Cansado de lo que sentía ya como un asedio, lo dijo públicamente en una entrevista televisiva: “Sé la diferencia entre cuando el teléfono está normal al descolgar y cuando cada vez que lo levanto se oyen un montón de ruidos. Y cuando abro la puerta, hay tipos con traje de pie en la acera de enfrente. Me subo a un coche y ellos me siguen en coche. Sin esconderse. Ese es el motivo por el que me volví un poco paranoico. Querían que viese que me seguían. De repente, me di cuenta de que esto era serio, venían por mí de un modo u otro. Cuando me sorprendieron con yerba y amenazaron con deportarme de Estados Unidos no fue por ese motivo. La razón real es porque soy pacifista y porque siempre me opondré a cualquier tipo de guerra". Algunas versiones aseguran que el creador de Imagine donó 75 mil dólares a la Election Year Strategy Information Center (EYSIC) un grupo político que organizaba protestas contra los republicanos.