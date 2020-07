La novia tenía un peinado con dos rodetes como el de la princesa Leia, y no usó el clásico vestido blanco sino un conjunto amarillo de pantalones tipo palazzo y corset. El novio escogió unos brillantes zapatos dorados, con anteojos haciendo juego, y una corbata amarilla. Llevaba su barba afeitada en franjas cuando le preguntó a la novia: “Te quedarás conmigo hasta que arda la última estrella de la galaxia y aún después de eso? Amanda Marie Knox ¿te casarás conmigo?”. La novia dijo “sí”. Sin embargo, ella que lo sube todo a Instagram no posteó ni una sola foto de su particular casamiento en la red. En cambio, subió un texto donde explicaba que no lo hacía porque no quería darle el gusto a los tabloides y medios sensacionalistas y que lucraran con su nueva vida.