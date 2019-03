Todas estas peripecias que pasaron los dos durante esas semanas de marzo están contadas con sumo detalle en The Ballad Of John And Yoko, un sencillo de The Beatles en el que participaron sólo Lennon y McCartney porque George Harrison estaba de viaje y Ringo Starr filmando una película con el comediante Peter Sellers. Para el productor George Martin, esta canción fue el principio del fin: "Fue el inicio de su propia forma de grabar. Aunque fue atribuida a The Beatles, no sonaba como un tema de la banda. De todas maneras, para ese momento John, en su mente, ya había dejado el grupo", relató en Anthology.