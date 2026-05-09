Historias

“¡Sáquenme de aquí!“: el caso del adolescente afroamericano que sobrevivió a la silla eléctrica y desató un debate histórico

En 1947, Willie Francis, acusado de homicidio volvió a enfrentarse a la muerte tras sobrevivir a una ejecución fallida. Su historia puso en jaque a la Corte Suprema de Estados Unidos. Entre errores técnicos, racismo estructural y debates constitucionales, la causa expuso las tensiones más profundas del sistema judicial. El episodio quedó como uno de los más discutidos en la historia legal de ese país

Guardar
Google icon
Willie Francis tenía 17 años cuando sobrevivió a una ejecución fallida en Luisiana: un año después, el Estado lo llevó nuevamente a la silla eléctrica (AP)
Willie Francis tenía 17 años cuando sobrevivió a una ejecución fallida en Luisiana: un año después, el Estado lo llevó nuevamente a la silla eléctrica (AP)

En la madrugada del 9 de mayo de 1947, en una prisión estatal de Luisiana, un joven de 18 años volvió a sentarse en una silla eléctrica. No era la primera vez. Un año antes, su cuerpo había soportado una descarga que no logró matarlo. Había gritado, suplicado y sobrevivido. Su nombre era Willie Francis, y su caso se convertiría en uno de los episodios más inquietantes de la historia judicial de Estados Unidos.

La pregunta que atravesaba aquel momento era tan simple como brutal: ¿puede el Estado intentar matar a alguien dos veces?

PUBLICIDAD

Un joven en el sur profundo

Willie Francis nació el 12 de enero de 1929 en St. Martinville, una pequeña localidad rural del estado de Luisiana con una superficie total de 8.28 km², en pleno sur segregado. Era hijo de una familia afroamericana pobre, en una época en la que las leyes de Jim Crow –promulgadas a fines del siglo XIX por las legislaturas estatales sureñas que propugnaban la segregación racial aplicada a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos- estructuraban la vida cotidiana y limitaban las oportunidades de la población negra.

Su padre, según registros judiciales y reconstrucciones posteriores, trabajaba en empleos ocasionales vinculados al campo y tareas manuales, mientras que su madre sostenía el hogar en condiciones de extrema precariedad. La familia vivía en una comunidad atravesada por la segregación racial, donde las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes negros eran limitadas desde el inicio.

PUBLICIDAD

Vecinos de St. Martinville, entrevistados años más tarde en investigaciones académicas, describieron a Willie como un chico “callado, respetuoso, pero con pocas perspectivas”. Algunos testimonios lo ubican ayudando en tareas rurales y otros lo recuerdan deambulando por el pueblo, sin una rutina estable.

Su escolarización fue irregular. Como muchos adolescentes de su entorno, alternaba la asistencia a la escuela con trabajos informales. No hay registros de una carrera delictiva previa significativa, lo que refuerza la idea de que su ingreso al sistema penal fue abrupto y definitivo.

El crimen y la condena

En noviembre de 1944, cuando tenía 15 años, Francis fue arrestado acusado del asesinato de Andrew Thomas, un farmacéutico blanco de 53 años. El caso avanzó con rapidez. Fue detenido en Texas, donde había huido, y extraditado a Luisiana. Durante su arresto, confesó el crimen, aunque años más tarde esa confesión sería puesta en duda por especialistas en derecho penal, quienes señalaron las condiciones de presión en las que se obtenían declaraciones de jóvenes afroamericanos en el sur estadounidense de la época.

Willie Francis
Willie Francis imploró por su vida sentado en una silla eléctrica descompuesta, que no podía matarlo

El juicio se realizó en 1945. Fue breve. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos -como resultaba habitual en el contexto de segregación- lo encontró culpable. La sentencia fue la pena de muerte.

Abogados y académicos que estudiaron y analizaron el caso con posterioridad destacaron que el proceso careció de garantías básicas: defensa limitada, escasa posibilidad de apelación efectiva y un contexto social profundamente desigual.

La primera ejecución: mayo de 1946

El 3 de mayo de 1946, Willie Francis fue llevado a la silla eléctrica en la parroquia de St. Martin. Tenía 17 años. La ejecución debía ser un procedimiento técnico y preciso. No lo fue. La silla eléctrica -llamada “Gruesome Gertie”, utilizada para 87 ejecuciones entre 1941 y 1991 y actualmente expuesta en el Museo de la Prisión de Angola- había sido trasladada desde otra cárcel y montada de forma improvisada. Investigaciones posteriores establecieron que el equipo fue mal conectado. Un guardia penitenciario, presuntamente bajo efectos del alcohol, participó en la instalación.

Cuando se activó la corriente, el resultado fue caótico. La descarga no fue suficiente para matar. Francis comenzó a convulsionar violentamente. Sus gritos quedaron registrados en testimonios judiciales: “¡Nooo, me está matando! ¡Sáquenme de aquí! ¡Déjenme respirar!”.

Testigos -entre ellos funcionarios, periodistas y personal penitenciario- describieron una escena de horror. El joven permanecía consciente, sufriendo una descarga dolorosa pero no letal. Uno de ellos declaró años después: “Era evidente que algo estaba mal. Nadie sabía exactamente qué hacer”. Finalmente, la ejecución fue suspendida. Willie Francis sobrevivió.

El episodio generó una reacción inmediata en ciertos sectores. Aunque no provocó una ola masiva de protestas, sí despertó inquietud en ámbitos legales, religiosos y académicos. Algunos editoriales de la época hablaron de “Error técnico lamentable”. Otros comenzaron a plantear preguntas más profundas sobre la legitimidad del castigo.

Willie Francis
La silla eléctrica “Gruesome Gertie” fue instalada de manera improvisada: la descarga no mató a Willie Francis y convirtió la ejecución en una escena de horror

Organizaciones incipientes de defensa de derechos civiles observaron el caso con preocupación, aunque aún no tenían la fuerza que adquirirían en las décadas siguientes. Tras el fallido intento, sus abogados iniciaron una apelación histórica. El caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos como “Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, 329 U.S. 459”. El planteo fue contundente: someter a Francis a una segunda ejecución violaba la protección contra el doble castigo. La experiencia sufrida constituía una pena cruel e inusual.

El abogado defensor Bertrand DeBlanc -figura clave en el caso- argumentó que el Estado ya había ejercido su poder máximo sobre el cuerpo del condenado y había fallado. Repetir el procedimiento, sostenía, implicaba una forma de tortura. Expertos contemporáneos en derecho constitucional coinciden en que este argumento fue uno de los más avanzados de su tiempo. Introducía una dimensión psicológica y humana al análisis del castigo, más allá de lo puramente técnico.

El fallo dividido de la Corte Suprema

El 13 de enero de 1947, la Corte Suprema falló en contra de Francis por 5 votos contra 4. La mayoría sostuvo que el error había sido accidental, no intencional. Por lo tanto, repetir la ejecución no constituía un castigo adicional, sino la finalización de la sentencia original. El juez Stanley Reed escribió que la Constitución no prohíbe la repetición de una ejecución fallida si el primer intento no fue deliberadamente cruel.

Pero la disidencia fue contundente. El juez Felix Frankfurter, entre otros, advirtió que obligar a un ser humano a enfrentar nuevamente la muerte tras haber sufrido un intento fallido atentaba contra los principios más básicos de humanidad. Décadas después, juristas seguirían citando este caso como ejemplo de una interpretación restrictiva de los derechos constitucionales.

Willie Francis
En pleno sur segregado de los años 40, el caso expuso las desigualdades raciales del sistema judicial estadounidense. Un libro de Gilbert King sobre el tema

Así las cosas, entre mayo de 1946 y el mismo mes de 1947, Francis vivió en una condición casi inabarcable: sabía que había sobrevivido, pero también que el Estado volvería a intentarlo. Durante ese año, permaneció en la Penitenciaría Estatal de Luisiana. Testimonios de capellanes y guardias describen a un joven que alternaba momentos de angustia con otros de resignación. Rezaba con frecuencia y mantenía conversaciones sobre su destino. Un consejero espiritual declaró tiempo después que Francis “parecía aceptar lo inevitable, pero nunca dejó de temer el momento”.

La prensa comenzó a seguir el caso con mayor atención. Algunos medios lo presentaban como una anomalía jurídica. Otros, en cambio, sostenían la necesidad de cumplir la sentencia. La segunda ejecución ocurrió en la madrugada del 9 de mayo de 1947: Willie Francis fue nuevamente conducido a la silla eléctrica. Tenía 18 años.

Esta vez, todo fue revisado minuciosamente. No debía haber errores. El procedimiento se desarrolló en silencio. Los testigos describieron a un joven más sereno que un año antes. Cuando la corriente fue activada, el sistema funcionó correctamente. Murió a los pocos minutos.

Opinión pública, racismo y contexto

El caso no puede entenderse fuera del contexto del sur estadounidense de los años 40: segregación racial institucionalizada, jurados blancos en juicios contra acusados negros y escasa cobertura crítica en medios masivos. Si bien hubo voces disidentes, la mayoría de la opinión pública aceptó la ejecución como parte del sistema penal vigente. Sin embargo, en círculos académicos y legales, el caso comenzó a adquirir relevancia como precedente.

La mirada de los expertos dice que criminólogos y juristas modernos han revisitado el caso Willie Francis como un punto de inflexión. Algunos lo consideran un ejemplo de: negligencia estatal extrema, aplicación rígida del derecho sin consideración humanitaria e influencia del contexto racial en las decisiones judiciales. Otros destacan que el fallo de la Corte reflejaba los límites de su tiempo, más que una anomalía aislada.

Lo concreto es que el joven tenía 17 años cuando sobrevivió a la silla eléctrica y 18 cuando murió en ella. Su historia no es solo la de un crimen y un castigo. Es la de un sistema que se enfrentó a su propio error… y decidió continuar. La Corte Suprema respondió con una condena. El Estado cumplió la sentencia. Pero la pregunta sigue vigente: ¿qué ocurre cuando la justicia falla… y aun así insiste? En esa tensión -entre legalidad y humanidad- parece residir el verdadero legado de Willie Francis.

Temas Relacionados

Willie FrancisSilla eléctricaLuisiana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La caída de Murder Inc., el imperio de asesinos a sueldo que aterrorizó a Estados Unidos en la década de 1930

El 9 de mayo de 1941 comenzó el juicio que desmanteló a Murder, Inc., la red de sicarios que dominó Nueva York y dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado

La caída de Murder Inc., el imperio de asesinos a sueldo que aterrorizó a Estados Unidos en la década de 1930

“Mi sangre caerá sobre ustedes”: la trampa política detrás del secuestro y el asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas

A mediodía del lunes 9 de mayo de 1978 uno de los hombres más cercanos al ex primer ministro italiano recibió una llamada telefónica en la que le informaron dónde podía encontrar su cuerpo. El secuestro de Moro, ocurrido 55 días antes, tenía a Italia y al mundo en vilo. Los pedidos del Papa, la inflexibilidad de los políticos y las teorías conspirativas de un magnicidio que aún tiene puntos oscuros

“Mi sangre caerá sobre ustedes”: la trampa política detrás del secuestro y el asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas

La foto acertijo: ¿Quién es este joven que se hizo marine tras el 11-S y se convirtió en uno de los mejores actores de Hollywood?

Si había sido capaz de atravesar la exigencia del entrenamiento militar, también podía enfrentarse a una audición, pensó la futura estrella, que nunca había abandonado del todo el sueño de vivir de la actuación. Tenía el talento necesario y una disciplina férrea para lograrlo

La foto acertijo: ¿Quién es este joven que se hizo marine tras el 11-S y se convirtió en uno de los mejores actores de Hollywood?

De bebé prematuro y abandonado a genio de la física: la historia de Isaac Newton y el origen de las leyes del universo

El recorrido del científico más influyente de la modernidad comenzó entre carencias, rupturas familiares y un confinamiento forzado que se convirtió en el escenario de sus mayores descubrimientos

De bebé prematuro y abandonado a genio de la física: la historia de Isaac Newton y el origen de las leyes del universo

Una década de silencio, adicción y siete cuerpos ocultos: la historia de la mujer que asesinó a sus hijos y estremeció a Utah

La inspección de una vivienda en Pleasant Grove desencadenó una investigación que expuso años de aislamiento, consumo de drogas y embarazos mantenidos en absoluto secreto. El caso derivó en un fuerte debate sobre fallas en los sistemas de detección y contención social en Estados Unidos

Una década de silencio, adicción y siete cuerpos ocultos: la historia de la mujer que asesinó a sus hijos y estremeció a Utah

DEPORTES

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

La apasionada historia de amor del futbolista Dylan Gissi y Cinzia de Gran Hermano: del “fueguito” por Instagram al vínculo a distancia

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

La especial presencia de Marcelo Gallardo en el partido entre Banfield y San Martín de Tucumán por la Copa Argentina

Banfield venció por penales a San Martín de Tucumán y se clasificó a los octavos de la Copa Argentina: así está el cuadro

TELESHOW

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

El director Alberto Maci habla sobre su documental sobre China Zorrilla: “Era una mujer magnética, un don de Dios”

Wanda Nara palpita el estreno de su ficción vertical con Maxi López: “No veo la hora de que lo miren mis hijos”

Nació en Mendoza, tocó con Drexler y sueña a lo grande: quién es Gala Celia, la argentina que brilla con Ricardo Arjona

Traiko Pinuer, de Meta Guacha: “Me perdí cosas con mis hijos por llevar esta vida”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un ave del tamaño de un gorrión logra migrar 6.000 km de noche y volar 28 horas sin parar

Cómo un ave del tamaño de un gorrión logra migrar 6.000 km de noche y volar 28 horas sin parar

Presidente Asfura reafirma cooperación con EE.UU. en seguridad, inversión y desarrollo económico

Incendio de cisterna cargada con combustible deja cinco heridos en Honduras

Multinacionales piden ampliar a más de 10 años la estabilidad jurídica en Panamá

Gobierno dominicano mantiene precios de combustibles gracias a subsidio