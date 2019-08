Pidió ver a su amigo el Duque de Hamilton. A la mañana siguiente fueron a buscar al noble inglés que dijo no conocer a ningún capitán Horn. Sin embargo al ver al prisionero lo identificó de inmediato: se habían conocido en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Hess le reveló su identidad y el motivo de su peculiar visita. Le dijo que Alemania quería alcanzar un acuerdo de paz. El Duque de Hamilton se negó al diálogo, dijo que todo ese asunto excedía sus posibilidades y alcance y se retiró. No mentía. El Duque, un anciano en ese entonces, no tenía ya demasiada injerencia en la vida pública inglesa.