Los Beatles arrancaron con Get Back. Suenan aceitados y en forma. No hay pifias y con el avance de la interpretación se van soltando. Disfrutan. A pesar de que se ha rumoreado que esa canción, uno de sus versos, fue otro de los motivos de disputas intestinas. La leyenda sostiene que John se molestó cuando Paul, en el estudio, miraba fijamenta a Yoko cada vez que entonaba la línea: "Get back to where you once belonged" (Regresa al lugar donde alguna vez perteneciste). Luego cantaron Don't let me down, una canción bellísima en la que John se dirige directamente a Yoko, clama por su ayuda y declara que es la primera vez en la vida en que está enamorado. La tercera fue I've got a feeling, un tema que, como en las primeras épocas, era verdaderamente compartido en su autoría por Lennon y McCartney: unieron fragmentos de dos canciones que tenían como en esa catedral de la canción contemporánea que es A day in a life; One after 909 era una canción que tenían compuesta desde 1963; el último tema nuevo fue Dig a pony, un nonsense de John ejecutado magistralmente. La presentación (según quedó registrado en la película) cerró nuevamente con Get Back.