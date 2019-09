Así fue su 1969: inician las sesiones de lo que después sería Let it be (en ese momento el proyecto se llamaba Get Back), brindan el Concierto de la Terraza, Paul McCartney se casa con Linda , John Lennon y Yoko hacen varios bed-ins, George Harrison se enoja con el resto y se va del grupo momentáneamente, publican el simple Get Back/ Don´t let me down, se pelean por quién maneja las finanzas del grupo (Allen Klein Vs George Eastman, suegro de Paul), se casan John y Yoko , Ringo Starr actúa con Peter Sellers en la comedia The Magic Christian, George y su esposa Patti son arrestados y juzgados por posesión de marihuana , se siguen peleando entre los cuatro, nace Mary McCartney, George produce y graba The Hare Krishna Mantra (un inesperado suceso en los charts), todos menos Paul van al Festival de la Isla de Wight a ver a Bob Dylan, la Plastic Ono Band toca en varios festivales, empieza a correr el rumor de “Paul is dead” , John le devuelve a la Reina la condecoración del Imperio, George -de incógnito- sale de gira con Delaney and Bonnie, John y Yoko chocan en Escocia, la pareja además saca Happy Xmas The war is over y editan dos discos experimentales.