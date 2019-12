Así por ejemplo cantó Yellow Submarine o With a Little Help of my Friends en la que no teme entonar eso de “¿Qué harías si desentono al cantar?”. Pero era en las entrevistas y en las películas donde Ringo descollaba. Se mostró como el más simpático de los cuatro y como el que mejor se desenvolvía delante de las cámaras. Así en A Hard Day’s Night ganó el protagonismo. Él le sacó glamour a su actuación diciendo que aparecía más que los demás porque era el que lograba llegar más temprano a la filmación, pero que no hablaba en la película debido a la resaca que acarreaba al arribar al set y que no había chances de que se acordara la letra.