Historias

El increíble caso del panadero del Titanic: sobrevivió horas en aguas heladas tras una decisión desesperada

Mientras cientos de pasajeros murieron congelados en las aguas del Atlántico, Charles Joughin flotó durante horas sin sufrir hipotermia. Su serenidad y su temple lo convirtieron en el protagonista de una de las historias más increíbles del Titanic

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Charles Joughin, el jefe de
Charles Joughin, el jefe de panaderos del Titanic, sobrevivió horas en aguas heladas tras el naufragio (Composición fotográfica)

La historia del Titanic fascinó al mundo desde su trágico hundimiento en 1912, pero pocos relatos alcanzan el nivel de asombro que ofrece la experiencia de Charles Joughin, el jefe de panaderos del barco. Su increíble supervivencia no solo desafió las probabilidades, sino también la lógica de la época. Mientras unos tres cuartos de los pasajeros murieron en las aguas heladas del Atlántico Norte, Joughin permaneció en el mar durante varias horas hasta el rescate, sin señales de congelación ni lesiones significativas. Su caso destaca por dos factores: su intervención activa para socorrer a otros y el rol que tuvo el consumo de alcohol en su supervivencia.

Charles Joughin nació en Inglaterra en 1878 y desde niño trabajó en barcos. Según el medio El Español, a los treinta y cuatro años, embarcó como jefe de panaderos en el Titanic. Se encontraba descansando fuera de servicio cuando el barco chocó contra un iceberg la noche del 14 de abril. Frente a la gravedad de la situación, Joughin decidió organizar a su equipo y les indicó que prepararan y subieran pan a la cubierta para ser repartido en los botes salvavidas. Luego regresó a su camarote, donde bebió una buena cantidad de whisky. Esta acción lo hizo sentir más animado para afrontar la emergencia y no caer en la desesperación.

De acuerdo a All That’s Interesting, Joughin no solo se refugió en la bebida. Tuvo un rol importante en los trabajos de evacuación y auxilio. Ayudó a mujeres y niños a alcanzar los botes, a veces forzando su ingreso cuando dudaban en partir. Lanzó al mar muebles y sillas para aumentar las probabilidades de supervivencia de los que debían lanzarse al agua. Aunque tenía lugar reservado en un bote, optó por cederlo y permanecer a bordo ayudando a otros hasta el final. Antes del hundimiento total, también se ocupó de repartir el pan destinado a los supervivientes.

El temple y la serenidad
El temple y la serenidad de Joughin, junto con el consumo de whisky, marcaron su increíble supervivencia (Wikimedia)

El panadero presenció escenas caóticas: personas de tercera clase intentando llegar a la cubierta y familias enteras en estado de shock sin decidir si debían dejar el barco. Según BioBioChile, el hombre narró cómo muchas mujeres preferían no subir a los botes, convencidas de que el Titanic no se hundiría. Joughin consideró necesario intervenir, actuando como guía y animador, algo que también recuerda la memoria popular y que aparece en escenas de la película de James Cameron.

Conforme declaró años después, Joughin enfrentó el ingreso del agua en su cabina, volvió una vez más a beber y luego se dirigió hacia la popa del barco cuando este encaraba su hundimiento. Sujetándose de la baranda, fue uno de los últimos en abandonar el Titanic. En sus testimonios, dijo que experimentó la caída al océano con una calma que le pareció extraña, sin sentir el dolor inmediato y agudo provocado por el agua helada, una reacción frecuente entre otras víctimas. “Solo estaba flotando y moviendo los brazos”, explicó sobre ese instante.

De acuerdo a los registros, permaneció alrededor de dos horas y media en el agua. Durante este tiempo nadó hasta encontrar un bote volcado, donde varias decenas de personas ya se agrupaban. Intentó subirse sin éxito, pero un conocido le ofreció la mano y permaneció cerca hasta que otro bote, ya al amanecer, lo rescató. Al ser subido al RMS Carpathia, el barco que reunió a los sobrevivientes, presentaba los pies hinchados, pero no mostró signos graves de hipotermia. Dijo no haber sentido frío extremo, atribuyéndolo a los efectos del alcohol.

Charles Joughin disfruta de una
Charles Joughin disfruta de una copa mientras el barco se hunde. Personaje interpretado por George Rose en Una noche para recordar, 1958 (Captura de video)

Según detalló BioBioChile, su supervivencia fue objeto de debate. Muchos consideraron que el whisky le brindó un “coraje líquido” y alivió su pánico, ayudándolo a actuar con decisión durante la emergencia y mantener la calma en el agua. Sin embargo, los expertos médicos precisaron que el alcohol en realidad dilata los vasos sanguíneos, lo que favorece la pérdida de calor corporal en medios fríos. Mayo Clinic advirtió que la sensación de calor es engañosa, y que el consumo de alcohol en situaciones extremas puede ser riesgoso, al disminuir la capacidad del cuerpo para generar escalofríos, que resultan vitales para reaccionar ante la hipotermia.

De acuerdo a los análisis históricos, lo que permitió a Joughin resistir no fue una protección física real contra el frío provocada por el alcohol, sino su estado anímico sereno, su aguda capacidad de tomar decisiones bajo presión y el hecho de permanecer el mayor tiempo posible sobre el buque antes de entrar en contacto con el agua. Además, su complexión delgada y su habilidad como nadador colaboraron a sortear el tiempo crítico hasta el rescate.

Joughin retomó su profesión después del desastre. Trabajó en barcos durante la Primera Guerra Mundial y hasta su retiro. Falleció en 1956, a los setenta y ocho años. Su caso sigue siendo un ejemplo de temple y altruismo en medio de una de las tragedias más recordadas del siglo veinte. Su actuación quedó inmortalizada en la literatura, el cine y la cultura popular.

Temas Relacionados

TitanicCharles JoughinSupervivenciaAtlántico NorteInglaterraRMS CarpathiaEl EspañolBioBioChileJames CameronMayo ClinicNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tiler Peck, la bailarina que desafió todos los pronósticos: “Seis médicos me dijeron que nunca volvería a bailar”

Con más de 111 obras interpretadas y tras superar lesiones que pusieron en riesgo su carrera, la artista compartió con Business Insider sus rituales, aprendizajes y la búsqueda de nuevas formas de expresión dentro y fuera del escenario

Tiler Peck, la bailarina que

“¡Nos van a capturar!“: la primera experiencia de abducción alienígena que sugestionó al mundo e inspiró al cine

En 1961, Betty y Barney Hill, una pareja sin interés en extraterrestres afirmó vivir un episodio aterrador en New Hampshire que transformaría no solo sus vidas, sino el imaginario colectivo de toda una generación en Estados Unidos

“¡Nos van a capturar!“: la

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que fue abandonada por sus padres y supo transformarse en la Reina del Rock and Roll?

La estrella escribió antes de morir historias de su niñez en un bosque poblado de animales de todo tipo, donde no le tenía miedo a nada. Una abuela y el canto en la iglesia y en la escuela aliviaron la tristeza del abandono paterno. Esa infancia difícil moldeó su fuerza interior y su capacidad para reconstruirse una y otra vez

La foto acertijo: ¿Quién es

Quince años de gloria por seis décadas de excusas: la vida de la cineasta de Hitler, desde la propaganda nazi a la falsa inocencia

Se llamó Leni Riefenstahl. Primero fue bailarina, después actriz y finalmente se convirtió en una excelsa realizadora. Pero siempre, o al menos desde que un discurso de Hitler la cautivara en 1932, se aferró al nazismo. Sirvió con sus obras de alta calidad técnica al desarrollo de la propaganda del Reich y tras su caída, procuró despegarse: afirmaba que su trabajo había sido artístico y que de política “no entendía nada”

Quince años de gloria por

“Lo hice por el señor”: el día que un maestro desequilibrado atacó a cuchillazos “La ronda de noche”, la obra más famosa de Rembrandt

Ocurrió hace exactamente 50 años, el sábado 13 de septiembre de 1975. El hombre le asestó doce puñaladas a la pintura que era exhibida en un museo de Ámsterdam y dañó una sección de dos metros de ancho del lienzo. Los otros ataques y la restauración que permitió descubrir que la escena creada por el más grande de los pintores neerlandeses no transcurría de noche sino a plena luz del día

“Lo hice por el señor”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día de la Madre 2025:

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

La histórica isla a dos horas de Tigre, ideal para conocer el fin de semana y disfrutar de la naturaleza

En una elección sindical clave, Barrionuevo buscará prolongar su poder en Gastronómicos y resolver su feroz interna

Anularon el procesamiento de Gerardo Milman en una causa donde lo investigaron por contratar “espías fantasma”

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

INFOBAE AMÉRICA
Llamamiento para apoyar la participación

Llamamiento para apoyar la participación de Taiwán en la OACI

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

“Non gratos”: la dictadura de Ortega impide el ingreso a Nicaragua a influencers extranjeros

Preocupación en el empresariado uruguayo por los cambios tributarios propuestos por el gobierno de Yamandú Orsi

La incertidumbre fiscal del gobierno de Macron afectó la calificación de la deuda soberana de Francia, según Fitch

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana