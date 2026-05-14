Historias

Escaló el Everest en shorts y un lago helado es su secreto: la historia de Wim Hof, el Hombre de Hielo

Su protocolo de respiración y exposición al frío fue validado por estudios publicados en Nature y despertó tanto admiración en la comunidad científica como debate sobre los límites de su práctica segura

Guardar
Google icon
El método Wim Hof, validado científicamente, ayuda a controlar la biología personal mediante respiración profunda y exposición al frío (Instagram/iceman_hof)

Wim Hof, conocido como el Hombre de Hielo por sus hazañas de resistencia extrema, asegura que cualquier persona puede tomar el control de su propia biología. Durante una entrevista en el pódcast Ultimate Human de Gary Brecka, Hof explicó cómo su protocolo, basado en respiración profunda y exposición controlada al frío, potencia el sistema inmunológico y favorece procesos cerebrales clave, como la limpieza de toxinas, logrando —según investigaciones citadas— una mejora de hasta un 800%.

El método combina ejercicios de respiración consciente y exposición breve al frío para regular funciones corporales habitualmente consideradas automáticas. Esta técnica, respaldada por estudios realizados en Países Bajos y Estados Unidos, abre una vía natural, no invasiva y gratuita para reducir el estrés, estimular el sistema nervioso autónomo y mejorar la claridad mental.

PUBLICIDAD

Según se expuso en Ultimate Human, este protocolo favorece la limpieza cerebral de toxinas en el sistema glinfático, la regulación del sistema inmune y la mejora cognitiva, aspectos que antes se consideraban fuera del alcance del control voluntario. Así, el método ofrece una alternativa accesible para fortalecer la salud y el equilibrio mental.

El legado de resistencia de Wim Hof

Hombre con barba y gorro rosa sumergido hasta el pecho en un lago helado con trozos de hielo, con montañas nevadas y un bosque de pinos al fondo
Estudios en Países Bajos y Estados Unidos demuestran una limpieza cerebral de toxinas hasta ocho veces superior con el método Hof frente al mindfulness (Instagram/iceman_hof)

La historia de Wim Hof se remonta a su adolescencia, cuando, motivado por una búsqueda personal, se sumergió en un lago helado de Ámsterdam y experimentó un bienestar intenso. “El frío abre el acceso a una dimensión más profunda de la fisiología, tanto en el cerebro como en el cuerpo. Sentí euforia todo el día”, relató Hof en Ultimate Human.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, su reputación creció gracias a logros como maratones descalzo en la Antártida, ascensos rápidos en el Everest y el Kilimanjaro, y casi dos horas inmerso en hielo sin inmutarse.

“Mi objetivo es demostrar que podemos hacer mucho más de lo que creemos posible”, señaló Hof. Para él, estas experiencias prueban que es posible “tomar el control total” de la mente y las respuestas fisiológicas, un mensaje que transmite en sus talleres y charlas.

Evidencia científica y beneficios del método

Wim Hof, un hombre barbudo con gorro rosa, inmerso hasta el pecho en agua helada con bloques de hielo flotando. Al fondo, un bosque nevado bajo cielo claro
El método incluye sesiones diarias de respiración profunda que elevan la alcalinidad sanguínea y activan el sistema nervioso para mayor energía y enfoque (Instagram/iceman_hof)

El método Hof captó la atención de la comunidad científica y, en 2014, publicaciones en la revista científica Nature, citadas en Ultimate Human, demostraron que la combinación de respiración profunda y exposición al frío puede modular respuestas inmunológicas e influir en la inflamación.

“Con voluntad y ejercicios de respiración, es posible influir de manera consciente en el sistema inmunológico innato y en las reacciones autonómicas, consiguiendo reducir la inflamación, raíz de muchas enfermedades”, afirmó Hof.

Gary Brecka subrayó en Ultimate Human: “Esto no es especulación; se probó en estudios revisados por pares y publicados en las revistas más prestigiosas”. El pódcast abordó cómo marcadores inflamatorios como las interleucinas IL-6, IL-8 y IL-10 pueden modificarse favorablemente aplicando la técnica de Hof, lo que ofrece una vía natural para afrontar enfermedades inflamatorias y trastornos autoinmunes.

Un hombre barbudo, Wim Hof, con un poncho azul, shorts rosas y sandalias, de pie en un sendero cubierto de nieve con los brazos extendidos, entre árboles nevados
Experimentos con 500 participantes muestran mejoras del 300% en capacidad cognitiva y resiliencia al estrés mediante la técnica de Wim Hof (Instagram/iceman_hof)

Según Wim Hof, el protocolo empieza con ejercicios de respiración profunda durante aproximadamente veinte minutos al día, preferiblemente por la mañana y con los ojos cerrados. “No se trata de complicarlo; lo esencial es dejar que el aire entre”, explicó en Ultimate Human.

La práctica implica rondas de respiraciones intensas y pausas en apnea, generando un entorno alcalino en la sangre y activando el sistema nervioso simpático y parasimpático. Durante el estado de apnea, tras 90 segundos sin respirar, el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón aumenta cinco veces, sostuvo.

Los estudios citados —realizados en los institutos Scripps de San Diego y Henry Ford de Detroit— muestran que quienes siguen el método experimentan una limpieza del sistema glinfático, clave en la eliminación de desechos cerebrales, hasta ocho veces superior a la obtenida con mindfulness.

Hombre barbudo sin camisa meditando en hierba verde, con las piernas cruzadas y brazos extendidos, frente a una alta cascada que desciende por un afloramiento rocoso
La práctica controlada de frío y respiración genera beneficios emocionales y conecta socialmente a personas de distintas edades y condiciones (Instagram/iceman_hof)

El método Wim Hof evidenció una mejora de 800% en la limpieza de toxinas cerebrales según los datos disponibles, según aseguró el propio Hof. Además, experimentos recientes con 500 participantes reflejaron incrementos del 300% en capacidad cognitiva, 300% en resiliencia ante el estrés y 400% en niveles de energía respecto de estrategias convencionales para regular emociones, destacó el “Hombre de Hielo”.

A la par, la exposición controlada al frío activa el eje adrenal y desencadena una respuesta de hormesis. “El frío y la respiración limpian el organismo y entrenan el sistema nervioso. Al hacerlo, te vuelves más productivo y te conoces mejor”, resumió.

Aplicaciones emocionales y colectivas

Más allá de los efectos físicos, la técnica también aporta beneficios emocionales y refuerza el sentido de propósito y la autoconfianza. “Estamos hechos para ser los dueños de nuestra mente”, afirmó Wim Hof en Ultimate Human. Sostuvo que el método permite regular emociones profundas y mantener el ánimo estable, incluso bajo presión.

Wim Hof, con piel rojiza y gorro rosa, sin camisa, de pie en un paisaje nevado. Al fondo, un lago helado, árboles y montañas cubiertas de nieve bajo un cielo azul
El método Wim Hof se recomienda desde la infancia para fortalecer la adaptación, la autoconfianza y la expresión de talentos según estudios recientes (Instagram/iceman_hof)

En la entrevista, Hof compartió que talleres grupales con personas de distintas edades y condiciones revelaron cómo, tras cuatro días de práctica, se generan conexiones sociales y una comunidad participativa.

Al afrontar estos retos juntos, la conexión es más fuerte y muchos se hacen amigos para toda la vida, expresó. También señaló que la resiliencia mental se traslada al plano individual: “La respiración es la vida”.

Según el método, la práctica puede implementarse desde la infancia, facilitando la expresión de talentos y una mejor adaptación a las demandas del entorno sin perder el contacto con el propósito personal. “La clave es la motivación; se trata de un método respaldado por la ciencia y accesible para todos”, concluyó.

Temas Relacionados

Método Wim HofRespiración ConscienteRegulación EmocionalSistema InmunológicoNewsroom BUEMagazinesEntrevistas PodcastPodcast IA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La condena al hombre que estranguló a su esposa y licuó partes de su cuerpo: el feroz crimen de la candidata a Miss Suiza

El asesinato de Kristina Joksimovic expuso la violencia planificada y extrema de Marc Rieben. El tribunal consideró agravantes las búsquedas en internet y el desmembramiento tras el femicidio

La condena al hombre que estranguló a su esposa y licuó partes de su cuerpo: el feroz crimen de la candidata a Miss Suiza

Un corto olvidado, 700 dibujos diarios del creador y la huida de Minnie: el debut fallido de Mickey Mouse que transformó la animación

Un cortometraje mudo presentado como prueba marcó el origen de dos personajes inolvidables el 15 de mayo de 1928. La negativa de los distribuidores, una producción frenética y el misterioso destino del nombre original del protagonista

Un corto olvidado, 700 dibujos diarios del creador y la huida de Minnie: el debut fallido de Mickey Mouse que transformó la animación

La vida de Ellen Church, la enfermera que inventó una profesión y se convirtió en la primera azafata del mundo

Fue una apasionada por los aviones, transformó el miedo a volar en un servicio esencial. En 1930, esta pionera combinó medicina y aviación para abrir un camino inédito para las mujeres en los cielos

La vida de Ellen Church, la enfermera que inventó una profesión y se convirtió en la primera azafata del mundo

El día que cientos de murciélagos convertidos en bombas incendiarias destruyeron una base aérea de Estados Unidos

Los animales eran parte de un insólito proyecto para crear un arma secreta y utilizarla para quemar ciudades japonesas

El día que cientos de murciélagos convertidos en bombas incendiarias destruyeron una base aérea de Estados Unidos

Una noche solitaria, el secreto de su esposa y el enojo de sus hijas que llegaron cuando ya era tarde: la muerte de Frank Sinatra

Un músico que recorrió seis décadas a fuerza de éxitos. La tensión familiar reflejada hasta en la tumba. Objetos personales, historias no contadas y la marca indeleble de un artista inolvidable

Una noche solitaria, el secreto de su esposa y el enojo de sus hijas que llegaron cuando ya era tarde: la muerte de Frank Sinatra

DEPORTES

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado en su equipo

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado en su equipo

La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

Se confirmó la agenda de cinco cruces de 16avos de final de la Copa Argentina: cuándo jugarán Independiente, Racing y San Lorenzo

Tras el buen arranque de Gasly y Colapinto, Alpine realizó un fichaje que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Javier Frana en el Sudamericano Sub 14: la presión por el ranking, el rol de las familias y el verdadero camino para llegar al profesionalismo

TELESHOW

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su último concierto: "Cada día te extraño más"

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su último concierto: "Cada día te extraño más"

El conmovedor recuerdo de Brisa Ardohain para Blanca a 20 años de su nacimiento: “Sueño con nuestro reencuentro”

Seis años sin Sergio Denis: el sentido homenaje de su hija Bárbara y el reclamo de justicia que no se apaga

De la angustia a la gloria: la revancha de Eugenia Quevedo con Ricardo Arjona en su concierto de Córdoba

El objeto de Wanda Nara que Mauro Icardi se llevó a Italia y desató un escándalo: la foto de la polémica

INFOBAE AMÉRICA

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

Las proyecciones de crecimiento agrícola se reducen en Costa Rica por el alza en fertilizantes y la sequía prevista

Run Tour avianca 2026 en Bogotá: fechas, precios, categorías y todo lo que debe saber para participar

El presidente Arévalo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala

Hantavirus en el crucero: por qué los expertos proponen vigilar las aguas residuales de los barcos