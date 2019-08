En 1971 John Lennon lanzó su disco Imagine y con él la canción "How do you sleep?" (¿Cómo duermes?). En ella, claramente escrita contra Paul, expresó: "Those freaks was right when they said you was dead/The one mistake you made was in your head" (Esos fenómenos estaban en lo correcto cuando dijeron que estabas muerto/El único error que cometiste estaba en tu cabeza").