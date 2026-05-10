La cultura incendiada: la “acción contra el espíritu antialemán” y la noche en que 20 mil libros ardieron en las calles de Berlín

La quema de libros en Berlín el 10 de mayo de 1933 simbolizó el inicio de la censura nazi y la destrucción del pensamiento crítico en Alemania (Archivo Nacional de College Park)

La lluvia caía sobre Berlín con una persistencia incómoda aquella noche del 10 de mayo de 1933. Las nubes bajas cubrían la ciudad y el barro comenzaba a mezclarse con el empedrado de la Plaza de la Ópera, frente al edificio de la Universidad Humboldt y muy cerca de la Staatsoper. Sin embargo, el mal tiempo no parecía alterar el ánimo de quienes se habían congregado allí. Miles de estudiantes universitarios marchaban en columnas perfectamente organizadas mientras cargaban pilas de libros arrebatados de bibliotecas públicas, institutos, librerías y depósitos universitarios.

Avanzaban con antorchas, brazaletes rojos y consignas coreadas. Detrás de ellos se alineaban miembros de las SA -Organización paramilitar-, funcionarios del Partido Nazi, profesores, curiosos y periodistas. El objetivo de la ceremonia era simple y brutal: destruir públicamente aquello que el régimen consideraba incompatible con la nueva Alemania.

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La escena tenía una estética calculada. Había discursos, iluminación, símbolos, banderas y una precisa coordinación logística. Nada quedaba librado al azar. Lo que estaba ocurriendo no era un estallido espontáneo de fanatismo juvenil ni una reacción aislada contra determinados autores. Era una operación política concebida para enviar un mensaje a toda la sociedad alemana: el Estado nazi no sólo controlaría la política y la economía, sino también la memoria, el pensamiento, la educación y el lenguaje.

Aquella noche ardieron más de veinte mil libros escritos por autores judíos, marxistas, pacifistas, liberales, socialdemócratas y críticos del nacionalismo extremo. Entre los nombres condenados aparecían Karl Marx, Heinrich Heine, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Stefan Zweig, Jack London, Helen Keller, André Gide, Erich Kästner y decenas de intelectuales europeos y estadounidenses.

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Miles de estudiantes universitarios alemanes, apoyados por las SA y funcionarios nazis, organizaron la quema pública de más de veinte mil libros prohibidos (Archivo Nacional de College Park)

Alemania antes de la hoguera

Para comprender cómo se llegó a esa barbarie es necesario retroceder algunos meses. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler había sido nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Aunque el Partido Nazi había logrado un crecimiento impresionante durante los años anteriores, todavía existían sectores políticos que creían posible controlar a Hitler dentro del sistema institucional alemán. Fue un error monumental.

En cuestión de semanas, el nuevo gobierno comenzó a desmontar las estructuras democráticas. El incendio del Reichstag, ocurrido el 27 de febrero de 1933, sirvió como excusa para perseguir opositores y restringir libertades civiles. El Decreto del Incendio del Reichstag suspendió derechos fundamentales y permitió detenciones arbitrarias. Poco después, la llamada Ley Habilitante otorgó poderes extraordinarios al Ejecutivo y vació de contenido al Parlamento.

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Mientras la oposición política era perseguida, el régimen avanzaba sobre otro frente que consideraba igual de importante: la cultura. El nazismo la entendía la como un territorio estratégico. Hitler y Joseph Goebbels estaban convencidos de que el dominio político no podía consolidarse sin una transformación total del imaginario social alemán. Había que crear un nuevo ciudadano, un nuevo lenguaje y una nueva sensibilidad nacional.

La campaña Aktion wider den undeutschen Geist permitió la persecución de todo pensamiento incómodo para el régimen, extendiendo la censura a universidades y librerías (Archivo Nacional de College Park)

La batalla por representar a la juventud alemana

Las universidades alemanas atravesaban un proceso de radicalización política desde finales de los años veinte. La crisis económica, la inflación, el desempleo y el descrédito habían generado un clima propicio para el avance del nacionalismo extremo.

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Muchos estudiantes veían al nazismo como un movimiento capaz de restaurar el orgullo nacional perdido tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Las agrupaciones estudiantiles nacionalistas comenzaron a ganar espacio dentro de las universidades y a desplazar a organizaciones liberales o socialdemócratas.

Después de la llegada de Hitler al poder, distintas organizaciones juveniles compitieron por convertirse en interlocutores privilegiados del régimen. Querían demostrar disciplina, eficacia y fervor ideológico. El Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, entendió rápidamente el potencial político de ese movimiento estudiantil.

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Una de las primeras medidas del ministerio fue intervenir el Reichsleitung der Deutschen Studentenschaft, la estructura central de las asociaciones estudiantiles alemanas. Desde allí, el gobierno podía coordinar actividades universitarias, controlar el discurso político dentro de las facultades y transformar a los estudiantes en agentes activos de propaganda. No se trataba sólo de vigilar. El objetivo era movilizar. La juventud universitaria debía convertirse en un instrumento visible de la revolución nazi.

La imagen de bomberos alimentando el fuego con combustible en la Plaza de la Ópera subrayó la complicidad institucional en la purga intelectual del nazismo (Archivo Nacional de College Park)

“Acción contra el espíritu antialemán”

A comienzos de abril de 1933, la organización estudiantil controlada por los nazis lanzó oficialmente la campaña llamada Aktion wider den undeutschen Geist, traducida como “Acción contra el espíritu antialemán”. El nombre no era casual.

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El concepto de “espíritu antialemán” funcionaba como una categoría ambigua y elástica que permitía perseguir prácticamente cualquier pensamiento incómodo para el régimen. Bajo esa definición entraban autores judíos, marxistas, pacifistas, liberales, anarquistas, feministas, psicoanalistas y artistas modernos. La campaña tenía varias etapas claramente definidas.

La primera consistía en depurar las universidades. Profesores sospechosos de posiciones críticas eran hostigados, expulsados o forzados a renunciar. Muchos docentes judíos perdieron inmediatamente sus cargos en aplicación de la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, aprobada en abril de 1933.

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Luego venía la intervención de programas de estudio. Se revisaban bibliografías, se eliminaban autores considerados “nocivos” y se impulsaba una reinterpretación nacionalista de la historia alemana. Después comenzaba el decomiso sistemático de libros.

Brigadas de estudiantes recorrían bibliotecas universitarias y públicas confeccionando listas negras. Librerías y editoriales eran presionadas para retirar determinados títulos. En algunos casos, grupos organizados irrumpían directamente en depósitos y cargaban los ejemplares en camiones. La propaganda apelaba constantemente al lenguaje de la purificación. Los libros eran presentados como una infección. Quemarlos equivalía a limpiar el cuerpo de la nación.

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El fuego debía funcionar como espectáculo pedagógico. No alcanzaba con prohibir libros en silencio. Era necesario convertir la destrucción en una ceremonia emocional y colectiva. El régimen comprendía perfectamente el poder de las imágenes. Las fotografías de miles de jóvenes arrojando libros a una hoguera monumental servirían para demostrar que la nueva Alemania estaba naciendo entre llamas.

El Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, intervino asociaciones estudiantiles y coordinó la acción para transformar a los jóvenes en agentes de la revolución nazi (Archivo Nacional de College Park)

La noche del 10 de mayo

Las primeras columnas comenzaron a desplazarse entrada la tarde. Desde distintas facultades y sedes universitarias de Berlín, grupos de estudiantes marcharon hacia la Plaza de la Ópera llevando antorchas y carros repletos de libros confiscados. La lluvia complicó el operativo.

Los ejemplares acumulados en el centro de la plaza se mojaban rápidamente y la enorme pila de papel no lograba encenderse. Entonces intervinieron los bomberos, que rociaron los libros con combustible para facilitar la combustión. La imagen resultó profundamente simbólica. El mismo cuerpo encargado de apagar incendios colaboraba ahora en alimentar las llamas.

Cuando finalmente el fuego comenzó a crecer, una mezcla de humo, vapor y cenizas cubrió el lugar. Miles de personas observaban en silencio o vitoreaban. Las bandas tocaban música militar. Las antorchas iluminaban los rostros. Los estudiantes avanzaban hasta el borde de la hoguera y arrojaban libros mientras recitaban consignas. Poco antes de la medianoche apareció Joseph Goebbels. El ministro de Propaganda pronunció uno de los discursos más recordados de aquella noche. Exaltó el nacimiento de una nueva Alemania y afirmó que “la era del intelectualismo judío extremo ha terminado”.

La lista de escritores prohibidos revelaba el verdadero alcance ideológico de la persecución. No se trataba únicamente de autores marxistas. Entre los condenados había filósofos, novelistas, periodistas, científicos, dramaturgos y poetas de tradiciones muy diferentes. Karl Marx representaba el enemigo político central. Sigmund Freud simbolizaba un pensamiento considerado corrosivo para la moral nazi. Erich Maria Remarque era odiado por su novela “Sin novedad en el frente”, que describía el horror de la guerra y cuestionaba el militarismo. Heinrich Mann y Thomas Mann eran vistos como intelectuales liberales peligrosos. Bertolt Brecht representaba el teatro político de izquierda. Kurt Tucholsky había ridiculizado al nacionalismo alemán desde el periodismo satírico. También fueron quemados libros de autores extranjeros como Jack London, H. G. Wells y Ernest Hemingway.

La lógica de la censura era amplia y paranoica. Todo pensamiento independiente podía convertirse en sospechoso. El escritor Erich Kästner estuvo presente aquella noche en Berlín y observó cómo ardían sus propios libros. Años más tarde recordó la escena con una mezcla de estupor y tristeza. Escuchar su nombre pronunciado ante la multitud antes de que sus obras fueran arrojadas al fuego le produjo una sensación de irrealidad. Muchos intelectuales comprendieron entonces que Alemania estaba entrando en una etapa mucho más oscura de lo que incluso los críticos del nazismo habían imaginado.

Obras de autores como Karl Marx, Sigmund Freud, Heinrich Heine, Stefan Zweig y Bertolt Brecht fueron seleccionadas para ser destruidas por considerarse ajenas al espíritu nazi (Archivo Nacional de College Park)

Heinrich Heine y la profecía que regresó

Uno de los momentos más citados al hablar de la quema de libros remite a una frase escrita más de un siglo antes por el poeta Heinrich Heine. En su obra Almansor, publicada en 1821, Heine escribió: “Allí donde se queman libros, se termina quemando también a personas”. La frase adquirió una dimensión estremecedora después de 1933. Heine, además, era judío. Sus propios libros fueron arrojados al fuego aquella noche. Con el tiempo, la sentencia se transformó en una de las definiciones más precisas del vínculo entre censura y violencia política. La quema de libros no era un acto aislado de intolerancia cultural. Funcionaba como un anticipo. Primero se destruían ideas. Después se destruirían vidas.

Aunque la ceremonia de Berlín se convirtió en la más famosa, las quemas de libros ocurrieron simultáneamente en numerosas ciudades universitarias alemanas. Hubo actos similares en Múnich, Frankfurt, Bonn, Dresde, Hamburgo, Göttingen y otras localidades. En todos los casos se repetía una estructura parecida: marchas estudiantiles, discursos, antorchas y destrucción pública de libros. El objetivo era nacionalizar el gesto. La quema no debía verse como un episodio local, sino como una movilización colectiva de toda la juventud alemana. También existió una importante cantidad de docentes, rectores e intelectuales que acompañaron el proceso o guardaron silencio. Algunos lo hicieron por convicción ideológica. Otros por miedo.

Pocos años después, el régimen nazi avanzaría mucho más allá de la censura cultural. Persecuciones raciales, campos de concentración, deportaciones y exterminio convertirían a Europa en escenario del mayor crimen masivo del siglo XX.

El memorial "Biblioteca" en Berlín recuerda hoy el vacío cultural causado por el fanatismo, y advierte sobre la fragilidad de las democracias ante la intolerancia extrema (Archivo Nacional de College Park)

La plaza y el memorial

Décadas más tarde, en el mismo lugar donde ardieron miles de libros, Berlín construyó un memorial profundamente sobrio. Debajo de una placa de vidrio colocada sobre el suelo puede verse una habitación blanca vacía con estanterías sin libros. La obra, creada por el artista israelí Micha Ullman, lleva el nombre de “Biblioteca”. El vacío es deliberado. Representa aquello que fue arrancado de la cultura alemana. Los turistas suelen detenerse unos minutos, mirar hacia abajo y observar las estanterías desnudas.

Hoy, más de nueve décadas después, la quema de libros de Berlín continúa funcionando como una advertencia universal. No sólo sobre el nazismo. También sobre la fragilidad de las democracias y la facilidad con que una sociedad puede acostumbrarse a la intolerancia. Las dictaduras no nacen de un día para otro. Se construyen gradualmente. Necesitan enemigos culturales, convencer a una parte de la población de que ciertas voces merecen desaparecer.

El 10 de mayo de 1933 mostró la velocidad con que una nación culta, sofisticada y con enormes tradiciones intelectuales podía deslizarse hacia la persecución organizada. Alemania había producido algunos de los filósofos, músicos, científicos y escritores más influyentes de Europa. Sin embargo, en el corazón de Berlín, miles de estudiantes universitarios celebraban la destrucción deliberada del conocimiento. Esa contradicción sigue siendo una de las lecciones más inquietantes de la historia moderna. Porque demuestra que ninguna sociedad está completamente inmunizada contra el fanatismo.