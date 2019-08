Ya en la habitación, luego de intercambiar algunas formalidades, Dylan preguntó si había algún vino barato para tomar. Los Beatles sólo tenían champagne francés y whisky escocés. John Lennon mandó de inmediato a Mal Evans a comprar varias botellas. Del interior de su campera, Dylan sacó una bolsa con marihuana. Los Beatles se miraron entre sí. Alguno confesó que ellos no fumaban. Dylan se mostró sorprendido. "Yo estaba convencido que sí. Entonces ¿De qué trata su canción?". La suposición provenía de un malentendido. Bob creyó escuchar que en I want to hold your hand cantaban: "I get high, I get high". Le aclararon que la letra decía: "I can't hide, I can't hide".