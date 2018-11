En otro tramo de su entrevista, contó su experiencia temprana con las drogas y el alcohol. "Aquí está mi historial de drogas: cuando era adolescente, 13, 14, 15, tomaba todo tipo de drogas. Eso no es un secreto. Eso está en el folleto sobre mi vida y lo que pasó. Entonces me encontré con el Señor y me detuve. A los 16 años, me detuve. Ya no necesitaba drogas", expresó Chapman ante la junta.