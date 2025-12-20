Comer en grupo: el secreto ancestral que une a las personas y mejora el ánimo, según la ciencia

Comer en grupo potencia la liberación de endorfinas y fortalece los vínculos sociales, según estudios de Oxford y Uppsala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse a la mesa para compartir alimentos es una costumbre que atraviesa culturas y épocas. Desde celebraciones familiares hasta festines comunitarios, la práctica de comer juntos refleja un rasgo fundamental en la vida humana, con raíces profundas que impactan tanto en lo biológico como en lo social.

Un comportamiento ancestral en la evolución humana

La costumbre de compartir alimentos no es exclusiva de tiempos modernos ni de una cultura específica. Registros históricos y análisis mediáticos, como los recogidos por la BBC, muestran que la preocupación por la disminución de las cenas familiares existe desde hace más de un siglo. Esta persistencia revela que comer en compañía constituye una experiencia central y atemporal.

La sincronía al compartir alimentos activa mecanismos cerebrales asociados al apego y la confianza entre los comensales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sociólogo Nicklas Neuman, de la Universidad de Uppsala, explica que compartir comida precede a la aparición del Homo sapiens. Tanto chimpancés como bonobos, parientes cercanos del ser humano, distribuyen alimentos dentro de sus grupos sociales. Sin embargo, Neuman distingue entre este reparto y el acto de sentarse juntos a la mesa, que implica “capas sociales adicionales y complejas” exclusivas de nuestra especie.

El fuego y la cooperación: origen de la ceremonia colectiva

El origen de las comidas compartidas puede remontarse a los primeros grupos humanos reunidos alrededor del fuego. Aunque no existe consenso respecto al inicio de la cocina, se estima que los rituales en torno a la preparación colectiva de alimentos pudieron comenzar hace unos 1,8 millones de años. La cooperación surgida de cocinar y comer juntos habría allanado el camino para el desarrollo de la cohesión social, estableciendo normas y fortaleciendo alianzas que perduran hasta hoy.

La costumbre de compartir la mesa tiene raíces ancestrales y es clave en la evolución de la cohesión social humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comidas compartidas, además de saciar necesidades fisiológicas, funcionan como espacios para transmitir valores, costumbres y normas. En muchas culturas, representar gratitud u hospitalidad mediante la comida refuerza la pertenencia y el compromiso dentro de un grupo.

Enfermedades y bienestar: beneficios de compartir la mesa

Diversos estudios avalan la influencia positiva de las comidas grupales sobre el bienestar emocional y social. El antropólogo biológico Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, observó en 2017 que quienes realizan comidas compartidas frecuentemente reportan niveles superiores de satisfacción vital y cuentan con más amigos confiables. Según Dunbar, el análisis estadístico sugiere que estas comidas no solo reflejan relaciones sólidas, sino que contribuyen directamente a generarlas.

Las comidas compartidas funcionan como espacios para transmitir valores, costumbres y normas dentro de las culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo biológico que explica estos efectos radica en las endorfinas. “Comer activa el sistema de endorfinas del cerebro, que representa la base farmacológica principal de las relaciones de apego en primates y humanos”, afirmó Dunbar. El especialista señala que comer en grupo incrementa la liberación de endorfinas, potenciando así las sensaciones de confianza y bienestar de manera semejante a la experimentada por quienes practican ejercicio en conjunto.

Sincronización, confianza y cooperación

La sincronía al compartir los mismos alimentos y tiempos de comida activa mecanismos cerebrales relacionados con el apego y la confianza. Las periodistas Cynthia Graeber y Nicola Twiley, en su podcast Gastropod, exploraron cómo comer lo mismo al mismo tiempo puede elevar la percepción de confiabilidad entre los comensales. En estudios de la Universidad de Chicago Booth School of Business, Ayelet Fishbach demostró que las personas tienden a confiar más en quienes comparten sus mismos bocados, llegando incluso a resolver negociaciones de manera más rápida y armónica.

Estudios revelan que quienes comen en grupo reportan mayor satisfacción vital y cuentan con más amigos confiables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento, subraya la BBC, podría representar una reminiscencia evolutiva de épocas en las cuales compartir gustos alimentarios equivalía a compartir valores o identidad de grupo. La comida, al sincronizar rutinas y elecciones, actúa como un potente factor de cohesión interpersonal.

Luces y sombras de la comida compartida

No todos los encuentros en torno a la mesa resultan positivos. Grandes comidas o banquetes pueden convertirse en plataformas de control y sumisión, como ocurre cuando un empleador organiza un festín para sus empleados o cuando, en el ámbito familiar, las comidas derivan en críticas y tensiones. Neuman advierte que la comida compartida puede también ser fuente de malestar, sobre todo si se percibe como un espacio de dominio o se desencadenan discusiones acerca de decisiones personales o aspectos físicos.

No todas las comidas compartidas son positivas: pueden convertirse en espacios de control, tensión o malestar familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idealización de las comidas familiares contrasta con la experiencia real de muchas personas, para quienes compartir la mesa puede resultar estresante o desagradable. El bienestar que reporta comer en grupo depende, en parte, de la calidad de las relaciones y de la percepción de autonomía en ese entorno.

Cambios sociales y el placer de la soledad

En la actualidad, la frecuencia y el significado de las comidas compartidas han cambiado, especialmente entre los adultos mayores. Neuman, en investigaciones recientes en Suecia, halló que muchos adultos mayores no consideran necesariamente negativa la ausencia de compañía al comer. Para algunos, la costumbre de comer solos forma parte de una rutina aceptada e incluso puede representar un momento de tranquilidad.

El placer de comer solo gana relevancia entre adultos mayores, quienes valoran la tranquilidad y la autonomía en la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes suelen comer acompañados pueden encontrar placer en reservar espacios para la soledad, disfrutando de un libro o de la simple contemplación mientras comen. A pesar de sus beneficios sociales, la comida en solitario también puede ser un refugio personal, demostrando que la experiencia de alimentarse trasciende la compañía y se adapta a las circunstancias y preferencias de cada individuo.

En definitiva, comer en grupo ofrece numerosas ventajas para la salud emocional y social, aunque ni siempre garantiza armonía ni es indispensable para el bienestar. La compleja relación entre comida, compañía y satisfacción personal nos recuerda que, en última instancia, la manera de compartir la mesa es tan diversa como la humanidad misma.