May le dijo a la prensa: “Christa Pike quería un sacrificio humano y mi hija fue la elegida. Creo que deberían sacarle un molde al hueso, pero dármelo para poder enterrarla”. Hasta tanto, en su casa de Florida, May guarda la urna con los restos parciales cremados de Colleen. “Durante muchos años, desde Tennessee, me han ido mandando por correo diferentes cajas con partes de ella” , explicó el horror que vive al Usa Today. Un doloroso rompecabezas que May todavía no ha podido ensamblar. Solo pretende un entierro digno y apropiado para su amada hija.