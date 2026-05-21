Aislamiento, control psicológico y obediencia: las sectas que inspiraron una serie y operan a plena luz del día en Reino Unido

La Comunidad de lo Divino te da la bienvenida. Aprende cuál es tu lugar.(Netflix)

Entre 1.500 y 2.000 sectas operarían actualmente en el Reino Unido, muchas de ellas sin restricciones legales y a plena luz del día, según una estimación no oficial difundida por BBC Radio 4 en el programa File on 4: Am I in a Cult?. Ese dato aparece en los primeros segundos de Unchosen (Los no elegidos), la nueva serie de Netflix sobre una secta cristiana fundamentalista ficticia que busca retratar dinámicas que, según expertos, son reales y van en aumento.

La serie, escrita por Julie Gearey, está protagonizada por Asa Butterfield, como Adam y Molly Windsor, como su esposa Rosie, quien se ve atraída por un nuevo y misterioso integrante de The Fellowship Of The Divine —La Hermandad de lo Divino—, que aparece tras un accidente de la pequeña, Grace, única hija del matrimonio. La llegada de este extraño, un “no elegido”, pronto revela una historia mucho más oscura.

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La advertencia aparece antes de que comience la trama: se trata de una ficción. Pero los datos que la acompañan son reales. “En el Reino Unido existen más de dos mil sectas. Algunas son comunidades cerradas. Pero muchas, como esta ficticia, viven a simple vista”, reza el mensaje en pantalla, palabras que la propia creadora de la serie, Julie Gearey reprodujo en una entrevista con Tudum.

Unchosen explora el funcionamiento de una secta cristiana fundamentalista ficticia basada en experiencias reales de exmiembros de cultos

La comunidad ficticia de Unchosen retrata una secta cristiana fundamentalista con estructura patriarcal estricta. Las mujeres son las que nutren; los maridos, a quienes les deben obediencia absoluta, los que proveen. Rosie puede salir, mezclarse entre la gente, pero tiene prohibido entablar amistad con quienes no sean “elegidos” como ella. La televisión está vedada, la música permitida es únicamente la del grupo y las redes sociales son descritas como una manifestación demoníaca. El pastor define el lugar como “un santuario a salvo de las tentaciones del mundo exterior”.

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Christopher Eccleston, quien encarna al siniestro Mr. Phillips, el líder de la secta, reveló en una entrevista con The Morning que una de las locaciones clave fue una antigua iglesia que perteneció a una secta real y hoy está abandonada. “Así que fuimos allí, la regeneramos y fue muy parecido al teatro”, dijo el actor.

Las fuentes reales detrás de la ficción

Gearey no construyó el universo de Unchosen desde la imaginación.

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Jim Loach, director de la serie, contó en una entrevista con The Independent que le atrajo la autenticidad de las historias, que se basan en una investigación de Gearey. ”Ella creció en una zona del sur de Inglaterra donde algunos compañeros de colegio volvían a casa con padres que pertenecían a sectas”, relató. Para crear la ficción, según Netflix Tudum, la autora se puso en contacto con exmiembros de sectas a través de foros online y redes sociales, y habló con ellos sobre sus experiencias para dar forma a los personajes y las tramas.

Asa Butterfield en 'Los no elegidos' en el rol de Adam, quien busca alcanzar el liderazgo (Netflix)

El proceso requirió ganarse su confianza y garantizar el anonimato. “Lo que descubrimos fue que muchos de ellos estaban traumatizados. Era importante tranquilizarlos lo más posible y asegurarles, en primer lugar, que nadie que viera el programa podría reconocerlos jamás”, explicó y agregó que también buscaron reflejar “de la forma más fiel posible” la experiencia emocional de haber pertenecido a uno de estos grupos.

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Según Esquire, The Sunday Times afirmó que la serie “toma elementos de los Plymouth Brethren y otros grupos ultraconservadores” como inspiración. También detalla que Asa Butterfield realizó su propia investigación, y que vio un documental de la BBC sobre los Bruderhof, una comunidad cristiana radical con fuertes restricciones tecnológicas, y donde los miembros ponen en común cualquier ingreso laboral.

Butterfield también vio documentales sobre los Hermanos de Plymouth, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS) y la serie documental de Netflix Keep Sweet: Pray and Obey (Sé dócil: Oración y obediencia), sobre el líder de la FLDS, Warren Jeffs, un delincuente sexual infantil condenado cuyos seguidores, como muestra el documental, siguen sin estar dispuestos a renunciar a él como profeta.

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"Sé dócil: Oración y obediencia", narra la historia del líder del culto Warren Jeffs (Netflix)

Los Bruderhof: ni ricos ni pobres

Fundado en Alemania en 1920 como movimiento pacifista, el Bruderhof —cuyo nombre significa “Lugar de hermanos”— huyó del nazismo hacia Inglaterra en 1936 y más tarde se instaló en Paraguay para evitar la incorporación de ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy tiene dos comunas en Inglaterra, cada una con unas 300 personas, y presencia en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Australia.

Al ingresar, sus miembros entregan todas sus posesiones, que no les son devueltas si abandonan la comunidad. No reciben sueldos ni asignaciones personales: todos los ingresos se destinan al grupo, que provee comida, ropa y vivienda. El trabajo es considerado una forma de adoración y no existen jerarquías entre las distintas tareas. El objetivo declarado es que “no haya ricos ni pobres” entre sus integrantes.

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La BBC entrevistó a varios ex miembros que ocultaron su identidad por temor a perder el contacto con familiares. Uno de los cuestionamientos comunes apunta al trato hacia la mujer: los hombres visten pantalón y camisa, mientras que las mujeres cubren su cabello con un pañuelo y usan ropa modesta y holgada, que no deja ver sus formas. Rachel, una exmiembro de veintitantos años, dijo que era “un mundo totalmente de hombres” donde las mujeres debían enfocarse en cocinar, limpiar y cuidar a los hijos.

Varios exmiembros relataron castigos por mantener relaciones sentimentales durante la adolescencia. Clare contó que fue sometida a una “humillación pública” tras ser sorprendida con un novio en la adolescencia, en la década del 2000. Sus “delitos” fueron leídos en voz alta frente a 200 adultos. “Es sencillamente brutal. La gente se va poniendo de pie uno a uno y te condenan. La vergüenza en el rostro de los miembros de tu familia —eso te persigue para siempre”, declaró.

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Los Plymouth Brethren y la FLDS

La Iglesia Cristiana de los Hermanos de Plymouth (PBCC) fue fundada hace aproximadamente 200 años por John Nelson Darby, uno de los pensadores protestantes más influyentes del siglo XIX. Según la comunidad, hoy cuenta con más de 55.000 miembros distribuidos en Australia, Nueva Zelanda, Europa, América del Norte y del Sur, el Caribe y el Reino Unido. Sus integrantes gestionan negocios, compran casas y pagan impuestos, pero se rigen por la Biblia como guía absoluta e infalible.

La serie aborda el mundo de grupos religiosos en Reino Unido con prácticas extremas

La FLDS, por su parte, es la denominación mormona polígama conocida por su estructura patriarcal, su aislamiento y sus prácticas extremas. Al igual que el grupo ficticio de Unchosen, sus mujeres deben obediencia a los hombres y desconfían de los que no pertenecen a su grupo. Unchosen se estrenó en Netflix apenas unos días después de que la docuserie Confía en mí: el falso profeta, que lleva a los espectadores al interior de la comunidad de la FLDS, situada en la frontera de Arizona y Utah.

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Universal Medicine: un tribunal australiano, una sede en Somerset

El Podcast de File on 4: ¿Estoy en una secta?, de la cadena BBC, emitido en noviembre de 2021 investigó a fondo el fenómeno de las sectas en el Reino Unido. La periodista Rachel Stonehouse recorrió distintos puntos del país para documentar casos concretos de personas reclutadas por grupos sectarios, y consultó a especialistas sobre los vacíos legales que dificultan la protección de las víctimas.

El punto de partida del reportaje es Universal Medicine (UM), un grupo australiano de bienestar con sede europea en Tytherington, Somerset, conocida como “el Lighthouse”. En 2018, un tribunal civil australiano calificó a su líder, Serge Benhayon —ex entrenador de tenis en bancarrota— como charlatán, y a la organización como “socialmente dañina”. El fallo describió denuncias de manipulación sexual de miembros, afirmaciones médicas fraudulentas y presión para que los seguidores cortaran vínculos con familiares que no quisieran unirse al grupo.

Las creencias de UM giran en torno a la eliminación de la energía “pránica” —considerada negativa— mediante restricciones alimentarias y prácticas como revolver los platos en sentido antihorario. Una ex empleada de la cafetería del Lighthouse, identificada como Linda, describió el ambiente interno: “Mi jefa entró corriendo en la sala y dijo: ‘No le habrás puesto canela esta vez, ¿verdad?’... y dijo: ‘Serge dice que ya no podemos tener canela, es pránica’.”

La disputa por una niña criada dentro del grupo

El caso más extenso del reportaje involucra a un padre identificado como Graham, quien pasó cinco años y destinó más de 60.000 libras esterlinas en litigios para recuperar a su hija Lara, llevada desde pequeña a reuniones de UM por su madre. Graham describió cómo la niña había incorporado las creencias del grupo: “Empecé a remover la mezcla para panqueques y Lara me agarraba la mano, se veía muy ansiosa y me decía que debía remover en sentido antihorario y no horario, lo cual es un tema común entre quienes creen en UM. Lo que Lara pensaba que podría pasarme si no removía la mezcla en sentido antihorario era que podría morir de una muerte miserable. Hablaba de mi familia, diciendo que no reencarnarían porque comen gluten y, aún más sorprendente, de algún modo Lara había aprendido que comer gluten e incluso yogur de soja le haría un agujero en el estómago y no podría tener hijos. Y veía todo como mi culpa”.

La niña también se había vuelto violenta y le atribuía a su padre la responsabilidad de todos sus problemas: “La gran noticia fue cuando ella dijo: ‘No soy amor, soy el amor de Serge’, y comencé a darme cuenta que veía a Serge como su figura paterna y no a mí.”

El tribunal ordenó finalmente que Lara viviera con Graham, bajo la condición de que la madre cortara todo vínculo con UM de forma inmediata y definitiva. Al no cumplirlo, perdió la custodia. Dieciocho meses después de la sentencia, la abuela de Lara señaló que la recuperación avanzaba con lentitud: “Solo en las últimas semanas dejó que la toque, la acaricie o me acerque para abrazarla.”

Molly Windsor en una imagen de 'Los no elegidos' (Netflix)

Serge Benhayon, uruguayo-australiano, nacido en 1964, negó haber cometido delito alguno, según un artículo de la BBC. Afirmó no dirigir una secta y ser víctima de una persecución mediática.

Shincheonji: reclutamiento encubierto en campus universitarios

El reportaje también aborda el caso de Shincheonji, una iglesia surcoreana cuyo líder, Lee Man-hee, fue declarado culpable de malversación en Corea del Sur. El programa documentó testimonios de dos estudiantes universitarias reclutadas por el grupo en Manchester y Londres.

Jess, estudiante de fisioterapia en la Universidad de Salford, fue abordada en el campus en 2019 bajo el nombre encubierto “Coffee With God”. Recién había perdido a su papá y buscaba respuestas. Solo tres meses después de comenzar el curso bíblico, en una sala de la institución después de hora, le revelaron que se trataba de Shincheonji.

La Universidad de Salford dice que no tenía idea de que Shincheonji realizaba sesiones en el campus. Y aunque cueste creerlo, el único curso universitario sobre sectas en el Reino Unido se imparte ahí mismo, en el mismo edificio donde Jess asistía a las reuniones bíblicas. El profesor Rod Dubrow-Marshall, quien dirige el curso dijo: “Es realmente importante reconocer que cualquiera puede ser reclutado por una secta”.

Este movimiento, con base en Corea del Sur, pero con miembros en todo el mundo, realmente cree que estamos en el fin de los tiempos. Jess describió el nivel de control al que fue sometida: “Debías rendir cuentas con tu líder de todo lo que hacías desde que te levantabas hasta la noche.” La presión la llevó a descuidar sus estudios.

Elizabeth, otra estudiante, fue contactada a través de Instagram. Reprobó el año universitario como consecuencia directa de su participación en el grupo y, tras salir, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Tuve muchos ataques de pánico, no podía salir de casa. Cuando lo hacía, era solo de noche”, relató.

Shincheonji rechazó todas las acusaciones. Negó ejercer control sobre sus miembros, lavar el cerebro, reclutar de forma engañosa o alentar el ocultamiento de la membresía ante familiares. Afirmó que la membresía es voluntaria y que sus creencias están disponibles públicamente.

Un vacío legal que limita la acción del Estado

Graham Baldwin, director de Catalyst —una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento, apoyo legal y terapia a personas que han abandonado sectas y nuevos movimientos religiosos, así como a sus familiares—, estimó que en el Reino Unido operan entre 1.500 y 2.000 grupos de este tipo, con un aumento sostenido en los últimos años que atribuyó a la expansión de Internet y al período de confinamiento por la pandemia: “Antes había que conocer físicamente a un reclutador para entrar a un grupo. Ahora podés hacerlo online.”

La Dra. Alexandra Stein, académica especializada en comportamiento sectario, definió las características comunes de estos grupos: liderazgo carismático y autoritario, estructura jerárquica aislante, sistema de creencias absoluto y técnicas de manipulación que alternan el miedo con muestras de afecto. Subrayó que la legislación vigente no contempla el abuso sectario como figura legal específica.

Una encuesta del Family Survival Trust que consultó a 105 personas reveló que el 96% no pudo obtener protección policial. La abogada Kathleen Hallisey propuso ampliar la legislación británica sobre control coercitivo —que hoy solo cubre relaciones íntimas o familiares— para que también contemple contextos grupales: “Si se elimina el requisito de relación íntima de la actual ley de control coercitivo, o se añade a esa ley, podría abarcar las situaciones de las que hablamos.”

El marco legal y la alerta de los expertos

En el Reino Unido y en Estados Unidos, pertenecer a una secta o liderarla es legal. Lo que se sanciona son las conductas asociadas: el fraude, el encarcelamiento ilegal o el acoso. En la Argentina, en cambio, se exige inscripción en el Registro de Cultos para obtener reconocimiento legal. En los tres países, la legislación apunta a sancionar conductas ilegales dentro de los grupos, no las creencias religiosas en sí mismas.

La ONG británica Family Survival Trust (FST), que investiga cultos abusivos, identificó más de un centenar de grupos en el Reino Unido y recogió testimonios de exmiembros que denunciaron abusos psicológicos, sexuales y explotación. La organización alerta sobre una “epidemia oculta”: muchas comunidades funcionan como iglesias o asociaciones legales, lo que dificulta clasificarlas como sectas.

La exmiembro y académica Dra. Alexandra Stein explicó a File on 4 que en estos grupos surge una “dinámica de miedo y amor” que vuelve a los seguidores “controlables y explotables”. Esos mensajes, que Stein equipara a un “lavado de cerebro”, llevan a los miembros a percibir la vida exterior como peligrosa y a aislarse de familiares y amigos. En otra investigación de BBC Radio 4, A Very British Cult, Stein advirtió que las sectas no siempre funcionan en comunidades aisladas, sino también “a simple vista”, dentro de barrios y entornos cotidianos.