su madre murió de manera repentina tras sufrir heridas en un accidente automovilístico. La pérdida la devastó.

Los sueños de Fitzgerald

La adolescente dejó la escuela. Comenzó a tener problemas de conducta y fue enviada a vivir con una tía en Harlem. Incapaz de adaptarse, empezó a faltar a clases y a sobrevivir como podía en las calles de Nueva York. Durante un tiempo trabajó como cuidadora en un burdel clandestino vinculado con la mafia. También hizo pequeños encargos para ganar algo de dinero. Finalmente, las autoridades la enviaron a una institución correccional para menores.

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De adolescente dejó la escuela. Fitzgerald comenzó a tener problemas de conducta y fue enviada a vivir con una tía en Harlem

Las condiciones del reformatorio eran brutales. Años después trascendieron testimonios sobre castigos físicos y abusos sistemáticos. Ella escapó del establecimiento y volvió a las calles. Dormía donde podía. No tenía un hogar. Y, aun así, conservaba un sueño.

En noviembre de 1934 decidió participar en la tradicional noche para aficionados del Apollo Theater, en Harlem. El concurso había lanzado numerosas carreras artísticas y ofrecía un pequeño premio en efectivo. Ella se presentó convencida de que bailaría. Sin embargo, cuando vio actuar a las competidoras anteriores, entró en pánico. Creyó que jamás podría superarlas. Entonces tomó una decisión improvisada. En lugar de bailar, cantó.

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Interpretó “Judy” y “The Object of My Affection”. El público quedó fascinado. Los jueces le otorgaron el primer premio. Aquella noche cambió su vida para siempre. Entre quienes la escucharon estaba el baterista Chick Webb, líder de una de las grandes orquestas de swing de la época. Al principio, Webb dudó. La muchacha era desgarbada, extremadamente tímida y no respondía al estereotipo de estrella que dominaba la industria. Pero cuando volvió a escucharla cantar comprendió que estaba frente a un talento extraordinario.

En noviembre de 1934 decidió participar en la tradicional noche para aficionados del Apollo Theater, en Harlem

En 1935 la incorporó a su banda. Ella tenía apenas 18 años. El éxito llegó de manera gradual, aunque definitiva. Su voz cristalina, afinación impecable y sentido rítmico excepcional la distinguieron rápidamente dentro del competitivo ambiente del jazz. En 1938 grabó junto a la orquesta “A-Tisket, A-Tasket”, una adaptación de una antigua canción infantil creada en parte por ella misma. Nadie imaginaba lo que ocurriría después.

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El ascenso de la leyenda

El tema vendió más de un millón de copias, permaneció durante semanas en los primeros puestos de popularidad y transformó a Ella Fitzgerald en una celebridad nacional. La chica sin hogar se había convertido en estrella. Cuando Chick Webb murió en 1939, Ella asumió el liderazgo de la formación. Era una decisión extraordinaria para la época. Una mujer negra al frente de una gran orquesta de jazz.

Durante los años siguientes consolidó una carrera que atravesaría generaciones enteras. Su repertorio parecía infinito: swing, jazz tradicional, baladas, blues, gospel y pop. Nada le resultaba ajeno. Sin embargo, uno de sus mayores aportes fue la popularización del scat, una técnica de improvisación vocal basada en sílabas sin significado que transformaba la voz en un instrumento más dentro de la banda.

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Ella improvisaba con una libertad asombrosa. Podía reproducir líneas melódicas complejas, dialogar con trompetas y saxofones o inventar frases completamente nuevas sobre la marcha. Muchos intentaron imitarla. Nadie logró igualarla. En los años cincuenta apareció una figura decisiva: el productor Norman Granz. Fundador de Jazz at the Philharmonic y férreo opositor a la segregación racial, Granz protegió a Ella de abusos frecuentes en la industria. Se negaba a actuar en salas segregadas. Exigía igualdad de trato. Discutía con empresarios. Gracias a ese respaldo, Fitzgerald alcanzó una nueva dimensión artística.

Otra figura fundamental en su historia fue Marilyn Monroe

Ella Fitzgerald llega a la cima

Entre 1956 y 1964 grabó la célebre serie de los Songbooks, considerados por muchos la cumbre interpretativa de la canción estadounidense. Dedicó álbumes completos a compositores como Cole Porter, George e Ira Gershwin, Duke Ellington, Irving Berlin, Harold Arlen, Jerome Kern, Johnny Mercer y Rodgers & Hart. No eran simples recopilaciones, sino reinterpretaciones magistrales. Ella convertía cada canción en una obra propia.

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Su influencia fue tan profunda que Frank Sinatra declaró en más de una oportunidad que ella era “la mejor cantante del mundo”. No se trataba de una cortesía. Era admiración genuina. Ambos compartieron escenarios y desarrollaron una relación de enorme respeto mutuo. Frank dominaba el fraseo masculino del gran cancionero estadounidense. Ella hacía lo propio desde una perspectiva completamente diferente. Juntos definieron un estándar artístico prácticamente inalcanzable.

Otra figura fundamental en su historia fue Marilyn Monroe. A mediados de los años cincuenta, el exclusivo club Mocambo, de Los Ángeles, se negaba a contratar artistas negros. Monroe utilizó entonces su influencia para convencer a los propietarios de contratar a Fitzgerald. Prometió asistir cada noche y sentarse en primera fila. Cumplió. La presencia de la actriz atrajo fotógrafos y periodistas. Los conciertos fueron un éxito rotundo. Años después, Ella reconocería públicamente aquella ayuda. “No le debía ningún favor especial a Marilyn, pero nunca olvidé lo que hizo por mí”, recordaría.

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Detrás de la celebridad permanecía una mujer reservada. Tuvo dos matrimonios, ninguno duradero

Los amores de la cantante

Detrás de la celebridad permanecía una mujer reservada. Tuvo dos matrimonios, ninguno duradero. El primero, con Benny Kornegay, fue anulado. El segundo, con el bajista Ray Brown, terminó en divorcio aunque mantuvieron una relación cordial. Juntos adoptaron a un niño, Ray Brown Jr., quien también desarrolló una carrera musical. A diferencia de muchas figuras de su tiempo, Fitzgerald evitó los escándalos. Su vida privada transcurría lejos de los titulares. Prefería hablar a través de la música.

Los reconocimientos se multiplicaron. Ganó trece premios Grammy. Fue la primera mujer afroamericana en obtener ese galardón. Recibió la Medalla Nacional de las Artes y La Medalla Presidencial de la Libertad. También Doctorados honoris causa y homenajes permanentes. Pero el paso del tiempo comenzó a presentar su factura. La diabetes deterioró progresivamente su salud. Los problemas circulatorios se agravaron.

Ella Fitzgerald fue premiada por el presidente Ronald Reagan

En 1993, los médicos debieron amputarle ambas piernas por debajo de las rodillas para intentar salvarle la vida. También sufrió una pérdida severa de la visión. Para alguien que había recorrido el mundo entero sobre un escenario, la inmovilidad resultó devastadora. Sin embargo, nunca perdió el humor ni la dignidad. Quienes la visitaban en sus últimos años la encontraban rodeada de flores, fotografías familiares y música. Seguía interesándose por nuevos intérpretes. Escuchaba grabaciones antiguas. Conversaba sobre arreglos y compositores. La música seguía siendo su refugio.

El 15 de junio de 1996 murió en Beverly Hills. La noticia recorrió el planeta. No sólo había fallecido una cantante extraordinaria. Desaparecía una artista que había ayudado a redefinir el modo en que una voz podía habitar una canción. Treinta años después de aquel adiós, Ella Fitzgerald continúa siendo una referencia inevitable. Cada cantante de jazz lleva su legado. Cada improvisación vocal remite, de algún modo, a su audacia. Cada nueva interpretación del cancionero estadounidense se mide frente a una vara que ella ayudó a establecer.

Su historia, además, trasciende la música. Es la de una adolescente negra, pobre y huérfana que sobrevivió a la calle en plena Gran Depresión –la crisis económica mundial más larga y grave de la historia moderna, originada tras el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 que se extendió hasta finales de la década del 30-. Fue una mujer que enfrentó la discriminación sin estridencias pero con una excelencia imposible de ignorar. Supo convertir la disciplina en arte y el talento en permanencia.

Hay voces que acompañan una época, que representan a una generación, que parecen existir fuera del tiempo. La de Ella Fitzgerald pertenece a esta última categoría. Porque aunque la enfermedad haya apagado su cuerpo y el silencio haya ocupado finalmente el lugar de los aplausos, basta con que vuelva a sonar uno de sus discos para que ocurra el milagro. La niña que alguna vez durmió en las calles de Harlem regresa y canta. Con la misma elegancia, precisión y alegría. Como si el mundo todavía estuviera descubriendo que la perfección también puede tener alma y ritmo.