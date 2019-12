La orquesta del Titanic siguió tocando mientras el barco se hundía y se convirtió en símbolo de heroísmo y resistencia. Según relatos, al momento del choque la banda ya se había retirado pero el violinista británico Wallace Hartley, se ubicó en la entrada delantera de primera clase con sus siete músicos para calmar a los pasajeros. Una leyenda incomprobable asegura que algunas personas perdieron un tiempo valioso para alcanzar los botes salvavidas, fascinados ante las canciones. Según el escultor francés Paul Chevre, uno de los sobrevivientes, a las 2.10 horas, el director ‘liberó’ a sus músicos pero ellos siguieron en sus puestos. No se sabe cuál fue el último tema. Pudo ser el himno ‘Autumn’ o ‘Nearer, My God, to Thee’ como se ve en la película. Lo que sí no hay dudas es que debió ser una melodía que los músicos conocían bien pues tocaron sin luces, con el barco inclinado y ante los gritos de espanto y los pedidos de auxilio de los pasajeros.