De bebé prematuro y abandonado a genio de la física: la historia de Isaac Newton y el origen de las leyes del universo

El nacimiento prematuro y la salud frágil de Isaac Newton marcaron el inicio de una vida llena de adversidades en la Inglaterra del siglo XVII

Nadie previó que un bebé prematuro y frágil, nacido en el campo inglés y en medio de una vida precaria y enfermedades, se convertiría en una de las figuras más influyentes del conocimiento científico moderno. Pese a enormes adversidades iniciales, la niñez de Isaac Newton sentó las bases de su desarrollo personal y académico, según destacó la revista especializada National Geographic.

El nacimiento de Newton tuvo lugar en Woolsthorpe Manor, cerca de Colsterworth, Lincolnshire. Llegó al mundo el 25 de diciembre de 1642 (calendario juliano) o 4 de enero de 1643 (calendario gregoriano), siendo tan pequeño y delicado que su madre, Hannah Ayscough, afirmaba que cabría en una jarra. La Inglaterra del siglo XVII atravesaba graves turbulencias políticas y religiosas, lo que agravaba las dificultades cotidianas derivadas de la enfermedad y la pobreza.

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La muerte de su padre antes de su nacimiento incrementó las carencias materiales y emocionales. Desde el inicio, Newton enfrentó desafíos mayores que ventajas, situación que la revista especializada National Geographic subraya como esencial para comprender la construcción de su carácter.

Infancia marcada por la adversidad

La madre de Newton describió a su hijo como tan pequeño al nacer que cabía en una jarra, evidenciando las condiciones críticas de su infancia

La difícil infancia de Newton —definida por la pérdida familiar, la soledad y un entorno con muchas carencias— fue un factor relevante en la formación de una personalidad aislada y desconfiada. Estas condiciones contribuyeron a la aparición de patrones de comportamiento introvertidos, que, de acuerdo con National Geographic, influyeron en su posterior dedicación al estudio y a la observación meticulosa.

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El abandono materno y la separación temprana incidieron en la consolidación de una resistencia notable frente a la adversidad. Newton creció sin figuras paternas estables y en un ambiente donde los desafíos eran constantes debido tanto a factores económicos como sociales.

La falta de recursos y el entorno familiar fragmentado influyeron en la forma en que Newton afrontó la crítica, mostrando una disposición defensiva y una tendencia a la introspección como respuesta al entorno cambiante.

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Ruptura familiar y consecuencias emocionales

El apoyo del director de The King’s School y de su tío fue decisivo para que Newton siguiera una carrera académica y científica

Cuando tenía tres años, Newton experimentó el abandono materno: su madre se casó con el reverendo Barnabas Smith y se mudó a otro hogar, dejando a Newton a cargo de su abuela, Margery Ayscough.

Ese hecho dejó una profunda marca emocional. National Geographic documenta que en su juventud, Newton escribió que deseaba quemar la casa de su madre y su padrastro; él lo reconoció como uno de sus “pecados de juventud”. Aunque nunca pasó de ser una fantasía, la intensidad del conflicto fue relevante en su desarrollo.

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La experiencia de abandono y soledad, sumada a los conflictos familiares, condujo a Newton a desarrollar un carácter reservado y receloso. La literatura psicológica sugiere que el distanciamiento afectivo de figuras parentales en la infancia puede propiciar una personalidad más cerrada y autoprotectora, y en Newton se manifestó como una inclinación al aislamiento y desconfianza en sus relaciones personales.

La gran peste de Londres obligó a Newton a aislarse en Lincolnshire, donde realizó investigaciones innovadoras en óptica, cálculo y gravitación (SIR GODFREY KNELLER/Europa Press)

En ese entorno, el silencio familiar y la carencia de afecto favorecieron que Newton reforzara una coraza emocional, que posteriormente se reflejó tanto en su independencia intelectual como en su dificultad para establecer vínculos de confianza.

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El estudio como refugio y la influencia educativa

Desde niño, Newton encontró en los libros y en los ingenios mecánicos su principal vía de escape. Prefería el estudio y la construcción de aparatos antes que socializar o buscar reconocimiento en actividades comunes.

Durante su paso por The King’s School en Grantham, concentró su atención en intereses propios y dejó de lado la vida social. Cuando su madre intentó desvincularlo del estudio para convertirlo en granjero, Newton mostró poco interés y fue calificado como torpe para esa tarea.

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El aislamiento por la peste permitió a Newton formular teorías que transformarían la ciencia, originando conceptos recogidos en su obra Principia

La intervención del director de la escuela y de un tío resultó decisiva: lograron convencer a la familia de que Newton debía continuar su formación académica. National Geographic destaca que esta decisión tuvo consecuencias directas en el rumbo de la ciencia.

El apoyo escolar fue clave para reencauzar su vida hacia las aulas, lo que permitió desarrollar plenamente capacidades que habrían permanecido latentes en otras circunstancias.

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Cambridge, la peste y el nacimiento de una teoría

En 1661, Newton fue admitido en el Trinity College de la Universidad de Cambridge con una beca que incluía la realización de tareas para sufragar los estudios. Por entonces, el ambiente universitario seguía marcado por la influencia de la doctrina de Aristóteles, que sostenía una explicación jerárquica y estática de la naturaleza, aunque empezaban a coexistir nuevas ideas traídas por Galileo y Kepler, abriendo puertas a formas alternativas de comprender el mundo.

La separación y el abandono materno durante la infancia de Newton influyeron en el desarrollo de una personalidad reservada y desconfiada

En 1665, la gran peste de Londres motivó el cierre total de Cambridge. Newton volvió a Lincolnshire y permaneció más de un año en confinamiento, etapa que, según la revista especializada National Geographic, coincidió con un periodo de creatividad extraordinario. Durante ese retiro, Newton profundizó en investigaciones de óptica, cálculo y gravitación, sentando el núcleo de sus futuros descubrimientos.

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Este periodo está vinculado a la popular anécdota de la manzana; sin embargo, múltiples testimonios históricos consideran que su veracidad es dudosa o apócrifa. Durante ese aislamiento forzado, Newton formuló ideas que años después quedarían recogidas en Principia, la obra que estructuró las bases de la física moderna.

Mientras el resto del mundo permanecía resguardado de la enfermedad, Newton desarrolló en soledad muchos de los conceptos que explican las leyes que rigen el universo.