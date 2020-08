Respecto del día del crimen, ella relató en sus memorias: “No sé porque mis tíos y mis abuelos se empeñaron en que debíamos ver los cuerpos de mis padres. Yo me encontraba en estado de shock y era incapaz de reaccionar. Pero no hay un solo instante, en todos estos años, en que no me haya arrepentido de subir aquellas escaleras. El olor a sangre jamás he podido olvidarlo. Ese olor aterrador que todavía me persigue. Primero vi a mi padre. Tenía la cara hinchada. No podía acercarme a él ni tocarle. Creía que me iba a desmayar. Después me llevaron a ver a mi madre, que tenía un labio roto y parecía dormida. Al cabo de unas semanas, un día, pensando en Rafi, me vino a la cabeza una discusión muy fuerte que habíamos tenido cuando estábamos casados. Discutíamos con frecuencia y, casi siempre, por el mismo tema: si estábamos mal económicamente era por culpa de mis padres. Llegó un momento en que me dijo: ‘Tengo un plan preparado y voy a cargarme a tu familia'”.