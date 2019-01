Entre Eleanor Rigby, Here, there and everywhere, For no one, Got to get you into my life o Tomorrow never knows, este tema era un recreo, un entretenimiento menor, sin mayores ambiciones. Revolver, con la tapa ilustrada por Klaus Voorman, es el momento en que los Beatles se consolidan como artistas de estudio. A partir de ese momento la experimentación, los descubrimientos cotidianos, el correr las fronteras de lo conocido en cuanto a grabaciones sería uno de sus principales rasgos artísticos. Una situación poco habitual (e imposible de imaginar en la actualidad): el grupo más popular era la vanguardia; lo más vendido y escuchado era aquello donde primaba la innovación. La grabación de Yellow submarine tuvo un clima festivo. Como si los mismos Beatles no se tomaran demasiado en serio la canción.