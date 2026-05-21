Harvey Milk y el día de furia en San Francisco: el juicio que indignó a una ciudad, el asesinato político y la chispa de una rebelión

Abril de 1977: Harvey Milk y George Moscone durante la firma de la ley de derechos de las personas homosexuales en el despacho del alcalde, también asesinado (AP/Archivo)

Si pudiera marcarse en el calendario uno de los grandes días de furia desatada en San Francisco, ese sería el 21 de mayo de 1979. Durante esa tarde, la ciudad en duelo se convirtió en un lugar dominado por la furia. Cuando el jurado anunció que Dan White, el ex supervisor municipal que había asesinado al alcalde George Moscone y al activista Harvey Milk dentro del Ayuntamiento, recibiría apenas siete años y ocho meses de prisión, miles de personas sintieron que acababan de presenciar una humillación pública disfrazada de justicia. El fallo no solo reducía un doble asesinato premeditado a un simple caso de “homicidio voluntario”: para gran parte de la comunidad LGBT, significaba que la vida del activista Harvey Milk valía menos ante los tribunales por el hecho de ser homosexual.

La noticia atravesó el barrio Castro como una onda expansiva. Los bares dejaron de pasar música, las conversaciones se congelaron y la indignación se propagó de una esquina a otra. En las calles comenzaron a reunirse jóvenes, comerciantes, militantes, vecinos y parejas que apenas unos meses antes habían marchado en silencio sosteniendo velas tras el doble crimen. Esta vez no había espacio para el duelo contenido. El sistema judicial acababa de absolver moralmente a un hombre que había entrado armado al Ayuntamiento, asesinado a sangre fría al alcalde de la ciudad y luego había rematado a Milk con dos disparos en la cabeza.

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El horror se empañó de tristeza cuando se supo que Milk había imaginado que algo así podía ocurrirle. Días antes de morir dejó grabado un mensaje y pidió que se difundiera cuando ya no estuviera en este mundo. “Soy plenamente consciente de que una persona que defiende lo que yo defiendo se convierte en un blanco”, decía con calma. Luego lanzaba una frase que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos políticos del movimiento LGBT+: “Si una bala entra en mi cerebro, que destruya las puertas de todos los armarios”. Aquella noche, mientras el humo comenzaba a elevarse sobre la casa de Gobierno de San Francisco y las patrullas policiales ardían frente a miles de manifestantes, las palabras de Milk parecían cumplirse frente a toda la ciudad.

Sean Penn interpreta los últimos ocho años de vida de Harvey Milk, centrándose en su activismo en el distrito de Castro de San Francisco y su histórica elección en la Junta de Supervisores en 1977.

La llegada de Harvey Milk y una ciudad en transformación

En 1972 y con 42 años, aparece Harvey Milk, nacido en Woodmere, una localidad ubicada en Long Island, Nueva York. No llegó como político profesional ni como figura del poder. Llegó después de una vida errante: oficial de la Marina, profesor, trabajador en distintos oficios, hombre que durante años aprendió a ocultar su identidad para poder sobrevivir. Como muchos de su generación, entendió desde temprano que ser homosexual en Estados Unidos podía significar perderlo todo.

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Cuando se instala definitivamente en la Bahía, la ciudad estaba en plena ebullición. El impacto reciente del “Verano del Amor” y el movimiento hippie de fines de los sesenta hicieron de San Francisco un imán cultural. Pero en los setenta también se gestó otra transformación silenciosa: la organización política de la comunidad LGBT+, que empieza a reclamar derechos en un país donde la homosexualidad sigue siendo delito en muchos estados.

Milk abrió una pequeña casa de fotografía en Castro, Castro Camera. El negocio no tardó en dejar de ser solo un negocio. Se convirtió en un punto de encuentro, un refugio, una especie de sede política informal donde vecinos, trabajadores y activistas hablan de todo: alquileres, despidos, miedo, deseo, futuro. Allí, Milk escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando hablaba, magnetizaba.

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Harvey posa delante de su negocio de cámaras en San Francisco, el 9 de noviembre de 1977 (AP/Archivo)

A mediados de los años setenta, gracias a este impulso, San Francisco experimentó una metamorfosis social total, marcada por la creciente visibilidad de la comunidad LGBT+ en el barrio de Castro. Este sector, antes relegado y marginado, comenzó a ganar de forma definitiva el espacio público, abriendo comercios, organizando actividades comunitarias y participando activamente en la vida política local.

El estilo de Harvey fue directo, sin distancia. Caminaba por el barrio, saludaba desconocidos, insistía en mirar a la gente a los ojos. Su frase se volvió parte del paisaje urbano: “Hola, soy Harvey Milk, y vengo a afiliarte”. No era una broma. Era una forma de construir poder desde abajo, persona por persona. Desde las bases... Poco a poco, lo que empezó como activismo comunitario se transformó en estructura política. Organizó a comerciantes homosexuales, apoyó huelgas y tejió alianzas con otros sectores excluidos. Entendió algo clave para su tiempo: que la visibilidad no era solo identidad, era estrategia.

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Harvey Milk durante el Desfile del Orgullo Gay (AP/Archivo)

Del poder local a la tensión política

El salto de Harvey Milk a la política institucional no fue inmediato ni cómodo. En 1973 se presentó por primera vez a la Junta de Supervisores de San Francisco y pierde. Pero algo cambió después de esa campaña: ya no era solo un activista del barrio Castro, sino una figura reconocible en toda la ciudad. Su forma de hablar, directa y cercana, rompía con el tono frío de la política tradicional.

Volvía a intentarlo una y otra vez. Perdía, pero su imagen crecía cada vez más. En 1975 compitió nuevamente para la Junta de Supervisores y en 1976 buscó un lugar en la Asamblea Estatal de California. Aunque volvió a perder, ya era una presencia constante en la vida pública de San Francisco. Cada derrota le daba más visibilidad, más red de apoyo y más legitimidad entre quienes se sentían fuera del sistema.

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El punto de quiebre llegó en noviembre de 1977. San Francisco eligió una nueva Junta de Supervisores bajo un sistema de votación por distritos, y Harvey Milk logró finalmente su banca. Se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para un cargo público relevante en una gran ciudad estadounidense. No era solo una victoria personal: era un precedente histórico.

Harvey Milk en su negocio Castro Camera, un espacio clave para el activismo y la comunidad LGBT+, en el barrio Castro de San Francisco en los años setenta. "Salvemos nuestros derechos humanos", pide el texto de la taza (AP/Archivo)

En el gobierno local encontró un aliado clave: el alcalde George Moscone. Moscone representaba una visión progresista de la ciudad, una administración que intentaba abrir el gobierno a comunidades históricamente excluidas. Entre ambos se formó una alianza política rápida y funcional. No era simbólica sino operativa. Juntos impulsaron medidas concretas, como la histórica ordenanza municipal que prohibía la discriminación por orientación sexual en el empleo y la vivienda.

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Mientras gestionaban la ciudad, debían enfrentar la avanzada de la Proposición 6, un proyecto de ley conservador que buscaba expulsar a los docentes homosexuales de las escuelas públicas de California. Milk recorría el estado defendiendo la igualdad con discursos que apelaban a la vida cotidiana, no a la teoría, y la iniciativa era derrotada en las urnas el 7 de noviembre de 1978.

El avance generó una reacción inmediata. En el mismo Ayuntamiento convivían visiones irreconciliables. Entre ellas, la de Dan White, ex policía y ex bombero, un supervisor electo que representaba al sector más conservador y católico de la ciudad. Sus choques con Milk eran constantes, tanto en lo político como en lo personal. La tensión dejó de ser solo ideológica: se volvió institucional.

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Apenas tres días después de la derrota de la Proposición 6, el 10 de noviembre de 1978, Dan White renunció sorpresivamente a su cargo, alegando dificultades económicas. Pese a eso, pocos días después, presionado por sectores que lo apoyaban, intentó recuperar su puesto en la Junta. Milk y otros supervisores se opusieron firmemente a su reingreso, y el alcalde Moscone evaluó reemplazarlo por una figura alineada con el giro progresista del gobierno. White interpretó este freno político como una exclusión deliberada y una humillación personal. La relación institucional quedó rota, transformando la disputa ideológica en un profundo resentimiento personal.

Dan White, ex supervisor municipal de San Francisco, fue condenado a siete años y ocho meses de prisión por el asesinato de George Moscone y Harvey Milk en 1979 (Dominio Público)

El punto de quiebre y los crímenes

La mañana del 27 de noviembre de 1978, San Francisco amaneció con una tensión que nadie terminaba de entender del todo. En el Ayuntamiento se preparaba un anuncio político importante: el alcalde George Moscone iba a comunicar quién reemplazaría a Dan White en la Junta de Supervisores. White, enterado del movimiento, interpretó ese paso como una decisión en su contra y una humillación pública.

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Esa mañana, White llegó al edificio con un revólver calibre .38 y municiones extra. No entró por las puertas principales; para evitar a los periodistas y posibles testigos, accedió al interior a través de una ventana abierta en la planta baja. El contexto de la época ayuda a entender el clima: a diferencia de lo que se creería después, la casa de Gobierno de San Francisco no tenía en ese tiempo detectores de metales ni controles estrictos de ingreso. El edificio funcionaba con normalidad mientras White recorría los pasillos con el arma oculta.

Primero buscó al alcalde Moscone. La reunión ocurrió en su despacho privado, en un ambiente que rápidamente se volvió tenso. Lo que comenzó como un reclamo político terminó en un crimen a sangre fría: White le disparó en el pecho y, una vez que Moscone cayó al suelo, se inclinó para rematarlo con dos tiros en la cabeza. Recargó el arma, recorrió el edificio hacia la zona donde trabajaban los supervisores. Allí, Harvey Milk estaba hablando con otras personas cuando White lo interceptó. Le pidió hablar en privado. Milk aceptó. Ambos entraron a una oficina cerrada.

Lo que ocurrió dentro no fue visto directamente por testigos, pero la reconstrucción forense confirmó la brutalidad del ataque: White acribilló a Harvey Milk de tres balazos. Hizo lo mismo que con el alcalde: se paró sobre él para dispararle dos tiros a quemarropa en el cráneo. Harvey Milk murió dentro del Ayuntamiento, en el mismo edificio donde había construido su carrera política y desde donde había defendido la visibilidad de su comunidad. La noticia se propagó en cuestión de minutos.

La alcaldesa interina Dianne Feinstein, junto al jefe de policía Charles Gain, confirma los crímenes ante más de 25.000 personas reunidas frente al Ayuntamiento de San Francisco, el 28 de noviembre de 1978 (AP)

Dianne Feinstein, entonces presidenta de la Junta de Supervisores y quien encontró el cuerpo ensangrentado de Milk, fue la primera en intentar contener la crisis desatada. Cuando la información se confirmó, fue la encargada de hablar ante una horda de micrófonos. Su anuncio oficial conmocionó al mundo entero al confirmar que el alcalde y el supervisor habían sido asesinados, revelando además un dato que heló la sangre de los cronistas: el sospechoso era el propio exsupervisor Dan White.

La reacción de la comunidad fue un silencio sepulcral. San Francisco se detuvo. Horas después, ese silencio se transformó en una marcha espontánea y conmovedora. Decenas de miles de personas caminaron en penumbras desde el barrio de Castro hacia el Ayuntamiento con velas encendidas. No había consignas ni gritos, al principio, solo un duelo comunitario y profundo.

El crimen no solo eliminó a dos figuras políticas fundamentales de la vida política y pública; rompió la ilusión de seguridad dentro de la ciudad y dejó abierta una pregunta amarga entre quienes marchaban esa noche: qué significaban ahora el poder, la justicia y la protección en una sociedad que acababa de ver cómo ejecutaban a sus líderes dentro de la propia casa de gobierno.

Miles de personas participaron en una marcha silenciosa con velas desde el barrio Castro hasta el Ayuntamiento de San Francisco, en homenaje a George Moscone y Harvey Milk tras su asesinato en 1978

El juicio, la sentencia y la “Noche Blanca”

El proceso judicial contra Dan White comenzó en un clima de enorme tensión pública. No se discutía solo un crimen: se debatía el sentido mismo de la justicia en San Francisco. La acusación sostuvo que se trataba de un doble homicidio premeditado, cometido dentro del propio Ayuntamiento, con planificación previa y plena conciencia.

Sin embargo, la balanza empezó a inclinarse a favor del asesino mucho antes de los alegatos. Durante la selección del jurado, la defensa logró excluir de manera sistemática a cualquier ciudadano afroamericano, de origen asiático o marcadamente progresista, y blindó el tribunal contra cualquier persona abiertamente homosexual. El resultado fue un jurado compuesto en su totalidad por ciudadanos blancos, católicos y conservadores, un bloque social propenso a empatizar con el perfil de White —ex policía y ex bombero— y a mirar con profunda desconfianza el avance de los derechos civiles.

En el juicio, la estrategia de la defensa cambió el eje del caso al recurrir a la “capacidad disminuida” (diminished capacity), argumentando que White sufría una depresión severa que le impedía premeditar sus actos. Para respaldar este argumento, los psiquiatras señalaron que el acusado —antes atleta— había abandonado sus hábitos saludables y comenzó a consumir compulsivamente comida chatarra, gaseosas y tortitas Twinkies, alegando este cambio como un síntoma de su trastorno emocional. La prensa ironizó con este detalle e inventó el término “defensa del Twinkie”, creando el mito popular de que White fue exculpado por una simple subida de azúcar, cuando en realidad esas golosinas solo se mencionaron como indicio de su deterioro mental.

Manifestantes se congregan en las escaleras del Ayuntamiento de San Francisco el 21 de mayo de 1979, tras conocerse la controvertida sentencia que declaró a Dan White culpable de homicidio voluntario por la muerte del alcalde George Moscone y del supervisor Harvey Milk (AP/Archivo)

El veredicto llegó el 21 de mayo de 1979 y cayó como una provocación directa: el jurado aceptó el atenuante psicológico y declaró a White culpable de homicidio voluntario, esquivando la figura de asesinato en primer grado. La condena fue de apenas siete años y ocho meses de prisión.

La noticia impactó de lleno en una coincidencia temporal dolorosa. Al día siguiente, el 22 de mayo, Harvey hubiera cumplido 49 años, y la comunidad de Castro se estaba organizando originalmente para homenajearlo. En lugar de una celebración, el barrio se topó de frente con la impunidad institucional.

Esa misma tarde, la frustración acumulada estalló. Miles de personas marcharon desde el barrio de Castro hacia el centro cívico. Al llegar al Ayuntamiento, la protesta pacífica se desbordó a causa de la furia contenida y al considerar el fallo como una completa burla: los manifestantes rompieron vitrales, levantaron barricadas e incendiaron una docena de patrullas policiales. Ese hecho quedó en la historia como los Disturbios de la Noche Blanca. La respuesta policial no se limitó, claro, a contener los desmanes; de madrugada, escuadrones con las placas de identificación cubiertas marcharon hacia el barrio de Castro, asaltando bares gay y desatando una brutal cacería de venganza contra personas inocentes.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante la "Noche Blanca", los disturbios en el Ayuntamiento de San Francisco. La indignación estalló al comunicarse la baja condena por el doble asesinato

Las consecuencias transformaron el mapa político y judicial del país. La indignación generalizada obligó a la Legislatura de California a abolir definitivamente la defensa por capacidad disminuida en 1982. Dan White, por su parte, fue liberado tras cumplir cinco años de prisión efectiva bajo estrictas medidas de seguridad; incapaz de soportar el desprecio público y sumido en el aislamiento, se suicidó el 21 de octubre de 1985.

Harvey Milk, en cambio, fue convertido en un símbolo mundial de los derechos humanos. Aquella cinta, que luego se sintió como premonitoria, dejó de ser una despedida melancólica para sus seguidores. Por le contrario, se transformó en el grito de guerra y dignidad de una generación que descubrió en la furia de esa noche que el silencio ya no era una opción.