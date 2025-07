Una exposición de manuscritos de hace 1.300 años muestra que los monjes no se limitaban a copiar: en los márgenes hay bromas, ironías y quejas

Los manuscritos muestran que los monjes irlandeses expresaban humor, frustraciones y temores en los márgenes de los textos sagrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos manuscritos medievales de 1.300 años, repletos de garabatos y anotaciones inesperadamente humanas, han salido a la luz en una exposición que desafía la imagen solemne de la vida monástica irlandesa. El Museo Nacional de Irlanda, en Kildare Street, Dublín, presenta hasta el 24 de octubre una muestra que revela cómo los monjes del siglo IX no solo copiaban textos sagrados, sino que también dejaban constancia de sus frustraciones, bromas y temores cotidianos.

Según informó Fox News, estos documentos, junto con más de un centenar de objetos históricos, ofrecen una ventana inédita a la vida y personalidad de los monjes irlandeses, mostrando que la espiritualidad medieval también tenía espacio para la queja, el humor y la preocupación por las amenazas externas.

El 'Institutiones Grammaticae' destaca por sus miles de garabatos en irlandés antiguo, reflejando la vida cotidiana de los monjes (National Museum of Ireland)

Una exposición única: manuscritos y objetos de valor incalculable

La exhibición, titulada “Words on the Wave: Ireland and St. Gallen in Early Medieval Europe“, reúne más de 100 piezas de alto valor histórico y cultural, muchas de las cuales se muestran al público por primera vez. El acceso es gratuito, lo que facilita que tanto especialistas como curiosos puedan acercarse a este periodo fundamental de la historia irlandesa. De acuerdo con el reporte de Fox News, la muestra incluye diecisiete manuscritos antiguos cedidos en préstamo por la Biblioteca de la Abadía de San Galo, en Suiza, una de las instituciones monásticas más antiguas de Europa.

Entre los libros expuestos destaca el “Institutiones Grammaticae” de Prisciano, un tratado gramatical del siglo VI que, siglos después de su redacción, se convirtió en el lienzo improvisado de los monjes irlandeses. Según detalló el National Museum of Ireland en declaraciones recogidas por Fox News, este volumen contiene “miles de garabatos en los márgenes escritos en irlandés antiguo”, lo que lo convierte en un testimonio excepcional de la vida intelectual y emocional de sus copistas.

La exposición en el National Museum of Ireland revela manuscritos medievales con anotaciones humanas de monjes del siglo IX (Wikipedia)

El viaje de los manuscritos: de Irlanda del Norte a Suiza

Aunque los manuscritos se conservan hoy en la Abadía de San Galo, su origen se remonta a los monasterios de Nendrum o Bangor, en el norte de Irlanda. Estiman que los monjes irlandeses realizaron estas anotaciones en la década de 850, antes de que los libros viajaran al continente europeo, donde se integraron en la biblioteca suiza en menos de una década.

El “Institutiones Grammaticae” no solo es valioso por su contenido gramatical, sino también por las voces que emergen de sus márgenes. Estos garabatos permiten a los visitantes acercarse a una dimensión poco explorada de la historia monástica.

La exposición 'Words on the Wave' estará abierta hasta el 24 de octubre con acceso gratuito en Dublín (Stiftsbibliothek, St. Gallen)

Garabatos que revelan humanidad: quejas, humor y temores

Lejos de limitarse a copiar textos sagrados, los monjes irlandeses del siglo IX aprovecharon los márgenes de los manuscritos para expresar sus pensamientos más mundanos. Entre los ejemplos más llamativos, recogidos por Fox News y The Guardian, figura la confesión de un monje que escribió estar “ale-killed“, una expresión que indica que sufría una resaca. Esta anotación, traducida como “muerto por la cerveza”, rompe con la imagen de austeridad y recogimiento que suele asociarse a la vida monástica.

Otras anotaciones reflejan las dificultades materiales y climáticas que enfrentaban los copistas. Uno de los garabatos más citados reza: “Nuevo pergamino, mala tinta. Oh, no digo nada más“, una queja que pone de manifiesto los problemas cotidianos de quienes trabajaban en la producción de libros. Además, los monjes no ocultaban sus temores ante las amenazas externas. En una de las entradas, un fraile expresa su preocupación por las incursiones vikingas: “Amarga es la noche, el viento agita el cabello blanco del océano: no temo el curso del mar claro por los fieros héroes de Lothlend”.

El curador Matthew Seaver, en declaraciones recogidas por The Guardian y citadas por Fox News, subrayó el valor de estos textos: “Ofrecen una visión poco común y muy real de la vida cotidiana de los monjes irlandeses medievales”. Seaver añadió que los manuscritos están “llenos de voces humanas, humor, frustración y resiliencia”, lo que permite comprender mejor la complejidad emocional y social de los religiosos de la época.

Los manuscritos, originarios de Irlanda del Norte, fueron trasladados a la Abadía de San Galo en Suiza en el siglo IX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor humano y humorístico de los manuscritos, según el curador

Para Matthew Seaver, curador del National Museum of Ireland, la importancia de estos manuscritos radica en su capacidad para humanizar a los monjes medievales. Según explicó en declaraciones recogidas por Fox News, los garabatos y anotaciones “ofrecen una visión rara y muy real de la vida diaria y las personalidades de los monjes irlandeses medievales”.

Seaver destacó que estos textos están “llenos de voces humanas, humor, frustración y resiliencia”, lo que permite a los visitantes conectar con los sentimientos y preocupaciones de quienes vivieron hace más de un milenio. El curador también señaló que, aunque muchas de las bromas y juegos de palabras requieren conocimientos de irlandés antiguo para ser comprendidos en su totalidad, la esencia de las emociones y situaciones descritas resulta universal.

La exposición, según Seaver, invita a repensar la imagen tradicional de los monjes como figuras exclusivamente espirituales y a reconocer su humanidad en toda su complejidad.

La muestra incluye más de 100 objetos históricos, entre ellos manuscritos, un broche celta, una espada vikinga y un relicario de libros (National Museum of Ireland)

Objetos destacados: del broche celta a la espada vikinga

La muestra no se limita a los manuscritos. Entre los objetos más destacados figuran un broche del siglo VIII, una espada vikinga y el relicario de libros más antiguo y grande de Irlanda, conocido como el Lough Kinale Book Shrine. Estos artefactos, según detalló Fox News, complementan la narrativa de la exposición al ilustrar la riqueza material y simbólica de la Irlanda medieval.

El broche celta, ejemplo de la orfebrería de la época, y la espada vikinga, testimonio de los contactos y conflictos con los pueblos nórdicos, permiten contextualizar las preocupaciones expresadas en los manuscritos. El relicario de libros, por su parte, subraya la importancia que los monjes otorgaban a la conservación y protección de los textos sagrados y literarios.

El presidente del museo considera la muestra como la más significativa en décadas y destaca la conservación de piezas inéditas (National Museum of Ireland)

Una oportunidad histórica, según el presidente del Museo Nacional de Irlanda

El presidente del Museo Nacional de Irlanda, Cathal O’Donoghue, destacó la relevancia de la exposición en una declaración recogida por Fox News. O’Donoghue afirmó sentirse “honrado de recibir este préstamo significativo” y calificó la muestra como “la exhibición más significativa en décadas” para la institución de Kildare Street. Según él, la presentación de los manuscritos proporciona “un contexto único para la exhibición de artefactos de nuestra propia colección, muchos de los cuales han sido recientemente conservados y se muestran al público por primera vez”.

La exhibición “Words on the Wave: Ireland and St. Gallen in Early Medieval Europe” permanecerá abierta hasta el 24 de octubre en el National Museum of Ireland, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de descubrir, a través de manuscritos y objetos, el lado más humano y cotidiano de los monjes irlandeses medievales.