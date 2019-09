Los roles en la pareja estuvieron siempre bien determinados. Serge es historiador y ya de grande se recibió de abogado. En él siempre recayeron las investigaciones, el acopio de datos y papeles, la difusión por escrito de sus hallazgos. A Beate le tocó la acción. "No tuve más dificultades por ser mujer, al contrario a veces eso me facilitó el camino. El prejuicio de algunos hombres hizo que no me consideraran un peligro, que no me tuvieran en cuenta, lo que me permitía trabajar mejor", dice Beate hoy. A pesar de eso algunos políticos dijeron que ella hacía lo que hacía debido a que "estaba sexualmente insatisfecha". Otros, la mandaron a lavar los platos.