La vida de Ellen Church, la enfermera que inventó una profesión y se convirtió en la primera azafata del mundo

Ellen Church: fue una visionaria: unió la medicina y los vuelos comerciales para transformar la seguridad y el servicio en las alturas

El 15 de mayo de 1930, un trimotor Boeing 80A despegó desde Oakland, California, con destino a Chicago en un histórico vuelo de unas veinte horas. A bordo iba Ellen Church, una enfermera y piloto de 25 años que se sumaba por primera vez a un servicio comercial como la primera tripulante de cabina de la historia.

Aunque aquel mismo día la empresa Boeing Air Transport desplegó a siete enfermeras más en otros tramos (grupo más tarde conocido como Los ocho originales), Church operó este vuelo en solitario. Su misión era transmitir total seguridad y asistir a los pasajeros en un sistema de transporte aún en desarrollo: la aviación era rudimentaria, ruidosa y padecía fuertes turbulencias.

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Estas primeras azafatas no terminaban sus funciones al aterrizar: estas pioneras cumplían extenuantes tareas en tierra durante las trece escalas técnicas del trayecto. Su trabajo era una continuidad entre el vuelo y la pista, se encargaban de la organización del embarque, el control de pasajes, el manejo del equipaje e incluso del apoyo al personal mecánico en el reabastecimiento de combustible. Hoy, esas tareas representan el trabajo de cinco personas.

Aquel primer viaje terminó con éxito en Chicago y consolidó el nuevo esquema comercial. Y Ellen Church no solo validó la prueba piloto de la compañía, sino que se consagró como la creadora intelectual y pionera absoluta de la profesión de azafata en la industria aérea.

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Las primeras asistentes de vuelo, incluida Ellen Church (sobre la escalera), posan junto a un avión, marcando el inicio de una nueva era en la aviación comercial

El origen de una nueva profesión

Ellen nació el 22 de septiembre de 1904 en una granja de Cresco, Iowa. Luego de graduarse como enfermera en 1926, le despertó una profunda pasión por la aviación. Eso la impulsó a tomar clases de piloto, desafiando una época en la que los cielos eran un territorio casi exclusivo de los hombres. Decidida a vincular su profesión de salud con el aire, buscó oportunidades dentro de la incipiente industria de la aviación comercial estadounidense.

Fue así como, a comienzos de 1930, se presentó en las oficinas de la compañía Boeing Air Transport (BAT), la aerolínea que años más tarde daría origen a United Airlines. Allí fue entrevistada por Steve Stimpson, un directivo que ya estaba pensando en la necesidad de incorporar personal en cabina para ayudar a los pasajeros a sobrellevar las dificultades de los viajes largos y las constantes escalas técnicas. Aunque la empresa evaluaba inicialmente contratar asistentes masculinos (stewards), conocer a la joven enfermera cambió el rumbo de los planes.

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Durante ese mismo verano, la propia Ellen convenció a Stimpson de que las enfermeras certificadas tenían el perfil idóneo para el puesto: su formación calmaría el pánico del público y su disciplina técnica resolvería el apoyo operativo a bordo. Juntos presentaron la propuesta formal ante la dirección de la compañía, que se mostró resistente a ese cambio. En aquellos años, los prejuicios ponían en duda la capacidad física y biológica de las mujeres para soportar vuelos regulares.

Tras intensas deliberaciones, en abril de 1930, la empresa aprobó el plan bajo una condición: tener una fase experimental de tres meses. Con esa propuesta, la empresa le encargó a Ellen la selección y el entrenamiento de un selecto grupo de enfermeras, oficializando su nombramiento como jefa del proyecto. Esta designación marcó el nacimiento institucional de una nueva función dentro de la aviación comercial y abrió las puertas a una profesión inédita orientada a la seguridad y asistencia en las alturas. El hito definitivo llegó a las pocas semanas: el 15 de mayo de 1930, con el despegue del primer vuelo tripulado por azafatas.

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Fue enfermera y se convirtió en la primera azafata del mundo

La prueba de fuego en el aire

El histórico despegue de aquel 15 de mayo no solo puso a prueba la resistencia del trimotor Boeing 80A, sino también la practicidad del rol diseñado por Ellen. Bajo el mando del experimentado piloto Elrey Borge Jeppesen, aquel vuelo de 20 horas sirvió como el escenario aéreo para demostrar el verdadero valor operativo de una tripulante a bordo frente a catorce pasajeros que inauguraban esta nueva modalidad de viaje.

Durante la extensa jornada, Church asumió una carga de trabajo multifuncional dentro de una cabina propensa a las sacudidas. Su trabajo inició antes de que se encendieran los motores: hizo una rigurosa inspección de los cinturones de seguridad y chequeó el correcto anclaje de los asientos. Durante las largas horas de viaje, debió encargarse del servicio de repartir la comida fría, controlar los equipajes de mano y contener psicológicamente a los viajeros mareados.

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Eso no fue todo lo que hizo en esa primera experiencia en solitario. La ruta área demandaba un gran desgaste físico porque hizo trece 13 escalas técnicas y en cada parada de reabastecimiento, Ellen descendía de la aeronave para coordinar el flujo de personas en las terminales rudimentarias, verificar los nuevos boletos y asistir en las maniobras operativas junto al personal de tierra, diluyendo así la frontera entre la atención al cliente y la logística aeroportuaria. Lo que ella hacía sola hoy se divide formalmente en cinco profesiones distintas y requiere la intervención directa de al menos seis personas en cada escala de un vuelo, sin contar su rol como enfermera.

El rotundo éxito de ese vuelo experimental convenció a la gerencia de Boeing Air Transport de continuar de manera definitiva con el proyecto. Al finalizar la fase experimental en agosto de 1930, la aerolínea ratificó a Church al frente de la división de stewardesses (azafatas), consolidando formalmente el programa de las Original Eight que ella misma había reclutado semanas atrás. Lo que comenzó como un ensayo temporal transformó radicalmente los estándares de la aviación, estableciendo el esquema de servicio que las compañías aéreas de todo el mundo imitarían en las décadas siguientes.

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Ellen Church, la "mujer orquesta" que desafió los prejuicios de su época e inventó la profesión de azafata

Consolidación, guerra y posteridad

Tras el éxito del vuelo inaugural, el rol de la tripulante de cabina se institucionalizó en la aviación comercial bajo estándares sumamente estrictos. Para acceder al puesto, las aerolíneas de la década de 1930 exigían requisitos de corte draconiano: las candidatas debían ser enfermeras tituladas, solteras, menores de 25 años, con un peso máximo de 52 kilos y una estatura que no superara el 1,72 metro. Estas severas limitaciones físicas respondían a la estrechez de las cabinas y a las restricciones de peso de las aeronaves de la época.

La implementación del puesto resolvió además un problema operativo crítico, ya que hasta entonces era el propio copiloto quien debía desatender la cabina de mando para repartir los almuerzos y asistir a los pasajeros enfermos. A cambio de profesionalizar la seguridad a bordo en una época donde volar era un lujo exótico y temido, las azafatas tenían un salario de 125 dólares al mes; un excelente ingreso para una mujer joven en plena Gran Depresión económica. Eso generó una oleada de postulaciones pese a los riesgos del oficio.

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La carrera aérea de Ellen Church tuvo un abrupto final a finales de 1931. Apenas habían pasado 18 meses de servicio cuando sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó una lesión en el pie e impidió su regreso a los vuelos comerciales. Pero lejos de abandonar su vocación de servicio, se volcó a la docencia en la Universidad de Minnesota hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el cual se alistó activamente en 1942 dentro del Servicio de Evacuación Aérea del Cuerpo de Enfermeras del Ejército (Army Nurse Corps). Su heroica labor rescatando soldados heridos en los frentes de combate de Sicilia, el norte de África, Inglaterra y Francia le valió la prestigiosa Medalla del Aire, alcanzando el rango de capitana antes del retiro militar en 1946.

Con el fin de la guerra, Ellen se mudó a Indiana, donde ejerció como directora de enfermería del Hospital Unión de Terre Haute durante los años siguientes. En 1964, se casó con el banquero Leonard B. Marshall Sr., pero el destino truncó la vida que había planeado: apenas un año después, el 22 de agosto de 1965, cayó del caballo que montaba y murió a causa de las graves heridas.

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Esa trágica e inesperada muerte causó una profunda conmoción en una industria aérea que, para mediados de la década de 1960, ya se había masificado y convertido el rol de azafata en una profesión mundial y sumamente codiciada. Compañías líderes como United Airlines —heredera directa de su aerolínea original— y los nacientes sindicatos de tripulantes rindieron honores públicos a su figura, reconociendo que su audaz propuesta de 1930 había sido el pilar fundamental para eliminar el pánico del público y humanizar los vuelos comerciales.

El rubro inmortalizó su nombre poco después al rebautizar el aeropuerto de su ciudad natal como Ellen Church Field, consolidando a la primera “Sky Girl” como una leyenda de la seguridad y el servicio aéreo. Su legado permaneció inalterable e inspiró al sector para instaurar el 31 de mayo como el Día Internacional del Tripulante de Cabina, fecha dedicada a honrar su memoria y conmemorar el nacimiento de esta profesión en los cielos.