¿Qué hacen un juez federal y varios policías en una pensión de pueblo a varias decenas de kilómetros de la ciudad de Córdoba? El hombre de traje gris habla con la mujer que está detrás del mostrador. Es amable pero firme. No levanta la voz, no sonríe. Le pregunta por Josef Schwammberger. La mujer simula no escuchar. “¿Cómo dice?”. Lo hace para ganar tiempo. El hombre no repite la pregunta. Ahora el tono se torna perentorio. “¿En qué habitación está?”. La mujer, sin mirarlos, les dice el número y, bajando la cabeza, señala la escalera. “Es en el primer piso”.