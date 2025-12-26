Quién era Louisa Dunne, la mujer que fue asesinada y cuyo caso permaneció sin resolver por 58 años

El caso de Louisa Dunne, asesinada en 1967 en Bristol, fue resuelto años gracias a nuevas técnicas de ADN (Avon and Somerset Police)

El asesinato de Louisa Dunne en junio de 1967, en el barrio de Easton en Bristol, permaneció sin respuestas durante 58 años, convirtiéndose en el caso sin resolver más antiguo del Reino Unido. El reciente avance en los análisis de ADN ha permitido identificar y condenar finalmente al responsable, un hecho que marca un hito para la ciencia forense y la historia criminal británica.

Dunne, de 75 años, era madre de dos hijos y abuela. Había enviudado dos veces y su entorno social se limitaba principalmente a su barrio. Aquella noche, fue violada y asesinada en su domicilio; la policía local tomó 19.000 huellas de palma en 8.000 casas de la zona, sin resultados. La única huella hallada en una ventana no encontró coincidencias y, sin testigos ni otros avances técnicos, el caso quedó archivado. Este crimen afectó profundamente a su familia y expuso el aislamiento de las mujeres mayores en la sociedad británica de los años 60, una época en la que el estigma y el silencio hacían aún más difícil la denuncia de delitos sexuales.

¿Quién era Louisa Dunne y cómo marcó su entorno?

En Easton, Louisa Dunne era reconocida por su conexión con el activismo político y social: su primer marido, Edwin Parker, había sido concejal y sindicalista, y su hogar sirvió como centro de actividad política. En los años previos a su muerte, tras haber enviudado nuevamente, vivía sola. Aunque distanciada de sus dos hijas, mantenía amistades y era una figura habitual en la puerta de su casa en Britannia Road.

Su vida estuvo marcada por el aislamiento familiar y la adversidad. Vecinos la describieron como una mujer bondadosa, aunque en ocasiones se mencionaban sus problemas con el alcohol y conflictos domésticos, en un contexto donde las dificultades personales rara vez se discutían en público. Al momento de su muerte, medía 1,6 metros y pesaba menos de 44 kilos. “Louisa era un personaje muy importante. Era una parte fundamental de Easton en los años 60”, recordaron quienes la conocieron a medios británicos.

El asesinato tuvo profundas consecuencias emocionales en su familia. Su nieta, Mary Dainton, ahora de 78 años, contó que solo la vio una vez siendo adolescente, pero el crimen marcó para siempre la historia familiar. “La familia se desmoronó después del asesinato”, relató Dainton, quien reconoce la dificultad de hablar del pasado: “Me habían educado para no hablar de las cosas, para no hacer preguntas. Eso era normal, no hablar de cosas grandes que duelen”. Con el paso de los años y el resurgimiento del caso, se sintió impulsada a retomar el hilo que la conectaba con su abuela: “Me siento conectada con ella y no tengo idea por qué. Lo que la atrapó a ella, me ha atrapado a mí”, citó la BBC.

La resolución del caso tras 58 años

En 2023, la investigación fue reabierta cuando Jo Smith, agente civil del equipo de revisión de delitos graves de la policía de Avon y Somerset, encontró una caja con pruebas nunca sometidas a análisis forenses modernos. La caja, con etiquetas antiguas y sin códigos de barras, se convirtió en la clave para reactivar la búsqueda de la verdad. Bajo la dirección del inspector Dave Marchant, el equipo recolectó y preparó las evidencias para su análisis técnico.

Jo Smith, en diálogo con The Guardian, expresó: “Cuando vi que era de 1967, supe que solo íbamos a resolver esto mediante análisis forense, así que fui al archivo a revisar las cajas de pruebas”. Gracias a su labor, la investigadora y su equipo fueron premiados como Equipo de Investigación del Año: “Simplemente, no parece real, siempre me pone la piel de gallina”, agregó.

Ryland Headley, de 92 años y con antecedentes por violencia sexual, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Louisa Dunne (Avon and Somerset Police / AFP)

Tras meses de espera, en agosto de 2024, los forenses lograron obtener un perfil genético completo a partir de la falda de la víctima. La coincidencia en la base de datos de ADN identificó a Ryland Headley, un hombre de 92 años residente en Ipswich, como el autor. Headley tenía antecedentes penales: en 1977, diez años después del asesinato de Dunne, fue condenado por la violación de dos mujeres mayores en sus hogares y había vivido en Bristol en la época del crimen.

El proceso judicial culminó en junio de 2024. Headley fue sentenciado a cadena perpetua y, dada su edad, permanecerá en prisión hasta su fallecimiento. Para la familia de Louisa Dunne, la resolución supuso un acto de justicia largamente esperado. Según su nieta Mary Dainton, “lo que no se pudo procesar entonces, por fin empieza a encontrar sentido”, recogió BBC.

El resultado de la investigación es una muestra de la importancia de preservar la memoria familiar, la persistencia y el papel de la ciencia forense en la búsqueda de justicia, incluso décadas después de los hechos. El equipo de investigación, encabezado por Smith y Marchant, demostró que cada detalle puede ser la pieza clave para resolver crímenes históricos. El cierre de este caso deja la huella de una emoción imborrable, subrayando que el esfuerzo por encontrar respuestas mantiene su valor, sin importar el tiempo transcurrido.